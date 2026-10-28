Thung lũng K-Việt Nam hướng đến hệ sinh thái hỗ trợ gia đình Việt - Hàn

Bà Song Haewon, Trưởng Văn phòng Đại diện Trung tâm Chính sách Nhân quyền Liên Hợp Quốc Hàn Quốc (KOCUN) tại Việt Nam, trao đổi về tình hình trẻ em trong các gia đình hồi hương Hàn - Việt và các biện pháp hỗ trợ. Ảnh: NTCC.

Chiều 28/10, tại Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) diễn ra chương trình giới thiệu Thung lũng K - Việt Nam và Hội thảo Hợp tác Tương lai Hàn Quốc - Việt Nam, tập trung vào hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ các gia đình Việt - Hàn.

Chương trình giới thiệu sáng kiến K-Vietnam Valley tại huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc.

Với quy mô dự án được giới thiệu khoảng 200 tỷ won Hàn Quốc, tương đương 3.900 tỷ đồng Việt Nam, sáng kiến hướng đến hình thành điểm đến văn hóa - du lịch mang dấu ấn Việt Nam, đồng thời phát triển hệ sinh thái kết nối nhà ở, giáo dục, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ đời sống.

Hỗ trợ gia đình hồi hương từ góc độ hòa nhập và phát triển

Theo nội dung nghiên cứu được giới thiệu tại chương trình, nhu cầu của các gia đình hồi hương cần được tiếp cận từ góc độ quyền lợi, cơ hội phát triển và hòa nhập xã hội, thay vì chỉ xem họ là những đối tượng cần hỗ trợ.

Thung lũng K-Việt Nam được định hướng không chỉ là một dự án xây dựng hay điểm đến thu hút du khách, mà còn hướng đến một “di sản sống” - nơi lịch sử được tìm hiểu, văn hóa được chia sẻ và những người Việt có mối liên hệ với Hàn Quốc tìm thấy một phần cội nguồn của mình.

Để hướng đến cuộc sống ổn định cho các gia đình Việt - Hàn, sáng kiến đề xuất ba nhóm giải pháp: giáo dục thích nghi, hỗ trợ nhà ở và xây dựng trung tâm hỗ trợ tích hợp.

Trong lĩnh vực giáo dục, các chương trình dự kiến tập trung hỗ trợ tiếng Hàn, giúp trẻ thích nghi với môi trường học đường, định hướng nghề nghiệp và kết nối cơ hội học tập.

Cách tiếp cận được đề xuất không nhằm đồng hóa văn hóa một chiều, mà tôn trọng ngôn ngữ, nguồn cội và bản sắc Việt Nam, đồng thời giúp trẻ phát triển năng lực hội nhập tại Hàn Quốc.

PGS.TS Trịnh Thuỳ Anh, Hiệu trưởng trường Công nghệ và Thiết kế UEH phát biểu tại chương trình. Ảnh: NTCC.

Đối với những em từng học tập ở cả Việt Nam và Hàn Quốc, việc được hướng dẫn phù hợp có thể hạn chế gián đoạn học tập và mở rộng lựa chọn nghề nghiệp.

Các hoạt động cố vấn, giao lưu với sinh viên đại học và kết nối trực tuyến giữa thanh niên hai nước cũng được đề xuất nhằm giúp các em phát huy lợi thế về ngôn ngữ và trải nghiệm đa văn hóa.

Về nhà ở, định hướng đặt ra không chỉ là nơi cư trú mà còn là khả năng tiếp cận trường học, chăm sóc sức khỏe, giao thông, việc làm và các dịch vụ thiết yếu.

Mô hình trung tâm hỗ trợ tích hợp được kỳ vọng tạo cơ chế hỗ trợ thuận tiện, liên tục, thay vì để các gia đình tự tìm kiếm thông tin từ nhiều đầu mối.

Trung tâm cũng có thể trở thành không gian kết nối thanh niên Việt - Hàn, thúc đẩy hoạt động giáo dục, giao lưu cộng đồng và các sáng kiến phát triển địa phương.

Những định hướng này cần tiếp tục được cụ thể hóa thông qua chính sách, nguồn lực và cơ chế phối hợp giữa các tổ chức liên quan.

UEH được đề xuất kết nối nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn

Trong định hướng phát triển Thung lũng K-Việt Nam, sự tham gia của các trường đại học được xem là yếu tố quan trọng để kết nối nghiên cứu với nhu cầu thực tế.

Tại diễn đàn, UEH được đề xuất đóng vai trò cầu nối giữa các tổ chức Hàn Quốc với cộng đồng, doanh nghiệp và thế hệ trẻ Việt Nam.

Theo nội dung hợp tác đang được thảo luận, UEH có thể tham gia vào ba hướng chính: nghiên cứu chung, phát triển hoạt động giáo dục và tổ chức các chương trình giao lưu, trải nghiệm thực tế.

TS. Dong Su Yi, Phó Trưởng Khoa Thiết kế Truyền thông, Trường Công nghệ và Thiết kế UEH chia sẻ tại chương trình. Ảnh: NTCC.

Về nghiên cứu, UEH có thể đóng góp góc nhìn từ Việt Nam, tìm hiểu nhu cầu của các gia đình, thanh niên và những nhóm quan tâm đến học tập, sinh sống hoặc phát triển nghề nghiệp tại Hàn Quốc. Kết quả nghiên cứu có thể góp phần giúp các đối tác xây dựng chương trình phù hợp hơn với thực tế.

Trong giáo dục, sinh viên có thể tìm hiểu các vấn đề phát triển địa phương, vận dụng kiến thức về kinh tế, quản trị, truyền thông, du lịch và đổi mới xã hội để đề xuất giải pháp.

Các hoạt động cố vấn, trao đổi văn hóa, thực địa và kết nối doanh nghiệp cũng được đề xuất nhằm tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận những trải nghiệm quốc tế gắn với thực tiễn.