Thưởng 150 triệu đồng cho học sinh giành Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế

Sáng 19/10, UBND TP Huế tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng em Tăng Hạo Nhiên, học sinh lớp 12 chuyên Lý 1, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, giành Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani (FIPhO) năm 2026.

Lãnh đạo UBND TP Huế cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế trao thưởng và tặng hoa chúc mừng em Tăng Hạo Nhiên. Ảnh: ĐH.

Theo UBND TP Huế, thành tích này ghi nhận quá trình nỗ lực học tập, rèn luyện và niềm đam mê nghiên cứu khoa học của em Tăng Hạo Nhiên. Kết quả đồng thời thể hiện chất lượng giáo dục mũi nhọn của thành phố, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên và sự đồng hành của gia đình trong quá trình bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi bật.

Tại buổi lễ, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế tuyên dương, trao thưởng và tặng hoa chúc mừng em Tăng Hạo Nhiên. Theo Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND, học sinh đạt Huy chương Bạc tại kỳ thi quốc tế được khen thưởng 150 triệu đồng.

Việc tuyên dương, khen thưởng nhằm khích lệ học sinh tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần sáng tạo, nỗ lực chinh phục những thành tích cao hơn trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Được biết, Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani (FIPhO) năm 2026 quy tụ 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tham dự kỳ thi, cả 4 học sinh trong đội tuyển Việt Nam đều giành huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Đội tuyển Việt Nam được tuyển chọn từ những học sinh lớp 11 năm học 2025-2026 đã tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lí quốc tế năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ vào kết quả thi và thứ hạng từ cao xuống thấp. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì tập huấn và tổ chức đoàn tham dự kỳ thi.