Thung lũng Silicon lập “phòng tác chiến” nhằm đưa Jensen Huang trở lại Nvidia

Jensen Huang, đồng sáng lập kiêm cựu CEO của Nvidia, đang nhận được sự ủng hộ từ các đồng minh ở Thung lũng Silicon, những người đang tìm cách phục chức cho ông sau khi bị sa thải đột ngột. Ảnh: Getty.

Cựu CEO Nvidia Jensen Huang đang thảo luận với một số cộng sự thân cận về khả năng trở lại công ty trên cương vị giám đốc điều hành (CEO), theo Financial Times.

Một đồng minh của Huang nói với tờ báo rằng họ đang tập hợp một “phòng tác chiến” gồm các lãnh đạo tại Thung lũng Silicon nhằm vận động hội đồng quản trị Nvidia đưa ông trở lại, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ từ Nhà Trắng.

“Những người có tiếng nói quan trọng trong ngành công nghệ, bên ngoài các phòng thí nghiệm AI tiên phong, đều yêu mến Jensen”, một đồng minh của Huang nói với Financial Times.

Nỗ lực này diễn ra sau khi Huang từ chức giữa lúc xuất hiện các thông tin về những mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông với một người bị nghi là gián điệp Trung Quốc và một số cấp dưới tại Nvidia.

Dù nhận được sự ủng hộ đáng kể, một số đồng minh vẫn lo ngại về cách Huang có thể vượt qua tổn hại đối với danh tiếng sau vụ việc, Financial Times đưa tin.

“Có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với cấp dưới là hành vi đủ để bị sa thải”, một người ủng hộ Huang nhận định.

Một website được lập nhằm thúc đẩy chiến dịch rộng hơn với khẩu hiệu “đưa Jensen trở lại” đã thu hút hơn 150.000 chữ ký. Trong số những người ký tên có nhiều nhân vật nổi bật trong ngành công nghệ như Elon Musk, CEO SpaceX và Tesla; Tim Sweeney, CEO Epic Games; Travis Kalanick, cựu CEO Uber; và Steve Chen, đồng sáng lập YouTube.

Chiến dịch cho biết hàng chục nghìn người ký tên tự nhận là cổ đông Nvidia, bên cạnh các nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của công ty.

Tuy nhiên, website lưu ý rằng thông tin về mối liên hệ của những người tham gia với Nvidia do chính họ tự khai báo và chưa được xác minh. Trong một bài đăng trên X tuần trước, ban tổ chức thừa nhận có lo ngại về những chữ ký giả, đồng thời cho biết đang tiến hành kiểm tra thủ công các thông tin đăng ký và loại bỏ chữ ký gian lận.

“Những người tổ chức và ký tên lo ngại rằng Jensen có thể đã bị buộc rời vị trí mà không được thực hiện đầy đủ quy trình công bằng, thậm chí không có vài ngày để trình bày quan điểm và tự bảo vệ mình. Đó chính là lý do chúng tôi yêu cầu Hội đồng quản trị Nvidia giải thích”, website standwithjensen.com nêu.

Những người ủng hộ thừa nhận 33 năm lãnh đạo Nvidia không thể đặt Huang lên trên trách nhiệm giải trình. Tuy nhiên, họ cho rằng “trách nhiệm giải trình phải dựa trên bằng chứng, một phiên điều trần công bằng và quyết định có cân nhắc thấu đáo”.

“Jensen xứng đáng được hưởng quy trình công bằng, chứ không phải bị kết tội bởi sự phẫn nộ của đám đông”, những người ủng hộ ông tuyên bố.

Kalanick là một trong những nhân vật nổi bật gửi thông điệp cá nhân ủng hộ Huang. Ông viết:

“Jensen là một trong những nhà kiến tạo vĩ đại của thời đại chúng ta. Chúng ta không thể kìm hãm tương lai bằng cách tước đi những đổi mới và đột phá công nghiệp của ông”, Kalanick nói.

“Jensen là một con người tuyệt vời, và tất cả những ai biết ông đều hiểu điều đó. Ông ấy đã mắc sai lầm, đúng vậy – sai lầm là điều thuộc về bản tính con người. Nhưng tôi không cho rằng bất cứ điều gì ông đã làm nghiêm trọng đến mức phải tách ông khỏi công ty của mình”, Kalanick nói thêm.

Trong khi đó, Steve Chen nói với FOX Business rằng việc ông ký tên vào chiến dịch không đồng nghĩa với “sự ủng hộ đối với bất kỳ hành vi cá nhân nào”. Ông nhấn mạnh các mối quan hệ tại nơi làm việc và những lo ngại liên quan đến an ninh quốc gia cần được điều tra đầy đủ, độc lập.

“Điều tôi muốn nói là quy trình phải công bằng. Jensen đã dành 33 năm xây dựng Nvidia thành một trong những công ty công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, với tác động vượt xa phạm vi các cổ đông. Một quyết định có tầm quan trọng như vậy phải dựa trên những sự thật đã được xác lập, chứ không phải những dòng tít xuất hiện trong hai tuần”, Chen nói.

“Đó là tất cả những gì bức thư yêu cầu: hội đồng quản trị công bố phạm vi và kết quả cuộc rà soát, đồng thời cho Jensen cơ hội phản hồi trước khi coi quyết định của mình là cuối cùng. Tôi sẽ tôn trọng kết quả của quy trình đó, bất kể kết quả ra sao. Tôi cho rằng Jensen xứng đáng được thẩm tra và đánh giá đầy đủ, đúng quy trình”, ông nói thêm.

Trong một diễn biến riêng, hai cổ đông là Brad Gerstner, CEO Altimeter Capital, và Gavin Baker, đối tác điều hành kiêm giám đốc đầu tư của Atreides Management, đã cùng gửi thư cho hội đồng quản trị Nvidia vào thứ Sáu tuần trước. Bức thư kêu gọi công ty “cân nhắc mọi phương án, trong đó có khả năng Jensen Huang trở lại”.

“Chúng tôi cho rằng hội đồng quản trị nên tránh vội vàng tìm người thay thế Jensen, bởi điều đó có thể đi ngược và làm tổn hại đến lợi ích tốt nhất của các cổ đông”, bức thư nêu.

Tuần trước, Financial Times đưa tin hội đồng quản trị Nvidia đã liên hệ với Rene Haas, CEO hãng thiết kế chip Arm, để xem xét khả năng ông trở thành người kế nhiệm Huang.

Tuy nhiên, hội đồng quản trị nói với tờ báo rằng chưa có quy trình chính thức nào được khởi động.

Hiện Nvidia do CEO tạm quyền Colette Kress điều hành. Bà đang nỗ lực ổn định hoạt động của công ty trước khi Nvidia công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý vào thứ Ba.

Theo FT, Fox Business