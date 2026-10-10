Thùng xe tải rách toạc sau va chạm với xe ben, nam phụ xe thương nặng

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 10/10 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, TP.HCM.

Thời điểm trên, xe tải mang biển số TP.HCM lưu thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thì xảy ra va chạm với xe ben.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm khiến thùng xe tải bị rách toạc, cabin bẹp dúm.

Nam phụ xe tải bị thương nặng được chuyển đi cấp cứu ngay sau đó.

Ghi nhận tại hiện trường, 2 xe nằm song song cùng nhau bên chiều đường ngược lại. Nhiều đồ dùng, mảnh vỡ trên xe tải rơi vương vãi trên mặt đường. Do cả 2 phương tiện nằm chắn gần hết một chiều đường khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Theo lời tài xế xe tải, xe ben lưu thông từ trong công trình rẽ sang đường khiến anh không kịp xử lý nên xảy tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.