Thước phim hiếm hoi về vụ thử tên lửa Hyunmoo-5 Hàn Quốc

Đoạn video cho thấy Hyunmoo-5 được đẩy ra khỏi ống phóng trước khi động cơ chính được kích hoạt. Khi tên lửa bước vào quỹ đạo đạn đạo, các bộ phận ổn định được triển khai để duy trì hướng bay.

Hyunmoo-V tại bãi thử nghiệm trước khi phóng. (Ảnh: DB)

Hyunmoo-5 được phát triển nhằm cung cấp cho Hàn Quốc một phương án tấn công cơ động từ mặt đất, có khả năng nhắm tới các cơ sở chỉ huy ngầm, bệ phóng tên lửa và những mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt. Hệ thống này cho phép Seoul tấn công các mục tiêu dưới lòng đất mà không nhất thiết phải dựa vào máy bay mang vũ khí xuyên hầm.

Tên lửa có đầu đạn thông thường rất lớn

Thông tin được chính quyền Hàn Quốc công bố nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Lực lượng Vũ trang hôm 1/10/2026 cho biết, Hyunmoo-5 là một trong những hệ thống tên lửa thông thường chủ lực được phát triển để tấn công cơ sở hạ tầng chiến lược được bảo vệ chặt chẽ.

Quá trình triển khai Hyunmoo-5 bắt đầu từ cuối năm 2025, sau khi chương trình bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Việc đưa tên lửa vào biên chế dự kiến tiếp tục theo từng giai đoạn dưới thời Tổng thống Lee Jae-myung. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back từng xác nhận vào tháng 10/2025 rằng Seoul cũng muốn tăng đáng kể sản lượng loại tên lửa này.

Hyunmoo-5 là tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn hai tầng, được đặt trong một ống phóng hình trụ trên bệ phóng cơ động chín trục. Các nguồn mở ước tính tên lửa có khối lượng phóng khoảng 36 tấn, dài từ 15 đến 20 m và đường kính gần 1,6 m.

Tên lửa sử dụng phương thức phóng lạnh. Theo đó, quả đạn được đẩy ra khỏi ống phóng trước khi động cơ chính khởi động. Cách bố trí này giúp giảm tác động lên bệ phóng và tạo điều kiện để phương tiện nhanh chóng rời khỏi vị trí sau khi khai hỏa.

Điểm đáng chú ý nhất của Hyunmoo-5 là đầu đạn thông thường có khối lượng rất lớn. Các nguồn tin Hàn Quốc thường đưa ra con số khoảng 8 tấn, trong khi một số ước tính khác cho rằng trọng lượng có thể lên tới 9 tấn.

Với cấu hình mang đầu đạn lớn dành cho nhiệm vụ xuyên hầm, tầm bắn của Hyunmoo-5 thường được đánh giá vào khoảng 300 km. Nếu giảm khối lượng đầu đạn, tên lửa có thể đạt tầm xa hơn đáng kể. Một số nguồn mở thậm chí ước tính tầm bắn có thể lên tới vài nghìn km, nhưng những con số này phụ thuộc vào cấu hình bay và tải trọng, đồng thời chưa phải thông số hiệu suất chính thức được Seoul công bố.

Tập trung vào khả năng xuyên phá mục tiêu ngầm

Thiết kế của Hyunmoo-5 ưu tiên khối lượng, độ chính xác và động năng thay vì tạo ra vùng phá hủy rộng bằng sức nổ.

Đầu đạn được cho là sử dụng lượng lớn vật liệu có mật độ cao nhằm tăng khả năng truyền năng lượng khi va chạm. Một lượng thuốc nổ nhỏ hơn có thể được sử dụng sau khi đầu đạn xuyên qua lớp bảo vệ của mục tiêu.

Một số đánh giá từ nguồn mở cho rằng tên lửa có vận tốc cuối rất cao và độ chính xác trong phạm vi vài mét, nhưng những thông số này chưa được Hàn Quốc xác nhận chính thức. Mục tiêu của thiết kế là tạo ra đủ năng lượng để xuyên qua đá và bê tông cốt thép, từ đó gây hư hại hoặc làm sập các công trình nằm dưới lòng đất ngay cả khi đường hầm không bị phá hủy hoàn toàn.