Thưởng cho giải ngân tốt: Địa phương có thêm nguồn lực phục vụ người dân

Giải thích rõ lợi ích thụ hưởng

Những ngày này, tinh thần làm việc của cán bộ, công chức phường An Lạc phấn khởi hơn, khi địa phương được thành phố thưởng bằng công trình trị giá 200 tỷ đồng nhờ đạt thành tích tốt trong giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND phường Lê Minh Nhựt chia sẻ, phần thưởng là nguồn lực bổ sung vô cùng thiết thực để địa phương tiếp tục kiến thiết, phục vụ cộng đồng. Phường dự kiến ưu tiên sửa chữa những trường học nhiều năm chưa được tu bổ, gồm Trường Tiểu học - THCS An Lạc, Trường Tiểu học Bình Trị 2 và Trường THCS Bình Tân; chỉnh trang các tuyến hẻm xuống cấp... Năm 2026, phường An Lạc được giao 80 dự án với tổng kế hoạch vốn 1.425 tỷ đồng. Đến giữa tháng 10, phường đã giải ngân 1.231 tỷ đồng, đạt 86,36% kế hoạch; dự kiến hoàn thành kế hoạch vào cuối năm.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Lê Minh Nhựt, kết quả này có được nhờ theo dõi sát tiến độ từng dự án, lập kế hoạch giải ngân cụ thể; linh hoạt điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt; chủ động phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc...

Lãnh đạo phường An Lạc kiểm tra công trình xây dựng mới Trường THPT Bình Trị Đông B. Ảnh: HOÀNG KIM

Chung niềm vui với phường An Lạc, phường Đông Hòa cũng nhận được phần thưởng công trình trị giá 100 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Võ Trọng Tài cho biết, địa phương đang chuẩn bị sẵn danh mục dự án để đề xuất ngay khi thành phố có hướng dẫn cụ thể về cơ chế bố trí vốn; ưu tiên những công trình phục vụ dân sinh như đường sá, công viên, hồ bơi, thiết chế văn hóa và hạ tầng chuyển đổi số.

Năm 2026, phường Đông Hòa được giao hơn 808,3 tỷ đồng; đến ngày 15-10, phường đã giải ngân hơn 794,6 tỷ đồng, đạt 98,68% kế hoạch. Phường cũng hoàn thành thi công và phê duyệt quyết toán 12/12 công trình chuyển tiếp từ năm 2025; tiếp tục bám sát nhiều dự án giao thông, thoát nước.

Theo ông Võ Trọng Tài, phường luôn công khai minh bạch thông tin dự án, giải thích rõ lợi ích thụ hưởng và lắng nghe người dân để xây dựng phương án đền bù thỏa đáng.

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu giải ngân

Điểm sáng trong công tác giải ngân vốn đầu tư công hiện nay tập trung ở khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tại phường Bình Đông, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 96%. Trong đó, chủ yếu tập trung chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường D4, kết nối đường Phạm Thế Hiển với đường Tạ Quang Bửu (giải ngân 245 tỷ đồng trong 3 tháng).

Ngoài ra, phường cũng đã thực hiện giải phóng mặt bằng nhiều dự án hạ tầng như rạch Bà Lớn, đường Bình Tiên và quốc lộ 1A, với tổng kinh phí gần 3.500 tỷ đồng.

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Đông Nguyễn Đức Huy, phương án bồi thường được xây dựng trên cơ sở giá đất cụ thể, có đơn vị tư vấn thẩm định độc lập, sau đó niêm yết công khai tại UBND phường và khu phố để người dân góp ý. Một trong những thuận lợi là đơn giá bồi thường tiệm cận với giá thị trường; người dân được tái định cư trên địa bàn phường.

Trong 2 tháng cuối năm, phường Bình Đông sẽ tập trung giải ngân khoảng 17 tỷ đồng vừa xin bố trí thêm cho các dự án nhỏ, đồng thời chuẩn bị khởi động 25 dự án trong năm 2027. Với 100 tỷ đồng tiền thưởng, địa phương dự kiến ưu tiên nâng cấp hẻm thường xuyên ngập, sửa chữa trường học và rà soát quỹ đất sạch xây dựng công viên.

Công trình đường D4 nối đường Tạ Quang Bửu và đường Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, TPHCM đang thi công. Ảnh: THU HƯỜNG

Với nhịp độ khẩn trương, phường Dĩ An cũng ghi nhận tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 91%. Thời gian tới, địa phương sẽ đôn đốc các đơn vị hoàn thiện hồ sơ nhằm bứt tốc giải ngân đạt kế hoạch; đồng thời rà soát những công trình chậm tiến độ để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh, khối phường, xã được giao khoảng 40.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Trong 9 tháng qua, các địa phương đóng góp lớn vào kết quả giải ngân chung của thành phố, với tỷ lệ giải ngân trung bình khoảng 72%. Riêng tháng 9, khối phường, xã giải ngân hơn 26% kế hoạch vốn. Với tốc độ giải ngân hiện nay cũng như sự quyết liệt đôn đốc của chính quyền các địa phương, kế hoạch giải ngân những tháng cuối năm sẽ rất tích cực.

Các phường An Lạc, Đông Hòa, Bình Đông và Dĩ An vừa được UBND TPHCM thưởng bằng công trình, với tổng trị giá 500 tỷ đồng, sau khi đạt kết quả giải ngân vốn đầu tư công nổi bật trong quý 3-2026. Trong đó, phường An Lạc được thưởng công trình trị giá 200 tỷ đồng; ba phường còn lại, mỗi phường được thưởng công trình trị giá 100 tỷ đồng.