Thuốc lá đe dọa khả năng sinh sản của cả nam và nữ

Đối với nam giới, hút thuốc có thể làm giảm số lượng, nồng độ và chất lượng tinh trùng, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng vận động và thụ tinh của tinh trùng. Một số nghiên cứu cho thấy số lượng tinh trùng ở nam giới hút thuốc có thể thấp hơn khoảng 23% so với người không hút. Thuốc lá cũng có thể làm giảm nồng độ testosterone, gây rối loạn nội tiết và làm tăng nguy cơ rối loạn cương dương. Những tác động này đều có thể làm giảm khả năng thụ thai.

Bỏ thuốc lá ngay hôm nay để bảo vệ khả năng sinh sản.

Đối với phụ nữ, hút thuốc có thể ảnh hưởng đến quá trình rụng trứng, chất lượng noãn và hoạt động của vòi trứng, đồng thời làm thay đổi nồng độ hormone. Phụ nữ hút thuốc có thể mất nhiều thời gian hơn để thụ thai và đối mặt với nguy cơ sảy thai, mang thai ngoài tử cung và một số biến chứng thai kỳ cao hơn. Hút thuốc kéo dài còn có thể làm suy giảm dự trữ buồng trứng, ảnh hưởng đến chất lượng trứng và làm tăng nguy cơ mãn kinh sớm.

Đáng lưu ý, khói thuốc thụ động cũng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Phụ nữ mang thai thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc có nguy cơ chịu những tác động bất lợi đối với thai nhi và sự phát triển của trẻ.

Ngừng hút thuốc là một trong những biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe sinh sản. Ở nam giới, việc bỏ thuốc có thể giúp cải thiện chất lượng tinh trùng. Do tinh trùng cần khoảng ba tháng để trưởng thành, nam giới có kế hoạch sinh con nên ngừng hút thuốc càng sớm càng tốt, đặc biệt trước thời điểm thụ thai. Với phụ nữ, bỏ thuốc trước khi mang thai giúp cải thiện cơ hội thụ thai và giảm nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi.

Không chỉ tác động đến khả năng sinh sản, thuốc lá còn gây nhiều hậu quả lâu dài đối với sức khỏe. Vì vậy, chủ động từ bỏ thuốc lá, tránh tiếp xúc với khói thuốc và xây dựng lối sống lành mạnh là cách thiết thực để bảo vệ sức khỏe sinh sản cũng như sức khỏe tổng thể.