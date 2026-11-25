Người dân thực hiện giao dịch tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, đã tăng cường quản lý các nguồn thu từ kinh tế số, bất động sản, chuyển nhượng vốn; ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để phát hiện rủi ro; phân loại nợ và đẩy mạnh cưỡng chế đối với các khoản nợ có khả năng thu là những giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026

Theo Thuế TP. Hồ Chí Minh, trong những tháng cuối năm, Thuế Thành phố sẽ tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu và thu hồi nợ thuế. Trọng tâm là khu vực kinh tế, các khoản thu từ đất và những lĩnh vực có nguy cơ thất thu cao.

Trong đó, hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội tiếp tục được xác định là một trong những trọng tâm quản lý. Cơ quan Thuế tăng cường rà soát, đối chiếu dữ liệu, xác minh các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên nền tảng số; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người nộp thuế chủ động đăng ký, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Việc mở rộng quản lý đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số nhằm bảo đảm các chủ thể kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, hạn chế tình trạng bỏ sót nguồn thu, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa kinh doanh truyền thống và kinh doanh trực tuyến.

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế tăng cường quản lý các lĩnh vực có rủi ro cao về thất thu như kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng vốn, chống chuyển giá và các hoạt động kinh doanh có sử dụng hóa đơn điện tử. Công nghệ thông tin, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo từng bước được ứng dụng trong phân tích rủi ro, kiểm soát hóa đơn điện tử, nhận diện các dấu hiệu bất thường để có biện pháp kiểm tra, xử lý phù hợp.

Đối với quản lý nợ thuế, yêu cầu đặt ra là phân loại chính xác từng khoản nợ, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và khả năng thu hồi để lựa chọn biện pháp xử lý tương ứng. Theo lãnh đạo Thuế Thành phố, ngành thuế không áp dụng một biện pháp chung cho tất cả các khoản nợ mà cần phân định rõ nợ có khả năng thu và nợ phát sinh do những vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục pháp lý.

Đối với các khoản nợ có khả năng thu, cơ quan Thuế tập trung đôn đốc, áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định như trích tiền từ tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn và tạm hoãn xuất cảnh đối với trường hợp đủ điều kiện.

Riêng các khoản nợ liên quan đến dự án bất động sản, tiền thuê đất hoặc những trường hợp còn vướng mắc về hồ sơ pháp lý, xác định nghĩa vụ tài chính, tranh chấp và thủ tục đầu tư, cơ quan Thuế sẽ rà soát từng trường hợp, phối hợp với các sở, ngành và cơ quan có thẩm quyền để xác định nguyên nhân, trách nhiệm và phương án xử lý.

Đối với những dự án đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, cơ quan Thuế kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định, kể cả thu hồi đất đối với trường hợp đủ điều kiện.

Tính đến ngày 31/10/2026, tổng số nợ thuế trên địa bàn đã giảm 36,51% so với thời điểm cuối năm 2025. Kết quả này cho thấy nỗ lực của cơ quan Thuế trong công tác quản lý, đôn đốc và thu hồi nợ, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục theo dõi sát các khoản nợ lớn, nhất là nợ liên quan đến đất đai.

Theo Thuế TP. Hồ Chí Minh, lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 606.360 tỷ đồng, bằng 96,7% dự toán Chính phủ giao, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Đến ngày 17/11, số thu đã đạt 622.595 tỷ đồng, tương đương 99,3% dự toán năm.

Cụ thể, khu vực sản xuất, kinh doanh tiếp tục là động lực quan trọng của tăng trưởng thu ngân sách, với số thu 10 tháng tăng khoảng 28% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tốc độ tăng thu của khu vực này đang có dấu hiệu chậm lại, trong khi một số khoản thu quan trọng vẫn còn khoảng cách so với mục tiêu đề ra.

Điều này đòi hỏi ngành thuế Thành phố tiếp tục theo dõi sát diễn biến sản xuất, kinh doanh, đánh giá khả năng đóng góp của từng khu vực và chủ động khai thác các nguồn thu còn dư địa. Bên cạnh việc tăng cường quản lý, chống thất thu, cơ quan Thuế cũng chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thực hiện nghĩa vụ thuế, tạo điều kiện duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, cơ quan Thuế đã ban hành gần 4.900 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng, chủ yếu đối với hoạt động xuất khẩu. Đối với hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, cơ quan Thuế đã xử lý trên 618.000 hồ sơ, chiếm khoảng 99% tổng số hồ sơ hoàn thuế đã giải quyết.

Cùng với đó, các chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế, miễn, giảm thuế và tiền thuê đất được triển khai kịp thời theo quy định, góp phần giảm áp lực tài chính và tạo thêm nguồn lực cho doanh nghiệp.