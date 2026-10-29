Thuộc cấp của Mr Pips bày tỏ ăn năn khi biến thành kẻ bất lương do 'đi sai đường'

Các bị cáo ăn năn, xin khoan hồng

Ngày 29/10, HĐXX tiếp tục xét hỏi nhóm bị cáo là cấp dưới của Phó Đức Nam (Mr Pips) để làm rõ các cáo buộc liên quan đến “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo được Tòa thu xếp ngồi trong hội trường lớn, tại điểm cầu Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội.

Trả lời qua màn hình trực tuyến, bị cáo Phan Ngọc Tuấn Anh cho biết làm nhân viên tại sàn giao dịch thuộc hệ thống của Mr Pips từ tháng 6/2022 - 9/2024. Trong hơn 2 năm làm việc, Tuấn Anh trải qua nhiều vị trí khác nhau, trực tiếp mời gọi được khoảng 3 - 5 nhà đầu tư.

Tuấn Anh khai tổng số tiền lương, thưởng bị cáo nhận được trong thời gian làm việc lên tới gần 1 tỷ đồng.

Như nhiều bị cáo trả lời trước đó, Tuấn Anh cho rằng do mình không hiểu biết pháp luật nên góp sức cho “cỗ máy” lừa đảo. Bị cáo mong nhận được sự tha thứ của bị hại, xin được hưởng chính sách khoan hồng.

Các bị cáo tại hội trường chính.

Bị cáo Nguyễn Văn Đức đã làm việc trong đường dây của Mr Pips khoảng 4 năm, kêu gọi được 10 nhà đầu tư “rót tiền” vào sàn chứng khoán ảo.

Đức bày tỏ sự day dứt về con đường mà bản thân đã lựa chọn. Anh ta cho rằng sự cẩu thả trong lựa chọn nghề nghiệp đã khiến bị cáo từ một người được ăn học tử tế trở thành kẻ bất lương, trực tiếp và gián tiếp tham gia lừa đảo. Hành vi sai phạm của bị cáo đã đẩy nhiều người vào cảnh khốn khó. Nhìn lại những gì đã xảy ra, Đức vô cùng ăn năn, hối hận.

Đức cho biết, bị cơ quan tố tụng buộc khắc phục 1 tỷ đồng nhưng do tiền đã tiêu hết, mới chỉ khắc phục hơn 100 triệu đồng.

Bị cáo Trần Quang Thắng làm tại hệ thống của Mr Pips, đã mời 4 khách hàng đầu tư, hưởng lợi 1,3 tỷ đồng.

Thắng giãi bày, những ngày tháng trong trại giam, phải xa vợ con, biết tin người thân ở quê qua đời mà không thể về khiến lòng đau xót. Bị cáo mong Tòa xem xét toàn diện vai trò, mức độ của hành vi phạm tội để tuyên bản án nhẹ nhất, tạo điều kiện được sớm trở về làm lại cuộc đời.

Đút túi tiền tỷ từ việc lừa nhà đầu tư hơn 50 tỷ đồng

Trong nhóm bị cáo có nhiều người là dân tộc thiểu số ở các tỉnh vùng cao cũng tham gia đường dây của Mr Pips. Như bị cáo Bàn Tòn Chày (29 tuổi, dân tộc Dao, quê Lào Cai) từng giữ chức trưởng phòng kinh doanh.

Bàn Tòn Chày cho biết, trước đây, khi tìm việc trên mạng xã hội, Chày tình cờ đọc được thông tin tuyển dụng của một công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán nên liên hệ nộp hồ sơ. Sau khi được nhận vào làm nhân viên kinh doanh (sale), Chày dần được đề bạt lên vị trí trưởng phòng.

Từ một thanh niên người Dao có thu nhập bấp bênh, sau một thời gian làm việc, Chày kiếm được tổng cộng 2,6 tỷ đồng tiền lương, thưởng. Trong đó, khoản tiền thưởng được tính dựa trên số tiền khoảng 51,5 tỷ đồng mà các bị hại đã chuyển khoản để tham gia đầu tư.

Các bị cáo trả lời tại điểm cầu Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội.

Bị cáo Chày khai giữ chức trưởng phòng kinh doanh tại văn phòng do Phạm Minh Khôi quản lý. Đây là một trong những văn phòng thuộc hệ thống do Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) tổ chức, phát triển ở Hà Nội.

Về vai trò của Chày, cáo trạng xác định mỗi văn phòng có quản lý văn phòng, trưởng phòng, trưởng nhóm và nhân viên kinh doanh. Những người giữ vị trí quản lý không nhất thiết phải trực tiếp gọi điện mời chào từng khách hàng nhưng được giao phụ trách các nhóm nhân viên phía dưới. Trong hệ thống này, Bàn Tòn Chày được xác định phụ trách ít nhất hai trưởng nhóm.

Các nhóm trưởng do Chày quản lý chào mời được khoảng 27 tỷ đồng, các nhân viên cũng lôi kéo được nhà đầu tư. Chày là cấp trên nên được hưởng lợi hoa hồng từ cấp dưới đem về.

Bị cáo Bàn Tòn Chày cho biết đã nộp 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Như bị cáo khác, Chày gửi lời xin lỗi đến những người đã bị mất tiền, bày tỏ sự ăn năn và đề nghị được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.