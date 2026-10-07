Thượng Cát: Nâng cao hiệu quả mô hình 'Ngày thứ tư nghe dân nói'

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Cát Văn Thúy Hoa trao đổi với người dân tại Hội nghị. Ảnh: PV

Theo người dân tổ dân phố Hoàng Liên, việc tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giúp những vấn đề phát sinh từ cơ sở được phản ánh kịp thời, đồng thời tạo điều kiện để người dân được cung cấp thông tin, trao đổi và làm rõ những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống.

Tại buổi đối thoại “Ngày thứ tư nghe dân nói”, nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến những vấn đề thiết thực tại địa bàn, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng, giao thông, vệ sinh môi trường và an sinh xã hội đã được người dân Thượng Cát đặt ra.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, người dân mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân tại những khu vực có đất bị thu hồi. Người dân mong muốn các chế độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ và các quyền lợi liên quan được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, công khai, minh bạch, bảo đảm người dân không bị ảnh hưởng hoặc bỏ sót quyền lợi trong quá trình thực hiện.

Người dân tham gia đối thoại tại Hội nghị. Ảnh: PV

Giải đáp những băn khoăn của người dân tổ dân phố Hoàng Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Cát Văn Thúy Hoa đã trao đổi một số nội dung người dân quan tâm như: Đời sống dân cư, công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội... Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Cát cũng đề nghị, mỗi người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, đồng thời đề nghị các tổ dân phố, đoàn thể và nhân dân cùng tham gia giám sát, phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp.

Theo bà Văn Thúy Hoa, việc duy trì “Ngày thứ tư nghe dân nói” được người dân đánh giá là một kênh trao đổi thiết thực, góp phần đưa hoạt động của MTTQ và chính quyền sát hơn với cơ sở. Các ý kiến, kiến nghị của người dân góp phần giúp MTTQ và chính quyền phường Thượng Cát nắm bắt đầy đủ hơn tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.