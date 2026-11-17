Chia sẻ trên được ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đưa ra tại diễn đàn “Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt”, được Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) tổ chức tại TPHCM vào ngày 17/11.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Lê Mỹ

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM, hộ kinh doanh có vai trò quan trọng khi đóng góp lớn vào nền kinh tế thành phố, tạo ra lực lượng công ăn việc làm đông đảo nhất. Tuy nhiên, có những lúc lực lượng này lại quên mất công tác chuyển đổi số.

Do đó, các đơn vị này chỉ khi thực sự 'nhảy vào', thì chuyển đổi số của TPHCM mới thành công.

Ông Trương Minh Huy Vũ cho biết, chuyển đổi số hiện nay các doanh nghiệp không còn khó khăn về vấn đề công nghệ nữa, khi đang có nhiều giải pháp hỗ trợ cho công tác này.

Tuy nhiên, theo khảo sát của Sở Khoa học & Công nghệ TPHCM, cùng các đơn vị đã chỉ ra những vấn đề mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa này đang còn gặp những khó khăn khi chuyển đổi số như sau.

Đầu tiên là các doanh nghiệp không biết bắt đầu từ đâu, đây là khó khăn khách quan nhưng lại đến từ vấn đề chủ quan của các đơn vị triển khai giải pháp, cũng như cơ quan chức năng.

Cụ thể, hiện nay có rất nhiều phần mềm từ hoá đơn điện tử, thuế, thanh toán, kinh doanh… để hỗ trợ chuyển đổi số và khi các đơn vị hỗ trợ lại phát sinh thêm nhiều phần mềm khác.

Các phần mềm này để liên thông dữ liệu lại với nhau, hay kết nối với các hệ thống lớn như hệ thống định danh quốc gia của Chính phủ, hay các hệ thống của TPHCM lại chưa đồng bộ.

Việc này làm cho sự tiện ích đáng lẽ phải có trong quá trình chuyển đổi số thì hiện vẫn chưa có.

Khó khăn thứ hai là vốn đầu tư cho công nghệ của các doanh nghiệp khá nhỏ, nhưng mà lại yêu cầu rất nhiều các thủ tục.

Đồng thời chưa có các chương trình vay tín chấp không cần phải đảm bảo tài sản, để cho doanh nghiệp chuyển đổi số.

Khó khăn tiếp theo là các bài toán về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, khi một lượng dữ liệu lớn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh này được đưa lên mạng, lên sóng, các thông tin này cũng đặt ra nhiều vấn đề.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, Thước đo hiệu quả thực tế của chuyển đổi số là cái tạp hoá đầu đường có toàn trình về công nghệ hay không? Ảnh: Lê Mỹ

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, hiện thành phố có đề án 422 đang được các ban ngành triển khai, đây là chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đề án tập trung vào ba hướng trọng tâm chính.

Đầu tiên là tuyên truyền online nhưng vẫn phải tổ chức offline, thành lập các nhóm đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để hỗ trợ bà con chuyển đổi số.

TPHCM cũng có kinh phí hỗ trợ một phần lẫn nhiều phần, từ các nguồn khác nhau về tư vấn pháp lý, kỹ thuật, các kỹ năng số… cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi chuyển đổi số.

Đề án này không đo lường triển khai bao nhiêu phần mềm mà đo lường bằng năng suất, hiệu quả của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa này tăng được bao nhiêu.

Tại diễn đàn ông Trương Minh Huy Vũ muốn nghe các chuyên gia, tổ chức đưa ra các giải pháp để hiện thực hoá việc chuyển đổi số này.

Trong đó phải giải quyết vấn đề liên thông và kết nối dữ liệu giữa các nền tảng, đây là việc rất quan trọng. Chứ không phải đưa ra nhiều phần mềm, giải pháp nhưng khi triển khai không thể liên thông, tích hợp được.

Làm sao phải tạo ra được lợi ích cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, chẳng hạn như với chương trình hỗ trợ miễn phí 6 tháng có thể cộng thêm các chương trình hỗ trợ của thành phố, các chương trình hỗ trợ khác, trong đó đặc biệt là ngân hàng, đơn vị tín dụng đi kèm.

“Làm sao để người ta có cảm giác khi chuyển đổi số thì không có chi phí phát sinh. Cao hơn nữa khi bắt đầu đưa lên trên các nền tảng số, các nội dung, các dữ liệu và các thông tin trở thành các dữ liệu để các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh đi vay vốn ngân hàng được”, ông Vũ nhấn mạnh.

Tiếp theo cần bước đầu nhúng các công nghệ hiện đại vào khi chuyển đổi số. Chẳng hạn như công nghệ trí tuệ nhân tạo, bảo mật dữ liệu, đảm bảo sao cho các hoạt động kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và cuối cùng năng suất lao động hàng trăm ngàn, hàng triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng hộ kinh doanh tăng lên.

Ông Trương Minh Huy Vũ cho biết, thước đo hiệu quả thực tế của chuyển đổi số là cái tạp hoá đầu đường có toàn trình về công nghệ; các tiểu thương có thể nhận được hỗ trợ từ hàng hoá ban đầu đến livestream, kết sổ và ra được hoá đơn cuối cùng; những dữ liệu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể là cơ sở để các ngân hàng, các tổ chức tín dụng cho vay vốn hay không?

Đó chính là kết quả mà TPHCM mong muốn cùng các đối tác đạt được, trong đó có Viettel.

Thượng tá Ngô Mạnh Hùng, Giám đốc Viettel TPHCM cam kết sẽ tích cực đồng hành với chuyển đổi số TPHCM. Ảnh: Lê Mỹ

Trước các chỉ đạo của Phó Chủ tịch TPHCM, Thượng tá Ngô Mạnh Hùng, Giám đốc Viettel TPHCM cam kết sẽ tích cực đồng hành với chuyển đổi số thành phố, trong đó là chương trình ưu đãi với tổng giá trị lên tới 370 tỉ đồng, nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng cho thành phố.

Ông Ngô Mạnh Hùng cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam không thiếu quyết tâm chuyển đổi số. Điều doanh nghiệp cần chính là một lộ trình phù hợp, giải pháp đơn giản để bắt đầu, đủ hiệu quả để thấy được giá trị và đủ linh hoạt để phát triển cùng doanh nghiệp.

Viettel mong muốn sẽ đưa các công nghệ của mình đến gần hơn với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khách hàng. Đồng thời theo ông, công nghệ chỉ hiệu quả khi giải quyết được bài toán cụ thể của doanh nghiệp.

Để chuyển đổi số đi vào chiều sâu, Viettel mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước, các sở ban ngành, hiệp hội, tổ chức tài chính, các đối tác… cùng đưa giải pháp phù hợp đến cộng đồng doanh nghiệp tại TPHCM.