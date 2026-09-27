Thương bạn thân mang bầu nên tôi hết lòng chăm sóc, ngày cô ấy sinh, nhìn mặt đứa trẻ tôi đứng không vững

Tôi và Hương chơi thân hơn 10 năm. Khi biết cô ấy mang thai nhưng quyết định làm mẹ đơn thân, tôi vừa bất ngờ vừa thương bạn. Hương không muốn nhắc nhiều về bố đứa trẻ, chỉ nói dù người ấy không đồng hành, cô vẫn muốn giữ con.

Từ đó, tôi gần như trở thành người thân bên cạnh Hương suốt thai kỳ. Ba tháng đầu cô ấy nghén nặng, tôi thường nấu đồ ăn mang sang. Những lần khám thai quan trọng, tôi cũng cố gắng sắp xếp công việc để đi cùng.

Hương cẩn thận lắm. Lịch khám, xét nghiệm hay siêu âm ở các mốc quan trọng đều không dám bỏ. Mỗi lần bác sĩ nói thai nhi phát triển phù hợp, hai đứa lại thở phào.

Có lần Hương nắm tay tôi nói: “Một mình nuôi con mình không sợ, chỉ mong con sinh ra khỏe mạnh”. Ngày Hương chuyển dạ, người đầu tiên cô ấy gọi là tôi. Tôi vội đến bệnh viện và ở bên bạn cho đến khi nghe tin mẹ con đều ổn.

Ảnh minh hoạ.

Nhưng khoảnh khắc được nhìn đứa trẻ lần đầu, tôi bỗng đứng không vững. Trên khuôn mặt nhỏ xíu của bé có một mảng đỏ tím rất lớn, trải từ vùng trán xuống gần một bên má. Ban đầu tôi tưởng đó là vết bầm sau sinh, nhưng nhìn kỹ lại thấy không giống.

Một lúc sau, Hương được gặp con. Cô ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bé rồi quay sang hỏi tôi, giọng run run: “Sao mặt con lại thế này? Đi siêu âm bao nhiêu lần có thấy gì đâu?”. Tôi không biết trả lời thế nào.

Cô ấy liên tục hỏi có phải lúc mang thai mình đã ăn nhầm thứ gì, dùng mỹ phẩm không phù hợp hay làm điều gì khiến con bị như vậy. Tôi chỉ biết ôm bạn và bảo đừng vội trách bản thân.

Điều Hương sợ nhất là mảng bớt nằm ngay trên khuôn mặt. Cô ấy lo sau này con lớn lên sẽ bị mọi người nhìn chằm chằm, bị bạn bè trêu chọc rồi trở nên tự ti. Là mẹ đơn thân, Hương còn sợ mình không đủ khả năng chạy chữa nếu con phải điều trị lâu dài.

Mấy hôm nay, cô ấy liên tục hỏi tôi liệu mảng bớt này có thể tự mờ khi trẻ lớn lên hay không, hay phải điều trị từ nhỏ. Tôi tìm trên mạng thì thấy rất nhiều loại bớt khác nhau nên càng đọc càng rối, không dám khuyên bạn.

Vì sao một mảng bớt lớn trên mặt trẻ có thể không được phát hiện khi siêu âm thai? Trẻ sinh ra có bớt đỏ tím như vậy cần được kiểm tra những gì, liệu bớt có thể tự hết hay cần can thiệp sớm?

* Tâm sự từ độc giả: khanhhuyen...

Trước hết, hãy động viên người mẹ không nên tự trách bản thân. Việc em bé có một mảng bớt đỏ tím trên mặt không đồng nghĩa người mẹ đã ăn uống sai, sử dụng mỹ phẩm hay làm điều gì đó không đúng trong thai kỳ.

Việc siêu âm trước sinh không phát hiện mảng bớt cũng không quá khó hiểu. Siêu âm thai chủ yếu giúp bác sĩ đánh giá sự phát triển và cấu trúc của thai nhi, trong khi những thay đổi về màu sắc da của trẻ không phải lúc nào cũng có thể quan sát được trên hình ảnh siêu âm.

Vì vậy, một em bé có các kết quả siêu âm thai không ghi nhận bất thường vẫn có thể được phát hiện bớt hoặc tổn thương da sau khi chào đời.

Điều quan trọng lúc này là không nên tự xác định loại bớt chỉ dựa vào màu sắc hay hình dáng bên ngoài. Những mảng đỏ, đỏ tím trên da trẻ sơ sinh có thể thuộc nhiều dạng khác nhau, chẳng hạn một số loại bớt mạch máu hoặc tổn thương mạch máu.

Mỗi loại có diễn tiến và cách xử trí khác nhau: có trường hợp có thể thay đổi theo thời gian, nhưng cũng có trường hợp cần được theo dõi hoặc điều trị.

Gia đình nên đưa bé đến bác sĩ nhi hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu nhi để được thăm khám sớm. Bác sĩ sẽ dựa vào vị trí, kích thước, màu sắc, thời điểm xuất hiện và sự thay đổi của tổn thương để xác định có cần làm thêm kiểm tra hay chuyển sang chuyên khoa phù hợp hay không.