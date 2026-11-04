Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng hỗ trợ, rút ngắn thời gian giải thể doanh nghiệp

Người dân thực hiện giao dịch tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế, phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh trao đổi thông tin trong thời hạn 2 ngày làm việc, nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ giải thể, giảm chi phí tuân thủ và bảo đảm quản lý đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn về chính sách, quy định pháp luật và thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế thông qua các kênh thông tin, phương thức giao dịch điện tử. Cơ quan thuế thực hiện công khai thông tin, thông báo cụ thể những nội dung còn thiếu hoặc chưa hoàn thành để doanh nghiệp chủ động phối hợp xử lý, hạn chế việc phải bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Về phía người nộp thuế, đã gửi thư ngỏ, hướng dẫn quét mã QR để tải tài liệu về các loại hồ sơ cần chuẩn bị, hoàn thiện và cung cấp cho cơ quan thuế khi thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động, giải thể doanh nghiệp.

Một giải pháp quan trọng khác là tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh, bảo đảm việc trao đổi thông tin và xử lý hồ sơ được thực hiện đồng bộ, đúng thẩm quyền, trình tự.

Thuế TP. Hồ Chí Minh lưu ý, việc doanh nghiệp không còn phát sinh doanh thu không đồng nghĩa với việc đương nhiên đã hoàn thành nghĩa vụ thuế. Do đó, doanh nghiệp cần chủ động rà soát tình trạng kê khai, quyết toán, các khoản thuế còn phải nộp và nghĩa vụ liên quan trước khi thực hiện thủ tục giải thể.

Với doanh nghiệp còn nghĩa vụ kê khai, quyết toán hoặc nợ thuế, cơ quan thuế căn cứ hồ sơ cụ thể để xác định những nội dung chưa hoàn thành, hướng dẫn kê khai, quyết toán, bổ sung hồ sơ, nộp các khoản thuế còn thiếu và xử lý nghĩa vụ liên quan theo quy định.

Cơ quan thuế sẽ rà soát, thông báo một lần để người nộp thuế biết và hoàn thành nghĩa vụ. Đối với doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, không còn khả năng liên hệ hoặc chưa chủ động phối hợp, cơ quan thuế tiếp tục rà soát thông tin, xác minh tình trạng hoạt động và thực hiện các biện pháp quản lý theo thẩm quyền; đồng thời phối hợp với cơ quan liên quan, thông báo đến cơ quan chủ quản hoặc cơ quan cấp phép để xử lý theo quy định pháp luật.

Việc xử lý các khoản nợ thuế được thực hiện trên cơ sở xác định đúng số tiền còn phải nộp, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và các điều kiện áp dụng theo quy định hiện hành.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể doanh nghiệp, một số trường hợp có thể phát sinh vướng mắc khiến thời gian giải quyết kéo dài. Nguyên nhân thường gặp là doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế hoặc đã ngừng hoạt động trong thời gian dài, không còn nhân sự và người đại diện phối hợp cung cấp hồ sơ, giải trình các nội dung liên quan.

Bên cạnh đó, những doanh nghiệp có nhiều đơn vị phụ thuộc, hoạt động tại nhiều địa bàn hoặc có giao dịch cần xác minh, đối chiếu cũng cần thêm thời gian để tổng hợp và xử lý nghĩa vụ thuế.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, sự phối hợp của người nộp thuế có vai trò quan trọng, giúp hồ sơ có đầy đủ thông tin, dữ liệu và đáp ứng điều kiện theo quy định. Đối với các trường hợp còn tồn tại nghĩa vụ hoặc có dấu hiệu rủi ro, cơ quan thuế tiếp tục áp dụng biện pháp quản lý phù hợp, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước.

Việc xử lý chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể doanh nghiệp đã được Thuế TP. Hồ Chí Minh triển khai từ đầu năm 2026. Ngày 28/1/2026, đơn vị ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai quản lý thuế đối với người nộp thuế có trạng thái 03, 06 trên địa bàn thành phố năm 2026.

Ngày 17/6/2026, đơn vị tiếp tục ban hành Chương trình hành động thực hiện chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” theo Quyết định số 595/QĐ-CT ngày 8/5/2026 của Cục Thuế.

Thông qua các giải pháp hỗ trợ và phối hợp liên thông, Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng tới rút ngắn thời gian xử lý đối với hồ sơ đủ điều kiện, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm xác định và xử lý đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật.