Thước đo là sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân

Xét trên bình diện chung có thể thấy, thành phố đang duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội ở tốp đầu cả nước. Điểm nhấn là các công trình, dự án có quy mô lớn đã và đang được xây dựng, từng bước làm nổi bật tầm nhìn phát triển 100 năm của Thủ đô. Theo đó, thành phố đã chủ động tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội của Đảng và Nhà nước trao cho Thủ đô để triển khai các công trình, dự án trọng điểm có tính chất mở đường, dẫn dắt, tạo lập không gian phát triển mới.

Trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9 năm nay, thành phố đã tổ chức khởi công, khánh thành 54 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 401.234 tỷ đồng. Trong đó có các dự án nổi bật được khánh thành, thông xe kỹ thuật đã mang lại niềm vui cho nhân dân Thủ đô như: Đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; Cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu nối sông Tô Lịch - Trạm bơm Yên Sở; Cải tạo kênh Thụy Phương bổ cập nước sông Tô Lịch... Đáng chú ý, 10 công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước có tổng mức đầu tư 6.159 tỷ đồng, đã bổ sung khoảng 78ha mặt nước hồ điều hòa cho thành phố, góp phần giải quyết điểm nghẽn úng ngập một cách hiệu quả và hướng đến bền vững. Bên cạnh đó, thành phố cũng đang đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như: 7 cầu vượt sông Hồng; đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; các đường vành đai 2,5; 3,5...

Không chỉ trong lĩnh vực hạ tầng, Hà Nội cũng đang triển khai nhiều công trình, dự án mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc. Có thể kể đến hàng loạt dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; các khu đô thị đa mục tiêu; xây thêm các trường, lớp học công lập; các dự án liên quan đến xử lý 5 điểm nghẽn lớn về ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập và an toàn thực phẩm...

Phải khẳng định, mỗi công trình, dự án đã, đang góp phần làm cho diện mạo Thủ đô tiếp tục khang trang, sạch sẽ và văn minh hơn. Điều ý nghĩa là không chỉ nhân dân Thủ đô, mà nhân dân cả nước đã thấy được những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực của Thủ đô trên con đường phát triển.

Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tầm nhìn, chất lượng quản trị và tốc độ tổ chức thực hiện để xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa, trí tuệ và nguồn lực của đất nước; trung tâm kiến tạo, giữ vai trò dẫn dắt, định hình mô hình và tư duy phát triển mới; là hạt nhân, trung tâm kết nối và động lực phát triển của vùng và cực tăng trưởng của cả nước; dẫn đầu cả nước và vươn tầm khu vực về một số lĩnh vực... Khẳng định vai trò và vị thế đặc biệt của Thủ đô trong kỷ nguyên mới, khi chia sẻ với cử tri Đơn vị bầu cử số 10 vào ngày 22-9 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh: “Thành phố sẽ hành động quyết liệt hơn nữa để chuyển hóa các cơ chế vượt trội được Trung ương, các địa phương dành cho thành phố, qua đó tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và quan trọng nhất là mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn nữa cho người dân Thủ đô. Thành phố rất mong người dân tiếp tục ủng hộ, đóng góp trí tuệ cùng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị Thủ đô để giải quyết những bài toán, những công việc lớn đang đặt ra với sự phát triển của Thủ đô. Mỗi chủ trương, mỗi công trình, mỗi dự án cuối cùng phải được đo bằng đời sống vật chất, tinh thần, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân”.

Sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân được thể hiện qua việc giải quyết hiệu quả những vấn đề thiết thực, tác động trực tiếp đến chất lượng sống của người dân Thủ đô như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, an toàn xã hội, chất lượng hạ tầng và dịch vụ công. Vì vậy, mỗi mục tiêu, nhiệm vụ, công trình, dự án triển khai trong thực tiễn phải được cụ thể hóa một cách hiệu quả trong quản trị, điều hành và trong từng khía cạnh của đời sống xã hội. Làm sao để mỗi bước phát triển của thành phố đồng thời tạo ra môi trường sống an toàn hơn, văn minh hơn và chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn cho nhân dân.

Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải thực sự sâu sát thực tiễn, chủ động nhận diện và giải quyết những vấn đề mới, việc khó, điểm nghẽn, ách tắc thuộc lĩnh vực, địa bàn được giao. Các chủ trương phải được cụ thể hóa thành chương trình hành động bám sát thực tiễn, với những công việc, sản phẩm cụ thể. Công việc và sản phẩm cụ thể là các công trình, dự án, việc làm có ý nghĩa để nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Mục tiêu tối thượng phải đạt được là mỗi chủ trương, mỗi công trình, mỗi dự án cuối cùng phải được đo bằng đời sống vật chất, tinh thần, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân. Thực hiện nhất quán tinh thần này sẽ tạo chuyển biến thực chất, phát triển Thủ đô xứng đáng với vị thế đặc biệt và sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng và nhân dân cả nước dành cho Thủ đô nghìn năm văn hiến.