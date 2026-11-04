Thung Nai thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong nông nghiệp

Thôn Mỗ triển khai mô hình Làng nông nghiệp tuần hoàn gắn với hoạt động du lịch trải nghiệm văn hóa.

Thôn Mỗ là địa bàn sinh sống tập trung của cộng đồng dân tộc Mường, nơi lưu giữ không gian văn hóa đặc sắc với hàng trăm ngôi nhà sàn cổ nép mình trong thung lũng xanh dưới chân núi và bên lòng hồ Hòa Bình. Để phát triển kinh tế xanh và du lịch cộng đồng, thôn đẩy mạnh phong trào xây dựng mô hình “thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” kết hợp hài hòa giữa nông nghiệp an toàn, hữu cơ, trồng cây có múi theo chuẩn VietGAP, chăn nuôi bán chăn thả và gắn với hoạt động du lịch trải nghiệm văn hóa.

Cùng với việc thực hiện mô hình Làng nông nghiệp tuần hoàn, địa phương bước đầu triển khai tiểu mô hình sản xuất lúa giảm phát thải quy mô 14 ha với 116 hộ dân thôn Mỗ tham gia, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về sử dụng phân bón hữu cơ và sản xuất thân thiện với môi trường.

Thuộc vùng sản xuất cây ăn quả có múi trọng điểm của tỉnh, Thung Nai đã triển khai Đề án Tái canh cây ăn quả có múi gắn với các mô hình chuyển đổi số và cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng giai đoạn tiếp theo. Tại thôn Thống Nhất - nơi thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong tái canh cây cam, các hộ dân được hỗ trợ xử lý quy trình kỹ thuật đồng bộ; xử lý đất, tạo quỹ đất sạch, quản lý dịch hại tổng hợp, kiểm soát nguồn giống sạch bệnh và áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất an toàn, như: VietGAP, GlobalGAP.

Nhiều diện tích cây ăn quả có múi trên địa bàn xã áp dụng tiêu chuẩn sản xuất an toàn VietGAP, GlobalGAP.

Bên cạnh đó, UBND xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đưa các điểm dịch vụ công lưu động trực tiếp đến người dân thôn Thống Nhất và một số thôn vùng sâu, vùng xa khác; hỗ trợ tiếp nhận, số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính ngay tại thôn, giúp người dân giảm thời gian và chi phí đi lại. Đến nay, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thanh toán trực tuyến phí, lệ phí của địa phương luôn đạt mức cao.

Được triển khai từ đầu năm 2026, mô hình phát triển nuôi cá nheo Mỹ trong lồng bè tại thôn Nai mở ra hướng đi mới, giúp người dân tăng thu nhập và phát triển kinh tế bền vững. Mô hình có tổng kinh phí 400 triệu đồng, quy mô 1.350m2 lồng nuôi với 10 thành viên tham gia. Trong đó, nhà nước hỗ trợ 90%, bao gồm cá giống, thức ăn công nghiệp, thuốc phòng bệnh, vitamin C và các vật tư cần thiết; các hộ tham gia mô hình đối ứng 10%. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật đã được tập huấn, hướng dẫn, đàn cá sinh trưởng, phát triển tốt, dự kiến thu hoạch sau 10 - 12 tháng, giá trị kinh tế ước đạt từ 15 - 20 triệu đồng/lồng/năm.

Mô hình nuôi cá nheo Mỹ trong lồng bè tại thôn Nai mở ra triển vọng nâng cao giá trị thủy sản đặc sản vùng hồ.

Theo đồng chí Vũ Thị Thanh Huyền - Phó trưởng phòng Kinh tế xã, cá nheo Mỹ có ưu điểm sinh trưởng tốt, ít bị nhiễm bệnh, tỷ lệ sống cao, chất lượng thịt thơm ngon, được thị trường ưa chuộng. Mô hình gắn kết chặt chẽ với các chương trình mục tiêu quốc gia, giúp người dân khai thác tiềm năng mặt nước hồ tự nhiên, tạo sinh kế và giảm nghèo; đồng thời góp phần thực hiện định hướng nuôi trồng thân thiện với môi trường, kết hợp bảo vệ môi trường sinh thái; gắn nuôi trồng thủy sản giá trị cao với tiềm năng du lịch và mạng lưới tiêu thụ sản phẩm sẵn có tại địa phương.

Đồng chí Lại Anh Long - Phó Chủ tịch UBND xã Thung Nai cho biết: “Ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao được địa phương xác định là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030”.

Hiện nay, nông dân trên địa bàn đang từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất truyền thống sang ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thâm canh cây trồng, phát triển các loại vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao kỹ năng số cho người dân; khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch, dịch vụ, hình thành các mô hình kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao với khai thác tiềm năng du lịch sinh thái. Đồng thời, thúc đẩy ứng dụng nền tảng số, trí tuệ nhân tạo và các mô hình dịch vụ công, từng bước hình thành thói quen tiếp cận, sử dụng công nghệ trong Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và kết nối tiêu thụ nông sản.