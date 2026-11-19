Thủng đường tiêu hóa do nuốt phải tăm tre

Theo thông tin từ Bệnh viện TW Quân đội 108 cho biết, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Ống tiêu hóa vừa tiếp nhận và điều trị hai trường hợp thủng đường tiêu hóa do nuối phải dị vật là tăm tre.

Đáng chú ý, cả hai bệnh nhân đều gặp biến chứng nghiêm trọng, với vị trí tổn thương khác nhau: một trường hợp thủng manh tràng và một trường hợp thủng đoạn D3 tá tràng.

Trường hợp thứ nhất là nam bệnh nhân (53 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau bụng đột ngột vùng hố chậu phải. Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ được biết người bệnh có thói quen ngậm tăm hằng ngày.

Ê-kíp thực hiện phẫu thuật nội soi cấp cứu cho bệnh nhân.

Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị thủng đại tràng do dị vật nên chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Trong quá trình nội soi thăm dò ổ bụng, ê-kíp phát hiện một que tăm đâm thủng thành manh tràng, gây viêm phúc mạc khu trú và viêm ruột thừa thứ phát.

May mắn, các mạc nối đã tập trung bao bọc quanh vị trí tổn thương, phần nào hạn chế tình trạng viêm nhiễm lan rộng.

Các bác sĩ tiến hành lấy que tăm qua nội soi, khâu kín lỗ thủng manh tràng, cắt ruột thừa viêm thứ phát, đồng thời lau rửa và dẫn lưu ổ bụng. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định và đang hồi phục.

Ở trường hợp thứ hai, que tăm cũng gây tổn thương nghiêm trọng khi đâm thủng đoạn D3 tá tràng của người bệnh.

Việc liên tiếp ghi nhận hai trường hợp thủng đường tiêu hóa do nuốt tăm chỉ trong một tháng khiến các bác sĩ lưu ý người dân không nên chủ quan với thói quen ngậm tăm.

Cảnh báo thói quen ngậm tăm khi nằm nghỉ

Theo các bác sĩ, tăm tre thường có thân mảnh, cứng và hai đầu nhọn. Khi vô tình bị nuốt vào đường tiêu hóa, dị vật có thể mắc lại hoặc đâm xuyên thành ống tiêu hóa trong quá trình di chuyển.

Đặc biệt, những tình huống như vừa ngậm tăm vừa nói chuyện, nằm nghỉ hoặc ngủ quên có thể khiến người sử dụng vô tình nuốt phải dị vật mà không hay biết.

Khi tăm đâm xuyên thành đường tiêu hóa, người bệnh có thể bị tổn thương, viêm nhiễm, hình thành ổ áp xe hoặc viêm phúc mạc. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng nhiễm khuẩn có thể diễn biến nặng, đe dọa tính mạng.

Que tăm được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Một trong những khó khăn trong phát hiện và điều trị là người bệnh có thể không nhớ mình đã nuốt tăm. Đặc biệt, ở người cao tuổi, tình trạng ngủ gật khi đang ngậm tăm có thể làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố.

Để phòng tránh những tai nạn tương tự, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên ngậm tăm khi trò chuyện, nằm nghỉ hoặc chuẩn bị đi ngủ. Sau khi sử dụng, cần bỏ tăm ngay, tránh giữ dị vật trong miệng khi thực hiện các hoạt động khác.

Đặc biệt, nếu biết hoặc nghi ngờ đã nuốt phải tăm hay vật sắc nhọn, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá sớm, kể cả khi chưa xuất hiện triệu chứng bất thường.

Khi có các biểu hiện như đau bụng tăng dần, sốt, nôn, đau khi nuốt hoặc đi ngoài ra máu, người bệnh cần nhanh chóng đến bệnh viện, không tự theo dõi kéo dài hoặc tìm cách xử lý tại nhà.

Người bệnh cũng cần thông báo cho bác sĩ về loại dị vật, thời điểm có thể đã nuốt phải và những triệu chứng xuất hiện sau đó để hỗ trợ quá trình chẩn đoán, điều trị.

Theo các bác sĩ, một thay đổi nhỏ trong sinh hoạt như không ngậm tăm và bỏ tăm ngay sau khi sử dụng có thể giúp phòng tránh những tổn thương nghiêm trọng, thậm chí tránh được một ca phẫu thuật cấp cứu.