Thuốc điều trị béo phì có thể mang lại lợi ích cho người cao tuổi suy nhược

Đối với người cao tuổi thừa cân hoặc béo phì, thuốc GLP-1 như semaglutide có thể giúp giảm cân và mang lại một số lợi ích về sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, giảm cân cũng có thể đi kèm giảm khối cơ, vấn đề đặc biệt đáng lưu ý ở người cao tuổi suy nhược vốn đã giảm sức mạnh và khả năng vận động.

BS. John W. Ostrominski, chuyên gia về béo phì tại Bệnh viện Brigham and Women’s và Trường Y Harvard, cho biết một số bác sĩ còn thận trọng khi kê thuốc GLP-1 cho người cao tuổi do lo ngại về sự cân bằng giữa lợi ích và nguy cơ.

Một phân tích mới từ dữ liệu thử nghiệm lâm sàng cho thấy lợi ích của semaglutide vẫn được ghi nhận ở những người có mức độ suy nhược khác nhau. Kết quả này cung cấp thêm dữ liệu để bác sĩ cân nhắc khi sử dụng thuốc GLP-1 cho người cao tuổi thừa cân hoặc béo phì kèm suy nhược.

Cần cá nhân hóa khi dùng thuốc điều trị giảm cân cho người cao tuổi béo phì. Ảnh minh họa AI.

Phân tích được công bố trên JAMA Cardiology, sử dụng dữ liệu của hơn 17.000 người mắc bệnh tim mạch và có thừa cân hoặc béo phì. Những người tham gia được dùng semaglutide hoặc giả dược hằng tuần và được theo dõi trong thời gian dài.

Kết quả cho thấy semaglutide có liên quan với việc giảm nguy cơ xảy ra biến cố tim mạch chính so với giả dược. Lợi ích này được ghi nhận ở những người có các mức độ suy nhược khác nhau. Một số chỉ số liên quan đến tình trạng sức khỏe và chất lượng cuộc sống cũng được cải thiện ở nhóm dùng semaglutide.

Những kết quả này cho thấy tình trạng suy nhược không nhất thiết đồng nghĩa với việc người cao tuổi phải loại trừ hoàn toàn thuốc GLP-1. Tuy nhiên, quyết định sử dụng thuốc cần được bác sĩ đánh giá dựa trên tình trạng béo phì, bệnh tim mạch, mức độ suy nhược, khả năng vận động, dinh dưỡng và nguy cơ mất khối cơ của từng người.

Theo BS.Ostrominski không nên né tránh điều trị béo phì ở người cao tuổi chỉ vì sợ suy nhược. Thay vào đó, bác sĩ cần tăng liều từ từ để đạt hiệu quả mà vẫn đảm bảo bệnh nhân ăn uống, vận động tốt. Tuy nhiên, BS.Ostrominski nhấn mạnh việc sử dụng các liệu pháp dựa trên chất chủ vận thụ thể GLP-1 luôn cần được cá nhân hóa, kết hợp với lối sống lành mạnh và sự giám sát chặt chẽ của chuyên gia y tế. Nếu quyết định điều trị, việc kết hợp tập aerobic, tập sức bền đều đặn và tăng liều từng bước sẽ giúp hạn chế tình trạng suy nhược.