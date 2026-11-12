Thung Nai đánh thức tiềm năng

Du lịch lòng hồ tạo sức bật

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Thung Nai có không gian phát triển rộng, hội tụ nhiều lợi thế về nông, lâm nghiệp, thủy sản, kinh tế lòng hồ và du lịch, dịch vụ. Trong đó, hồ Hòa Bình với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc được xem là nguồn tài nguyên quan trọng để địa phương phát triển các loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm và du lịch cộng đồng.

Thung Nai sở hữu cảnh quan lòng hồ Hòa Bình thơ mộng cùng hệ thống bến thuyền, dịch vụ du lịch và nuôi trồng thủy sản, tạo dư địa phát triển kinh tế địa phương.

Trong 10 tháng năm 2026, tổng lượt khách du lịch đến Thung Nai ước đạt 300.000 lượt, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2025, đạt gần 80% mục tiêu cả năm. Doanh thu du lịch ước đạt 80 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và đạt hơn 80% mục tiêu năm 2026.

Những con số trên cho thấy, sức hấp dẫn của vùng lòng hồ và đóng góp ngày càng rõ nét của du lịch vào kinh tế địa phương. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng, Thung Nai không chỉ cần thu hút thêm du khách mà còn phải nâng cao chất lượng trải nghiệm, đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của khách.

Đồng chí Lê Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Thung Nai cho biết: “Địa phương định hướng tiếp tục quảng bá tiềm năng, lợi thế, nhất là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, nuôi trồng thủy sản, thương mại và dịch vụ gắn với lòng hồ Hòa Bình. Xã chủ động hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh”.

Để hiện thực hoá định hướng này, địa phương chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch dựa trên những giá trị riêng, kết nối cảnh quan lòng hồ với văn hóa bản địa, ẩm thực và trải nghiệm đời sống cộng đồng. Việc tổ chức đồng bộ các dịch vụ tham quan, vận chuyển, ăn uống, lưu trú sẽ giúp kéo dài hành trình của du khách, tăng cơ hội tiêu thụ sản phẩm tại chỗ và tạo thêm việc làm cho người dân.

Tuy nhiên, hạ tầng vẫn là một trong những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Giao thông kết nối các thôn chưa đồng bộ, một số tuyến đường còn khó khăn. Đáng chú ý, nhiều tàu, thuyền chưa đáp ứng điều kiện vận chuyển khách du lịch trong dịp lễ hội đầu năm 2026, ảnh hưởng đến khả năng phục vụ du khách.

Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý vận tải du lịch đường thủy, hướng dẫn chủ phương tiện hoàn thiện điều kiện hoạt động, bảo đảm an toàn cho hành khách. Cùng với đó, địa phương cần quan tâm cải thiện giao thông kết nối, nâng cấp cơ sở dịch vụ và giữ gìn vệ sinh môi trường lòng hồ. Đây là những yếu tố quan trọng để du lịch phát triển ổn định, lâu dài.

Phát huy thế mạnh thủy sản

Bên cạnh du lịch, nuôi trồng và khai thác thủy sản là lĩnh vực có nhiều dư địa phát triển tại Thung Nai. Toàn xã hiện có 338 lồng cá của 41 hộ dân và 3 hợp tác xã, với diện tích nuôi cá lồng khoảng 4,62ha. Sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt hơn 360 tấn; hoạt động khai thác trên hồ Hòa Bình được duy trì với khoảng 150 thuyền, sản lượng ước 150 tấn.

Nuôi cá lồng trên hồ Hòa Bình đang trở thành sinh kế quan trọng của nhiều hộ dân xã Thung Nai.

Đây là nguồn sinh kế quan trọng của nhiều hộ dân, đồng thời tạo ra nguồn thực phẩm có thể kết nối với hoạt động du lịch, dịch vụ. Nếu được tổ chức tốt, thủy sản địa phương có thể trở thành nguồn thực phẩm phục vụ du khách, góp phần làm phong phú trải nghiệm ẩm thực, nâng giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Từ đầu năm đến nay, xã đã triển khai kế hoạch phát triển thủy sản giai đoạn 2026-2030, thực hiện đề án phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa, chú trọng quản lý lồng bè, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đồng thời triển khai mô hình nuôi cá lồng giá trị cao gắn với truy xuất nguồn gốc, liên kết tiêu thụ sản phẩm và tổ chức tập huấn kỹ thuật cho 30 hộ dân.

Liên kết thủy sản với du lịch cũng mở ra hướng phát triển mới cho kinh tế địa phương. Các cơ sở dịch vụ ưu tiên sử dụng sản phẩm địa phương, giới thiệu đặc sản và câu chuyện về nghề nuôi cá trên hồ. Từ đó tạo động lực để người sản xuất nâng chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phát triển các hình thức giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm phù hợp.

Chính quyền địa phương cũng quán triệt tinh thần khai thác thủy sản và phát triển du lịch phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Quản lý chất thải từ lồng bè, tàu thuyền và các cơ sở dịch vụ phải được thực hiện nghiêm túc; việc mở rộng sản xuất phải tính đến sức chịu tải của môi trường hồ, tránh làm suy giảm chính nguồn tài nguyên tạo nên sinh kế lâu dài.

Biến lợi thế thành sinh kế bền vững

Tiềm năng của Thung Nai khá rõ, nhưng để tạo sức bật thực chất, địa phương đang tập trung giải quyết đồng thời những hạn chế về hạ tầng, chất lượng dịch vụ, năng lực liên kết và khả năng thu hút đầu tư.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thung Nai Lê Xuân Hà, thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, quảng bá lợi thế du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, nuôi trồng thủy sản và thương mại, dịch vụ; cải thiện thủ tục hành chính, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tìm hiểu cơ hội đầu tư. Đây là những nhiệm vụ cần được cụ thể hóa bằng các dự án, sản phẩm và mô hình liên kết có khả năng triển khai thực tế.

Cùng với nguồn lực nhà nước, việc khuyến khích người dân tham gia làm du lịch, phát triển dịch vụ và nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản có ý nghĩa quan trọng. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà cần trở thành chủ thể trong bảo vệ cảnh quan, gìn giữ bản sắc văn hóa và cung cấp sản phẩm, dịch vụ phục vụ du khách. Vì vậy, xã chú trọng hướng dẫn kỹ năng làm du lịch, kiến thức kinh doanh, bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Thung Nai có cơ hội phát triển dựa trên sự kết hợp giữa mặt nước hồ Hòa Bình, cảnh quan thiên nhiên, thủy sản và văn hóa cộng đồng. Khi những lợi thế này được kết nối thành chuỗi giá trị, du lịch sẽ tạo đầu ra cho sản phẩm địa phương, trong khi sản xuất thủy sản và dịch vụ góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách. Qua đó, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và mở rộng sinh kế cho người dân.

Đánh thức tiềm năng vì thế không chỉ dừng lại ở thu hút du khách hay mở rộng quy mô sản xuất, mà quan trọng hơn là tổ chức khai thác tài nguyên hiệu quả, có trách nhiệm và bền vững. Với định hướng phù hợp cùng sự đồng hành của chính quyền, người dân và nhà đầu tư, Thung Nai có cơ sở để từng bước biến lợi thế lòng hồ thành động lực phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.