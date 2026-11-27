Hàng chính ngạch qua cảng, hàng lậu chạy dọc bờ biển

Khoảng 5 giờ 50 ngày 15/11, tổ tuần tra, mật phục của Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) kiểm tra một vỏ lãi composite tại bãi biển thuộc khu phố Bãi Vòng, khu vực Hàm Ninh, phát hiện 8 bao lớn chứa 2.400 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Hai người điều khiển vỏ lãi, sinh năm 1975 và 1994, cùng trú tại đặc khu Phú Quốc, bị lập biên bản phạm tội quả tang.

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 ngày 15/10, Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp Đồn Biên phòng Gành Dầu chặn kiểm tra 2 xe máy vừa từ đường bê tông ven biển chạy ra đường ĐT45, thuộc khu phố Gành Dầu, thu giữ ít nhất 1.000 bao thuốc lá nhập lậu. Theo Công an đặc khu, 3 người đi trên 2 xe khai nhận số hàng được mua từ Campuchia, vận chuyển về Phú Quốc tiêu thụ kiếm lời. Cả 3 bị tạm giữ để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

Một vụ việc khác được phát hiện vào sáng 19/9, khi Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 tìm thấy tại khu phố Suối Mây 2 thùng carton chứa 1.000 bao thuốc lá Hero do nước ngoài sản xuất, không có tem nhập khẩu. Tuy nhiên, tại thời điểm phát hiện, không có ai đến nhận là chủ số hàng này.

Phú Quốc không có đường biên giới trên bộ, do đó hàng hóa nhập khẩu chính ngạch phải qua cảng, bến tàu hoặc sân bay, những địa điểm có lực lượng chức năng kiểm soát. Lợi dụng đặc điểm địa hình của đảo, các đối tượng buôn lậu tìm cách đưa hàng vào bằng những hướng khác nhằm né tránh sự kiểm tra, kiểm soát. Một vỏ lãi bị phát hiện ngay trên bãi biển Hàm Ninh, hai xe máy bị chặn khi từ đường ven biển Gành Dầu chạy ra, còn 1.000 bao thuốc lá tại Suối Mây được cất trong những thùng carton vô chủ, chưa rõ đã được đưa vào đảo bằng cách nào.

Trước tình hình này, các lực lượng chức năng trên đảo tăng cường tuần tra, kiểm soát, quyết liệt ngăn chặn hàng lậu tại cả những tuyến đường, lối đi nhỏ ven biển, bất kể thời điểm đêm khuya hay rạng sáng.

Công tác này càng có ý nghĩa khi Phú Quốc là địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, dự kiến diễn ra vào tháng 11/2027. Ngày 19/11, Việt Nam chính thức nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027. Để chuẩn bị cho sự kiện quốc tế quan trọng này, Phú Quốc đang tập trung phát triển hạ tầng giao thông, hàng không, cơ sở lưu trú và các công trình phục vụ hội nghị.

Tuy nhiên, diện mạo của một điểm đến quốc tế không chỉ được tạo nên từ những công trình hiện đại hay khu nghỉ dưỡng sang trọng, mà còn phải được xây dựng trên nền tảng môi trường kinh doanh minh bạch, văn minh và thượng tôn pháp luật. Việc hai trong ba vụ vận chuyển, tập kết thuốc lá lậu được phát hiện vào lúc rạng sáng cho thấy sự chủ động, quyết liệt của lực lượng công an, biên phòng trong công tác tuần tra, mật phục. Những ca trực xuyên đêm ấy đã kịp thời ngăn chặn hơn 3.000 bao thuốc lá lậu trên các tuyến ven biển và khu vực bãi biển.

Lực lượng QLTT kiểm tra thuốc lá tại một điểm kinh doanh ở đặc khu Phú Quốc

Tại hội nghị tuyên truyền pháp luật về kinh doanh sản phẩm thuốc lá do Chi cục QLTT tỉnh An Giang tổ chức tại Phú Quốc ngày 6/11, đơn vị cho biết lực lượng QLTT toàn tỉnh đã kiểm tra 165 vụ, phát hiện 122 vụ vi phạm, xử phạt tổng cộng 498,25 triệu đồng. Riêng Đội QLTT số 4 phát hiện 14 vụ vi phạm qua 18 cuộc kiểm tra.

Qua kiểm tra tại hai hộ kinh doanh ở An Thới và Gành Dầu, lực lượng chức năng phát hiện thuốc lá có dấu hiệu nhập lậu được bày bán công khai. Sau khi Đội QLTT số 4 kiểm tra, những sản phẩm này không còn xuất hiện trên quầy. Tuy nhiên, việc các quầy hàng không còn bày bán thuốc lá lậu chưa đồng nghĩa với tình trạng buôn bán mặt hàng này đã chấm dứt. Theo lực lượng QLTT, các đối tượng thường chia nhỏ hàng hóa, cất giấu tại nhiều nhà dân gần khu vực kinh doanh để tránh bị phát hiện.

Ông Nguyễn Trung Tiến, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh An Giang, cho biết hoạt động mua bán thuốc lá nhập lậu còn có xu hướng chuyển sang môi trường trực tuyến. Ông cảnh báo: "Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, thương mại điện tử, dịch vụ chuyển phát nhanh để giao dịch và phân phối thuốc lá điện tử cùng các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, gây khó khăn cho công tác phát hiện, thu thập chứng cứ và xử lý vi phạm".

Người chở bị bắt, người thuê vẫn là "người lạ”

Trên đất liền, khoảng 2 giờ 30 ngày 04/8, Công an tỉnh An Giang dừng kiểm tra một xe tải trên đường Võ Văn Kiệt, phường Rạch Giá, phát hiện hơn 14.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Tài xế T.V.K. (SN 1973, trú phường Rạch Giá) bị tạm giữ để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng.

Trưa 07/11, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh dừng một ôtô khách chạy tuyến Hà Tiên - Rạch Giá trên quốc lộ 80, đoạn qua xã Mỹ Thuận, phát hiện 10 thùng carton chứa 2.750 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Tài xế khai chuyến xe chở khách bị hủy, trên đường trở về thì có một người lạ gửi các thùng hàng nhờ vận chuyển về Rạch Giá. Người này cho biết không biết bên trong là thuốc lá nhập lậu.

Hơn 14.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu trên xe tải bị bắt quả tang tại phường Rạch Giá ngày 04/8. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 18/11, Công an phường Vĩnh Thông chặn kiểm tra một xe máy chở 1.440 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Người điều khiển là thiếu niên sinh năm 2010, khai nhận chở thuê cho một người đàn ông không rõ lai lịch với tiền công 600.000 đồng. Do người vi phạm chưa thành niên, cơ quan Công an đã giao cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Không chỉ những vụ việc mới phát hiện, trong một số vụ án đã khởi tố, người trực tiếp vận chuyển hoặc cất giữ thuốc lá lậu cũng khai chỉ làm thuê, không biết rõ người thuê.

Lê Quang Trường (SN 1996, trú phường Long Xuyên), người điều khiển ôtô chở 3.370 bao thuốc lá bị chặn tại chân cầu Rạch Ông Câu vào sáng 31/8, đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi "Vận chuyển hàng cấm". Theo cơ quan điều tra, người thuê Trường vận chuyển số hàng trên là một người đàn ông tên Phong, hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch.

Tương tự, hai bị can bị khởi tố về hành vi "Tàng trữ hàng cấm" trong các vụ phát hiện 2.090 bao và 1.640 bao thuốc lá vào cuối tháng 8 cũng khai được những người đàn ông chưa rõ nhân thân thuê cất giữ hàng.

Những lời khai về các "ông chủ” không rõ lai lịch cho thấy việc xử lý người trực tiếp vận chuyển, tàng trữ mới chỉ là một phần của cuộc đấu tranh chống buôn lậu. Điều quan trọng hơn là phải lần ra những đầu nậu, đối tượng tổ chức, điều hành và cung cấp nguồn hàng phía sau.

Thực tế, khi triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 9/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về chống buôn lậu thuốc lá, tỉnh An Giang cũng xác định yêu cầu đấu tranh với các đường dây, đầu nậu, không chỉ dừng lại ở việc xử lý người trực tiếp vận chuyển. Công an tỉnh đã xác lập chuyên án đấu tranh với một đường dây buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu số lượng lớn, bắt giữ 3 đối tượng, thu 17.250 bao thuốc lá cùng 2 xe tải. Với thành tích này, đơn vị được Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trao thư khen ngày 14/9. Theo UBND tỉnh, từ khi triển khai Chỉ thị, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã khởi tố 12 vụ với 12 bị can, thu giữ 55.032 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Từ ngày 01/01/2027, theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15, mỗi bao thuốc lá điếu loại 20 điếu phải chịu thêm 2.000 đồng thuế tuyệt đối, ngoài mức thuế suất 75%. Mức thuế tuyệt đối này sẽ tăng dần lên 10.000 đồng/bao từ năm 2031.

Theo tính toán của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, mỗi bao thuốc lá Jet hoặc Hero nhập lậu bán lẻ với giá 25.000 - 30.000 đồng có thể mang lại khoản lãi khoảng 10.000 - 12.000 đồng, cao gấp 3 - 4 lần so với sản phẩm hợp pháp cùng phân khúc. Hiệp hội cũng cảnh báo nguy cơ chênh lệch giá ngày càng gia tăng khi chính sách thuế tuyệt đối được áp dụng.

Ngày 21/11, Quốc hội tiếp tục thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, có hiệu lực từ ngày 01/7/2027. Luật bổ sung các quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha; cấm bán thuốc lá trên nền tảng thương mại điện tử và giao dịch điện tử, trừ giao dịch giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá hợp pháp. Sau thời gian chuyển tiếp 6 tháng, việc trưng bày thuốc lá tại điểm bán cũng bị cấm, trừ trường hợp Chính phủ có quy định khác.

Trước những diễn biến phức tạp của hoạt động buôn lậu, công tác kiểm tra, kiểm soát cần được triển khai đồng bộ từ khâu phân phối đến tiêu thụ. Tại các điểm bán lẻ từng phát hiện thuốc lá nhập lậu, lực lượng QLTT cần tăng cường kiểm tra đột xuất, tránh tình trạng đối phó bằng cách cất giấu hàng hóa khi có thông tin kiểm tra. Trên các tuyến đường ven biển, bãi biển và khu vực tập kết hàng, lực lượng biên phòng, công an cần duy trì tuần tra, mật phục, đồng thời thiết lập đầu mối tiếp nhận thông tin để người dân, du khách kịp thời phản ánh khi phát hiện dấu hiệu vận chuyển, tập kết hàng lậu.

Kệ hàng sạch ở An Thới, Gành Dầu mới chỉ là một phần kết quả. Phần việc quan trọng hơn là ngăn chặn những chuyến hàng lậu cập bờ lúc rạng sáng, truy tìm nguồn cung và làm rõ những "người lạ” đứng sau những người cầm lái. Chỉ khi bóc gỡ được các mắt xích tổ chức, điều hành và tiêu thụ, cuộc chiến chống buôn lậu thuốc lá mới có thể đạt hiệu quả bền vững.