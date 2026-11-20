Lãnh đạo phường bấm nút ra mắt mô hình “Thiết chế văn hóa – Khu thể thao”. Ảnh: Nguyễn Hương

Mô hình được triển khai theo Hướng dẫn số 1316 ngày 22-9-2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội về tổ chức hoạt động điểm tại Nhà văn hóa tổ dân phố. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm và sự chung sức của hệ thống chính trị cùng nhân dân, các không gian sinh hoạt được bố trí theo hướng đa chức năng, đáp ứng nhu cầu đọc sách, học tập, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận công nghệ và chuyển đổi số ngay tại khu dân cư.

Thông qua mô hình, nhà văn hóa tổ dân phố không chỉ là nơi tổ chức hội họp mà còn trở thành không gian gắn kết cộng đồng, tạo điều kiện để người dân giao lưu, chia sẻ, nâng cao kiến thức, rèn luyện sức khỏe; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương.

Lãnh đạo phường trao quyết định kiện toàn Ban chủ nhiệm Nhà văn hóa - Khu thể thao tổ dân phố. Ảnh: Nguyễn Hương

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Thượng Cát Lê Thị Thu Hương nhấn mạnh, hiệu quả của mô hình không chỉ được đánh giá qua số lượng thiết bị được trang bị hay diện mạo khang trang của nhà văn hóa mà quan trọng hơn là các hoạt động có được tổ chức thường xuyên, thiết thực; người dân có tích cực tham gia, các không gian có được khai thác hiệu quả và cộng đồng có ý thức gìn giữ, duy trì hay không.

Chủ tịch UBND phường đề nghị ngay sau lễ ra mắt, các tổ dân phố khẩn trương tổ chức các hoạt động cụ thể, không để mô hình chỉ dừng lại ở hình thức. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân cần phát huy trách nhiệm, đóng góp sáng kiến để nhà văn hóa thực sự trở thành không gian sinh hoạt chung của cộng đồng.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lê Văn Thanh, Tổ trưởng tổ dân phố Đông Ba cho biết, mô hình “Thiết chế văn hóa – Khu thể thao” tại 06 tổ dân phố rất hữu ích. Các không gian đọc sách, chuyển đổi số, sinh hoạt câu lạc bộ, văn hóa, thể thao tạo thêm điều kiện để người dân học tập, rèn luyện và giao lưu tại khu dân cư. Tổ dân phố mong muốn tiếp tục nhận được sự hướng dẫn của các phòng, đơn vị và sự tham gia của nhân dân để mô hình hoạt động thường xuyên, đáp ứng nhu cầu thực tế của cộng đồng.

Các lãnh đạo, đại biểu thực hiện gỡ vải đỏ ra mắt mô hình và tham quan các không gian hoạt động tại các điểm nhà văn hóa. Ảnh: Nguyễn Hương

Việc ra mắt mô hình “Thiết chế văn hóa – Khu thể thao” tại 06 tổ dân phố góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng thiết thực, thúc đẩy phong trào văn hóa, thể thao trong nhân dân, hướng tới xây dựng các khu dân cư văn minh, đoàn kết, gắn kết và hạnh phúc.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân, phường Thượng Cát hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, không chỉ về hạ tầng, kinh tế, đô thị mà còn về văn hóa và con người.