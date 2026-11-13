Thuế TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ vướng mắc thuế thương mại điện tử cho doanh nghiệp

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử đối với đơn hàng bị từ chối

Ngày 13 tháng 11, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư phối hợp với Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị chuyên đề về thương mại điện tử. Vấn đề được nhiều doanh nghiệp bán lẻ quan tâm nhất là cách xử lý hóa đơn điện tử khi khách đặt hàng trực tuyến nhưng sau đó từ chối nhận hàng. Theo phản ánh, việc đơn hàng đã giao cho đơn vị vận chuyển nhưng bị hoàn trả khiến các doanh nghiệp lúng túng trong khâu lập và hủy hóa đơn.

Giải đáp vấn đề này, đại diện phòng chuyên môn của Thuế TP. Hồ Chí Minh làm rõ, nếu doanh nghiệp chưa xuất kho và chưa chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa thì chưa đến thời điểm lập hóa đơn. Tuy nhiên, trong trường hợp doanh nghiệp đã xuất kho, lập hóa đơn nhưng phát sinh việc trả lại hàng hóa, đơn vị phải thực hiện điều chỉnh theo đúng quy định hiện hành. Cơ quan thuế lưu ý doanh nghiệp cần xác định chính xác thời điểm chuyển giao quyền sở hữu làm căn cứ lập hóa đơn. Về kiến nghị cho phép lập hóa đơn tổng vào cuối ngày đối với giao dịch bán lẻ, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Thuế thành phố, cho biết quy định hiện hành chưa cho phép áp dụng cơ chế này rộng rãi và cơ quan thuế sẽ tổng hợp để báo cáo lên cấp có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: ITPC

Làm rõ nghĩa vụ thuế xuất khẩu và thuế nhà thầu xuyên biên giới

Nghĩa vụ thuế đối với các giao dịch xuyên biên giới cũng là một điểm nóng tại hội nghị. Đáng chú ý là tình huống doanh nghiệp xuất khẩu hàng từ Việt Nam sang Mỹ và trực tiếp bán trên sàn Amazon. Doanh nghiệp băn khoăn về sự chênh lệch giữa giá trị trên tờ khai xuất khẩu và giá bán thực tế trên sàn do các chương trình khuyến mại và điều chỉnh giá. Ông Nguyễn Tiến Dũng giải thích doanh nghiệp cần lập hóa đơn tại thời điểm làm thủ tục hải quan, việc xác định doanh thu sẽ căn cứ vào hợp đồng và điều khoản thanh toán. Lãnh đạo Thuế thành phố đề nghị doanh nghiệp cung cấp hồ sơ bằng văn bản để cơ quan chuyên môn hướng dẫn chính xác.

Liên quan đến việc kê khai thuế nhà thầu đối với nền tảng nước ngoài, bà Mai Thị Nghĩa Lê, Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, hướng dẫn rõ ràng: nếu doanh nghiệp đã có mã số thuế nhà thầu, khi phát sinh thêm nhà cung cấp nước ngoài, chỉ cần bổ sung thông tin vào bảng kê mà không phải đăng ký mã số thuế mới. Cơ quan thuế nhấn mạnh thuế nhà thầu áp dụng cho tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam, và phía Việt Nam có trách nhiệm nộp thay. Nếu nền tảng nước ngoài đã trực tiếp kê khai, doanh nghiệp cần rà soát kỹ để tránh tình trạng nộp thuế trùng lắp.

Bà Mai Thị Nghĩa Lê, Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, hướng dẫn tại Hội nghị. Ảnh: ITPC.

Tăng cường kỷ luật hỗ trợ và xử lý kiến nghị doanh nghiệp

Bên cạnh việc tháo gỡ vướng mắc nghiệp vụ, đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp. Cơ quan thuế đang siết chặt kỷ luật xử lý công việc, yêu cầu cán bộ giải đáp nhanh chóng các phản ánh trực tuyến và không để tình trạng kéo dài.

Với các tình huống phức tạp cần văn bản hướng dẫn, lãnh đạo cơ quan thuế đề nghị doanh nghiệp nêu rõ vướng mắc và cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan để có cơ sở phúc đáp chính xác. Song song với hội nghị đối thoại, Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn quy trình đăng ký kê khai thuế và lưu trữ chứng từ cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên không gian mạng, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch và tuân thủ pháp luật.