Thuốc lá nhập lậu: Khi lợi nhuận đánh đổi bằng tự do

Cái giá của một chuyến hàng thuê

Ngày 28/9/2026, TAND khu vực 8 - Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Nhơn (SN 1991, ngụ xã Đông Phước, TP Cần Thơ) về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển 2.850 bao thuốc lá điếu nhập lậu chỉ để nhận khoản tiền công 600.000 đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Nhơn bị bắt giữ khi đang vận chuyển thuốc lá nhập lậu.

Theo nội dung vụ án, tối 21/6/2026, trên đường điều khiển ô tô từ TP.HCM về Cần Thơ, Nhơn ghé vào một quán cà phê ven Quốc lộ 1, thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp.

Tại đây, Nhơn gặp một người đàn ông tên Vũ, chưa rõ nhân thân, lai lịch.

Qua trò chuyện, người này đặt vấn đề thuê Nhơn vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ Đồng Tháp về khu vực gần cầu Chợ Kinh, thuộc xã Hòa Tú, TP Cần Thơ, với tiền công 600.000 đồng. Nhơn đồng ý và nhận trước toàn bộ số tiền.

Sau khi thỏa thuận, Nhơn được hướng dẫn đến một con hẻm trên Quốc lộ 30 để nhận hàng. Khoảng hơn 3 giờ ngày 22/6, một người đàn ông đeo khẩu trang kín mặt, điều khiển xe mô tô chở đến 6 bao tải và 2 bọc xách chứa thuốc lá điếu nhập lậu.

Dù biết rõ bên trong là thuốc lá nhập lậu, Nhơn vẫn cùng người này chuyển toàn bộ số hàng lên ô tô rồi điều khiển phương tiện về Cần Thơ.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, khi Nhơn dừng xe bên đường Tỉnh 940, thuộc địa phận xã Hòa Tú để chờ người đến nhận hàng thì bị lực lượng Công an xã Hòa Tú phát hiện, bắt quả tang.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 2.850 bao thuốc lá điếu nhập lậu, gồm 1.300 bao hiệu Hero, 1.300 bao hiệu Jet và 250 bao hiệu Scott.

Kết quả giám định xác định toàn bộ số thuốc lá trên là thuốc lá điếu thành phẩm do nước ngoài sản xuất, không có tem nhập khẩu và không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam cũng xác định đây là thuốc lá điếu nhập lậu.

Hội đồng xét xử nhận định, Hành vi của bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước đối với hàng cấm, ảnh hưởng đến công tác quản lý, kiểm soát hàng hóa nhập khẩu và trật tự thị trường.

Kết thúc phiên tòa, TAND khu vực 8 - Cần Thơ tuyên phạt Nguyễn Văn Nhơn 6 tháng tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Đồng thời, tuyên tịch thu, tiêu hủy toàn bộ 2.850 bao thuốc lá nhập lậu và tịch thu số tiền 600.000 đồng do phạm tội mà có.

Từ một chuyến vận chuyển thuê với khoản tiền công không lớn, Nguyễn Văn Nhơn đã phải đối diện với hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Vụ án là lời cảnh báo đối với những người vì lợi ích kinh tế trước mắt mà bất chấp quy định pháp luật, tiếp tay cho hoạt động vận chuyển hàng cấm.

Ngăn thuốc lá nhập lậu từ sự nghiêm minh của pháp luật

Thuốc lá nhập lậu không chỉ là vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, lưu thông hàng hóa mà còn đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thực hiện chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thẩm phán Nguyễn Minh Toàn, TAND khu vực 8 - Cần Thơ, Chủ tọa phiên tòa xét xử vụ án cho biết: “Việc xét xử nghiêm minh các vụ án liên quan đến thuốc lá nhập lậu không chỉ góp phần bảo đảm trật tự quản lý kinh tế mà còn có ý nghĩa răn đe, giáo dục, giúp người dân nhận thức rõ hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm.

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với những vụ án thực tế, nhất là đối với tài xế, người lao động tự do, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không vì lợi ích trước mắt mà tiếp tay cho hoạt động vận chuyển, kinh doanh thuốc lá nhập lậu”.

Thẩm phán Nguyễn Minh Tòa, Chủ tọa phiên tòa.

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 quy định nhiều biện pháp nhằm giảm nhu cầu sử dụng, kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá, trong đó có nội dung phòng, chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả.

Đối với hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, Điều 191 Bộ luật Hình sự quy định trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện khi đáp ứng các dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Theo điểm b khoản 1 Điều 191, hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao thuộc trường hợp có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Đáng lưu ý, người trực tiếp vận chuyển không nhất thiết phải là chủ sở hữu hàng hóa mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Khi biết rõ hàng hóa là hàng cấm nhưng vẫn cố ý vận chuyển và hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người thực hiện có thể bị xử lý theo quy định.

Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý vi phạm, hoạt động xét xử của Tòa án giữ vai trò quan trọng trong giáo dục ý thức chấp hành pháp luật.

Thông qua các bản án được tuyên công khai, người dân không chỉ thấy rõ hậu quả pháp lý của hành vi phạm tội mà còn hiểu hơn về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc không tiếp tay cho hoạt động vận chuyển, kinh doanh hàng cấm.

Từ những vụ án được đưa ra xét xử, có thể thấy việc nâng cao nhận thức pháp luật cần bắt đầu từ những tình huống gần gũi trong đời sống.

Cùng với công tác đấu tranh, xử lý vi phạm, việc tăng cường tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các quy định về quản lý, kinh doanh thuốc lá và trách nhiệm hình sự đối với hành vi vận chuyển hàng cấm có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa vi phạm từ sớm.

Mỗi người dân cần chủ động tìm hiểu nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa trước khi nhận vận chuyển, không tham gia tiếp tay cho hoạt động kinh doanh, vận chuyển thuốc lá nhập lậu.

Bởi phía sau những khoản lợi nhuận bất chính không chỉ là nguy cơ bị xử lý trước pháp luật mà còn là những hệ lụy đối với gia đình và xã hội.

Sự nghiêm minh của mỗi bản án, cùng với ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, sẽ góp phần ngăn chặn thuốc lá nhập lậu và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.