Thương binh nâng bước trẻ em

Ông Nguyễn Hữu Thời (bên phải) thành lập lớp học tình thương Nguyễn Du và Câu lạc bộ ông bà cháu. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Năm 1992, sau khi rời quân ngũ, ông Thời trở về địa phương với nhiều vết thương trên cơ thể, sức khỏe giảm sút. Thời điểm đó, khóm Nguyễn Du (trước sáp nhập thuộc phường Mỹ Bình, nay là phường Long Xuyên) là địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. Nhiều trẻ em lang thang, cơ nhỡ từ các nơi tìm đến, trong khi cha mẹ mưu sinh bằng nhiều nghề như đẩy xe bán dừa, bán trái cây hoặc đi ghe, tàu, ít có điều kiện chăm sóc con cái. Thiếu sự quan tâm, giáo dục từ gia đình, một số trẻ sớm sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

Xót xa trước cảnh nhiều trẻ em thiếu sự chăm sóc, giáo dục, ông Thời luôn trăn trở tìm cách giúp đỡ các cháu. Ông tìm đến lãnh đạo chính quyền địa phương xin mở lớp học tình thương tại góc văn phòng khóm. Ngày 16/10/1992, lớp học tình thương Nguyễn Du chính thức khai giảng với 4 em nhỏ. Bên cạnh việc dạy chữ, ông kiên trì uốn nắn các em cách chào hỏi, hiếu thảo với cha mẹ, không trộm cắp, cướp giật. Bằng sự tận tâm và tình thương, ông dần giúp các em vượt qua mặc cảm để đến lớp. Tiếng lành đồn xa, sau một năm, lớp học có gần 20 em, phần lớn là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không có giấy khai sinh nên chưa thể đến trường.

Năm 1993, ông Thời tiếp tục đề xuất thành lập Câu lạc bộ ông bà mẫu mực, con cháu hiền ngoan, tiền thân của Câu lạc bộ ông bà cháu ngày nay. Ông Thời cho biết: “Lúc đó trẻ em lang thang, cơ nhỡ nhiều quá, nếu chỉ có lớp học tình thương ban ngày thì chưa đủ, các cháu cần một mái ấm, một chỗ dựa tinh thần lâu dài để không bị lệch lạc khi bước chân vào đời”.

Câu lạc bộ tập hợp các cựu chiến binh, người cao tuổi có uy tín, cùng đại diện phụ nữ, Đoàn Thanh niên, công an và lực lượng bảo vệ dân phố làm ông bà, chú bác đỡ đầu, quan tâm, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khóm Nguyễn Du. Mô hình góp phần gắn kết các thế hệ, bù đắp sự thiếu hụt tình cảm gia đình, giúp các em có thêm điểm tựa trong cuộc sống.

Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ gắn với các ngày lễ lớn như Quốc tế Thiếu nhi (1/6), ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12)... các em được giáo dục nhân cách, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước. Nội dung sinh hoạt được lồng ghép qua những câu chuyện lịch sử, hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ, rèn luyện kỹ năng sống và các trò chơi tập thể. “Mỗi lần tới ngày lễ, tôi tập hợp các cháu lại kể chuyện ông cha ngày xưa, dạy các cháu phải biết tự bảo vệ mình trước cám dỗ, các cháu chơi đùa quên đi cái nhọc nhằn ngoài kia”, ông Thời nói.

Câu lạc bộ còn quan tâm động viên tinh thần hiếu học của các em. Cuối mỗi năm học, các em đạt thành tích khá, giỏi đều được tuyên dương, khen thưởng. Ông Thời bộc bạch: “Các cháu cầm giấy khen mang đến khoe, tôi vui lắm, gom góp mua mấy phần quà, thưởng thêm mấy đồng khích lệ tinh thần để các cháu thấy việc học có ích, cố gắng vươn lên thành người tử tế”.

Điều khiến nhiều người cảm phục là suốt mấy chục năm qua, kinh phí duy trì lớp học tình thương và câu lạc bộ chủ yếu do ông Thời tự nguyện đóng góp. Là thương binh hạng 3/4, ông dành tiền trợ cấp thương binh cùng sự hỗ trợ của các con để làm công tác từ thiện. Ông tự tay lo bữa ăn sáng, trưa, mua sách tập, quần áo cho các em theo học lớp tình thương. Hằng tháng, ông hỗ trợ 300.000 đồng cho 13 - 14 học sinh có nguy cơ bỏ học tại khóm Nguyễn Du. Mỗi năm, ông tổ chức hai đợt phát gạo cho hàng trăm hộ nghèo, vào tháng 7 âm lịch và dịp cận Tết Nguyên đán, với số tiền hàng chục triệu đồng. Đều đặn mỗi tuần, ông trích tiền túi góp sức duy trì các gian hàng cơm, bánh mì giá 2.000 đồng tại các khóm lân cận, góp phần sẻ chia khó khăn với người dân.

Ông Ngô Ngọc Thọ, ngụ khóm Nguyễn Du nói: “Ông Thời là người có tấm lòng thiện lương, thường xuyên làm từ thiện và đóng góp nhiều cho địa phương. Ông có những đóng góp thiết thực cho lớp học tình thương, Câu lạc bộ ông bà cháu, đồng thời đều đặn hỗ trợ gạo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Điều đáng quý là những khoản đóng góp này đều từ tiền túi của ông, không phải ai cũng sẵn lòng làm việc đó suốt mấy chục năm qua”.

Nói về hành trình thiện nguyện của mình, ông Ba Thời bộc bạch: “Tôi có kêu gọi ai đâu, toàn bộ là tiền túi của tôi, với sự tiếp sức của con cháu thôi, tính ra mỗi tháng lo cho các cháu, hỗ trợ gạo từ thiện khoảng 5 - 7 triệu đồng. Miễn sao lo được cho các cháu bén duyên với con chữ, bước qua phần đời cơ cực là tôi mãn nguyện rồi”.