Thượng Công Chúa có sai lầm khi 'đẩy thuyền' Lý Quân Nhuệ, Mạnh Tử Nghĩa quá đà?

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ vốn là cặp đôi được yêu thích ở showbiz Hoa ngữ nhiều năm qua. Từ khi đóng chung phim Cửu Trùng Tử, Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ đã được ghép đôi vì quá ăn ý từ ngoại hình đến diễn xuất. Hai người nhanh chóng thừa thắng xông lên, gắn bó như hình với bóng từ các sự kiện, show thực tế đến đời thường. Dù Mạnh Tử Nghĩa hay Lý Quân Nhuệ có đóng phim với bạn diễn khác, khán giả vẫn chỉ mong họ tái hợp mà thôi.

Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ tái hợp trong Thượng Công Chúa.

Chính vì thế mà Thượng Công Chúa càng được chờ đợi. Chỉ có điều ê kíp quảng bá phim lại đang lạm dụng việc ghép đôi hai diễn viên chính với nhau. Những ngày này, tin tức về Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ tràn ngập mạng xã hội với loạt ảnh tình cảm ngọt ngào kèm theo những câu nhấn mạnh vào mối quan hệ đặc biệt giữa hai người như "Lý Quân Nhuệ hình như yêu Mạnh Tử Nghĩa đến mê mệt", "Lý Quân Nhuệ muốn quen Mạnh Tử Nghĩa sớm hơn 5 năm". Thậm chí Mạnh Tử Nghĩa đi ghi hình show Xin Chào Thứ 7 thì Lý Quân Nhuệ còn xuất hiện để đón cô về, không ngại lên sân khấu ôm bạn diễn thật chặt rồi ở lại chịu phạt cùng cô.

Lý Quân Nhuệ đến đón Mạnh Tử Nghĩa khi quay show.

Màn “phát đường” này tất nhiên khiến những người đẩy thuyền Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ vô cùng vui mừng, phim Thượng Công Chúa cũng được chú ý nhiều hơn. Ngược lại, fan riêng của mỗi người lại không thoải mái chút nào. Khán giả trung lập cũng khó hiểu với mối quan hệ của hai người. Lúc thì thắm thiết vô cùng ngỡ như cặp đôi hạnh phúc, lúc lại ngó lơ nhau như muốn “xé couple”, giờ thì Thượng Công Chúa sắp chiếu lại tình cảm không ai bằng.