Theo CarNewsChina, B03X, hay còn có tên A10, được xem là một trong những mẫu xe điện thành công hàng đầu của thương hiệu Leapmotor tại quê nhà Trung Quốc. Tuy nhiên trong một đoạn video lan truyền trên Internet gần đây, một thùng bia có vẻ như đã rơi xuống đường từ cốp sau của mẫu SUV thuần điện, cùng với phần đáy bằng nhựa của hộc chứa đã bị bung ra.

Hãng xe năng lượng mới này chưa đưa ra tuyên bố chính thức, nhưng đại diện Leapmotor nhấn mạnh tải trọng tối đa theo thiết kế của khoang chứa là 40 kg. Trước đây, một sự cố tương tự từng xảy ra hồi tháng 7, khi motor điện trên trục sau của xe điện BYD Tang đã bị rơi ra ngoài sau va chạm với phế thải từ trận ngập lụt.

Theo CarNewsChina, bộ phận bị bung ra dường như là ngăn chứa đồ nằm dưới cốp sau, vốn có thiết kế giống với khoang lốp dự phòng trên ôtô truyền thống. Thông thường, bộ phận này là một phần của khung gầm. Trên Leapmotor B03X, khu vực này được làm bằng nhựa thay vì kim loại - thiết kế mà CarNewsChina cho rằng có thể nhằm giảm khối lượng hoặc tiết kiệm chi phí.

Chủ xe B03X gặp sự cố cho biết đã chất vài thùng bia và ngăn chứa, trước khi khu vực này bất ngờ bung ra và rơi xuống đường khi xe đang di chuyển. Nhiều khả năng việc chở quá tải, kết hợp rung lắc khi xe chạy đã khiến ngăn chứa bị biến dạng, dẫn đến gãy đổ.

Bản thân Leapmotor dường như cũng nhận biết rõ về giới hạn chở hàng của ngăn chứa bằng nhựa nằm dưới cốp sau. Trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của Leapmotor B03X, mức tải trọng tối đa 40 kg được lưu ý, kèm theo cảnh báo người dùng không chất đồ quá tải vào ngăn chứa này.

Cần lưu ý rằng giới hạn 40 kg chỉ áp dụng riêng cho ngăn chứa đồ dưới sàn, không phải toàn bộ khoang hành lý phía sau. Trang tin Xin Huang He của Trung Quốc đã liên hệ với một số đại lý của Leapmotor tại Trung Quốc, tất cả đều khẳng định chưa ghi nhận khách hàng nào phản ánh sự cố tương tự.

Một số chủ xe B03X tại Trung Quốc đang chủ động gia cố ngăn chứa đồ này bằng các thanh giằng kim loại. Số khác chọn lắp thêm tấm ốp gầm bằng nhựa nhằm ngăn chặn các va đập trực tiếp vào ngăn chứa.

Vẫn chưa rõ liệu các biện pháp này có thực sự hiệu quả hay không. Các thanh giằng nói trên dường như được bắt một đầu vào phần mép dưới của cản sau - vốn là một chi tiết thân vỏ có độ đàn hồi, chỉ được cố định vào khung xe bằng một vài ốc vít cùng ngàm nhựa.

Dù có thể giúp bảo vệ ngăn chứa dưới sàn khỏi các va chạm với đá sỏi hay mảnh vỡ trên đường, những giải pháp này khó có thể làm tăng đáng kể khả năng chịu tải của ngăn chứa. Ngược lại, cố định thanh giằng vào các điểm ngàm kim loại trên khung gầm có thể hiệu quả hơn, tương tự việc đặt thêm một tấm kim loại phân tán lực ở đáy ngăn chứa.

Leapmotor B03X được bán tại Trung Quốc dưới tên gọi A10, giá dao động 65.800-92.800 NDT (tương đương 9.900-13.900 USD). Mẫu SUV thuần điện sử dụng thiết lập motor đơn dẫn động cầu trước, công suất tối đa 94 mã lực hoặc 121 mã lực tùy phiên bản.

Tùy chọn pin LFP dung lượng 39,8 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa 403 km theo chuẩn CLTC, còn bộ pin 53 kWh cho phép xe vận hành tối đa 505 km/lần sạc.

Theo số liệu từ China EV DataTracker, doanh số của Leapmotor B03X tại Trung Quốc trong tháng 10 đạt 27.247 xe.