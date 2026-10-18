Thuốc lá điện tử làm gia tăng nguy cơ ung thư phổi? Nghiên cứu mới hé lộ cảnh báo đáng chú ý

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Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc, được công bố trên tạp chí Nature Medicine, việc sử dụng thuốc lá điện tử sau khi cai thuốc lá điếu có mối liên hệ với nguy cơ ung thư phổi cao hơn. Phát hiện này đặt ra những câu hỏi về mức độ an toàn của thuốc lá điện tử, đặc biệt đối với những người sử dụng sản phẩm này như một biện pháp thay thế thuốc lá truyền thống.

Thuốc lá điện tử có mối liên hệ đáng kể với ung thư phổi

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu sức khỏe ẩn danh của hơn 4,5 triệu người trưởng thành tại Hàn Quốc. Những người tham gia được chia thành ba nhóm: người đang hút thuốc lá, người mới cai thuốc trong thời gian ngắn và người đã cai thuốc trong thời gian dài.

Các nhà nghiên cứu tiếp tục phân loại đối tượng dựa trên việc sử dụng thuốc lá điện tử hàng ngày, căn cứ vào dữ liệu sàng lọc sức khỏe năm 2018 thuộc chương trình Khảo sát Sức khỏe Quốc gia Hàn Quốc. Những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả, bao gồm tuổi tác, giới tính và tình trạng sức khỏe trước đó, cũng được đưa vào phân tích.

Kết quả cho thấy, trong nhóm những người đã bỏ thuốc lá điếu, những người chuyển sang sử dụng thuốc lá điện tử có tỷ lệ mắc ung thư phổi cao hơn khoảng 56% so với những người cai thuốc hoàn toàn.

Đáng chú ý, tỷ lệ tử vong do ung thư phổi ở nhóm sử dụng thuốc lá điện tử cao hơn 91% so với nhóm không sử dụng sản phẩm này. Phát hiện cho thấy việc chuyển từ thuốc lá truyền thống sang thuốc lá điện tử không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn những nguy cơ sức khỏe liên quan đến ung thư phổi.

Tuy nhiên, nghiên cứu chưa cung cấp câu trả lời đầy đủ về nguy cơ đối với những người sử dụng thuốc lá điện tử nhưng chưa từng hút thuốc lá điếu. Đây là nhóm đối tượng cần được nghiên cứu thêm để làm rõ tác động của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe trong những điều kiện sử dụng khác nhau.

Cần thêm bằng chứng về quan hệ nhân quả

Theo các nhà nghiên cứu, mặc dù những phát hiện mới làm gia tăng mối quan ngại về tác động của thuốc lá điện tử đối với phổi, bằng chứng khoa học hiện có về mối liên hệ giữa sản phẩm này và ung thư phổi vẫn còn hạn chế.

Nhóm nghiên cứu cho biết: “Mặc dù các nghiên cứu dịch tễ học và sinh học ủng hộ mối liên hệ giữa thuốc lá điện tử với nhiều dạng rối loạn hô hấp, bằng chứng về mối quan hệ giữa thuốc lá điện tử và nguy cơ ung thư phổi vẫn còn hạn chế”.

Một điểm quan trọng cần lưu ý là đây là nghiên cứu quan sát. Phương pháp này giúp các nhà khoa học nhận diện mối liên hệ giữa những yếu tố được khảo sát, nhưng không đủ để khẳng định một yếu tố trực tiếp gây ra yếu tố còn lại. Vì vậy, chưa thể kết luận rằng thuốc lá điện tử là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ mắc hoặc tử vong do ung thư phổi được ghi nhận trong nghiên cứu.

Các nghiên cứu tiếp theo sẽ cần làm rõ hơn mối liên hệ này, đồng thời đánh giá ảnh hưởng của thời gian sử dụng, cường độ sử dụng và các yếu tố nguy cơ khác.

Dù vậy, kết quả nghiên cứu vẫn đưa ra một cảnh báo đáng chú ý đối với những người xem thuốc lá điện tử là lựa chọn thay thế an toàn cho thuốc lá truyền thống. Trong khi bằng chứng về nguy cơ ung thư phổi tiếp tục được bổ sung, cai thuốc hoàn toàn vẫn là lựa chọn cần được ưu tiên thay vì mặc nhiên coi việc chuyển sang thuốc lá điện tử là cách loại bỏ các nguy cơ sức khỏe do hút thuốc.