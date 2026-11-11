Thưởng 500 triệu đồng cho sáng kiến bảo vệ môi trường

Ngày 11/11, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH PDA & Partners tổ chức lễ phát động Cuộc thi dự án tình nguyện (GEN.IMPACT).

Dự lễ phát động có ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể Trung ương.

Cuộc thi được tổ chức nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể, trong đó đặt ra định hướng: "Mỗi trường học là một dự án phục vụ cộng đồng có sản phẩm cụ thể".

Lễ phát động Cuộc thi dự án tình nguyện (GEN.IMPACT) được tổ chức chiều 11/11 tại Hà Nội. Ảnh: Dương Triều

Phát biểu tại lễ phát động, anh Lâm Tùng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết cuộc thi không chỉ nhằm tìm kiếm, tôn vinh ý tưởng sáng tạo mà còn phát huy kiến thức chuyên môn và tinh thần tình nguyện của sinh viên trong giải quyết các vấn đề môi trường.

“Chúng tôi kỳ vọng những ý tưởng xuất phát từ thực tiễn sẽ được kết nối với địa phương, chuyên gia và các nguồn lực để triển khai thành những mô hình tình nguyện có sản phẩm cụ thể, có khả năng ứng dụng và nhân rộng”, anh Lâm Tùng nêu.

Anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại lễ phát động cuộc thi. Ảnh: Dương Triều

Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng đề nghị Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các ngành, địa phương để xác định những vấn đề môi trường cần giải quyết, từ đó đặt hàng sáng kiến từ sinh viên. Các trường học cần phát hiện, hỗ trợ những nhóm sinh viên có ý tưởng vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn.

Tại lễ phát động, bà Trần Thị Thảo Nguyên - nhà sáng lập Công ty TNHH Hiệp hội Truyền thông PDA & Partners, đơn vị đồng tổ chức cho rằng thế hệ trẻ hiện nay có khả năng tiếp cận tri thức, làm chủ công nghệ và sáng tạo những cách giải quyết mới.

“Đồng hành cùng GEN.IMPACT là cùng đầu tư cho những giải pháp hôm nay và năng lực kiến tạo của thế hệ sẽ đảm nhận tương lai đất nước”, bà Nguyên nói.

Bà Trần Thị Thảo Nguyên cho biết cuộc thi được khởi xướng nhằm tạo cơ hội để người trẻ trưởng thành thông qua những giải pháp và giá trị tạo ra cho cộng đồng.

Với chủ đề Hành động vì Môi trường, GEN.IMPACT 2026 đặt sinh viên trước những bài toán thiết thực tại trường học, địa phương và cộng đồng, khuyến khích vận dụng tri thức để phát triển giải pháp có khả năng ứng dụng.

Cuộc thi tập trung vào 5 nhóm nội dung ưu tiên: Lối sống xanh, Đa dạng sinh học, Ô nhiễm môi trường, Ứng dụng AI và công nghệ trong bảo vệ môi trường, Truyền thông thay đổi nhận thức và hành động.

Điểm nhấn của cuộc thi là yêu cầu hiện thực hóa ý tưởng thông qua các bước xác định vấn đề, thiết kế giải pháp, lập kế hoạch triển khai và đo lường tác động. Tổng giá trị giải thưởng mùa đầu tiên năm 2026 là 500 triệu đồng, trong đó giải Nhất hạng mục sáng kiến giải pháp trị giá 100 triệu đồng.

Bên cạnh hạng mục chính, các đội thi có thể tham gia hai hạng mục bổ trợ là phim ngắn và thiết kế hình ảnh. Những sáng kiến xuất sắc sẽ được hỗ trợ triển khai thực tế gắn với Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2027, qua đó đánh giá hiệu quả và khả năng duy trì, nhân rộng mô hình.

Cuộc thi diễn ra từ tháng 11/2026 đến tháng 9/2027. Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ vòng sơ khảo trực tuyến tại website từ ngày 6/11 đến 31/12/2026. Dự kiến, 40 sáng kiến được lựa chọn vào vòng bán kết và 10 bài thi xuất sắc nhất tranh tài tại chung kết toàn quốc ngày 15/5/2027 ở TPHCM.