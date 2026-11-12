'Thượng Công Chúa' chịu thất bại, Lý Quân Nhuệ - Mạnh Tử Nghĩa đã hết sức hút?

Ngày 11/11 vừa qua, Thượng Công Chúa đã phát sóng tập 39 và chỉ còn một tập nữa là kết thúc. Cho đến lúc này, phim bị xem là thất bại khi lượng người xem, điểm nhiệt đều thấp hơn mức kỳ vọng. Nhất là khi Thượng Công Chúa từng được dự đoán sẽ bùng nổ khi phim được đầu tư cao, có cặp đôi vàng Lý Quân Nhuệ - Mạnh Tử Nghĩa làm “bảo chứng rating”.

Lý Quân Nhuệ, Mạnh Tử Nghĩa không thành công trong lần tái hợp này.

Thậm chí khi Thượng Công Chúa chiếu được phân nửa, mạng xã hội Trung Quốc còn ồn ào trước tin tức dàn diễn viên chính và nhà sản xuất phải chi tiền “bao rạp”. Đây là thuật ngữ nói về việc diễn viên, nhà sản xuất hoặc khán giả mua tài khoản VIP để mở khóa tập mới của phim truyền hình chiếu mạng, từ đó xem sớm hơn khán giả thông thường. Càng nhiều người mua tài khoản VIP, điểm nhiệt, lượt xem cũng như độ nhận diện của phim sẽ tăng cao. Việc ê-kíp Thượng Công Chúa đồng loạt “bao rạp” bị xem là hành động chuộc lỗi với nền tảng phát sóng vì phim không thành công như mong đợi.

Kịch bản phim bị chê kém hấp dẫn.

Có nhiều lý do khiến Thượng Công Chúa chưa thể bùng nổ. Kịch bản vẫn luôn là yếu tố quan trọng nhất của một bộ phim, và biên kịch Thượng Công Chúa đã cắt gọt nguyên tác quá nhiều. Phần đấu trí, quyền mưu là thế mạnh của truyện gốc, mang lại cảm giác cuốn hút thì lại bị cắt đi nhiều, biến Thượng Công Chúa thành phim ngôn tình. Các nhân vật chính chỉ còn giữ nguyên tên, phần tính cách, hoàn cảnh, suy nghĩ… đều thay đổi nhưng bị chê là không hay bằng nguyên tác.

Phim nghiêng về ngôn tình nhiều hơn quyền mưu.

Tiếp đó, Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa lại "xào couple” quá nhiều trước khi phim chiếu, gây tác dụng ngược. Khán giả muốn bội thực vì những hành động ngọt ngào của hai người ở bên ngoài mà mất luôn sự hào hứng chờ đợi hai nhân vật của họ nảy sinh tình cảm trên phim. Kết quả là Thượng Công Chúa kém nhiệt hơn hẳn những phim chiếu cùng thời điểm.