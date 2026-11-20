Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, công tác thu ngân sách trên địa bàn tiếp tục đạt kết quả tích cực, tiến gần mục tiêu hoàn thành dự toán năm 2026. Lũy kế 10 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 606.360 tỷ đồng, bằng 96,7% dự toán Chính phủ giao, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Đến ngày 17/11, số thu đạt 622.595 tỷ đồng, tương đương 99,3% dự toán năm.

Thu ngân sách do Thuế TP. Hồ Chí Minh quản lý đã đạt 99,3% dự toán năm 2026

Khu vực sản xuất, kinh doanh tiếp tục đóng vai trò quan trọng, với số thu 10 tháng tăng khoảng 28% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tốc độ tăng thu có dấu hiệu chậm lại, trong khi một số khoản thu, đặc biệt là thu từ đất, vẫn còn khoảng cách so với mục tiêu đề ra. Đến thời điểm báo cáo, tiến độ thu từ đất mới đạt khoảng 40% mục tiêu phấn đấu cả năm.

Trước thực tế này, Thuế thành phố tập trung khai thác các nguồn thu còn dư địa, tăng cường quản lý, chống thất thu, nhất là trong lĩnh vực đất đai, bất động sản, thương mại điện tử và hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Đối với thương mại điện tử, cơ quan thuế đẩy mạnh rà soát, đối chiếu dữ liệu, xác minh tổ chức, cá nhân kinh doanh trên mạng xã hội, các nền tảng xuyên biên giới; đồng thời hướng dẫn người nộp thuế đăng ký, kê khai và thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Cùng với đó, ngành Thuế tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản lý rủi ro, kiểm soát hóa đơn điện tử, phát hiện những dấu hiệu bất thường để kịp thời kiểm tra, xử lý.

Ngoài ra, công tác quản lý thu tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ thất thu như chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, giao dịch liên kết và hoạt động sử dụng hóa đơn điện tử.

Việc quản lý chặt chẽ các nguồn thu, nhất là những lĩnh vực kinh doanh mới, được ngành Thuế xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể kinh doanh.

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, Thuế TP. Hồ Chí Minh chú trọng xử lý nợ thuế, cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ người nộp thuế, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tính đến ngày 31/10/2026, tổng số nợ thuế đã giảm 36,51% so với cuối năm 2025. Kết quả này gắn với việc tăng cường phân loại nợ, xác định nguyên nhân, khả năng thu hồi và áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đối với từng trường hợp.

Đối với những khoản nợ liên quan đến dự án bất động sản, tiền thuê đất hoặc còn vướng mắc về hồ sơ pháp lý, nghĩa vụ tài chính, cơ quan thuế chủ động phối hợp với các sở, ngành rà soát, xác định trách nhiệm và hướng giải quyết.

Trường hợp đã áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, cơ quan thuế kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định, kể cả thu hồi đất nếu đủ điều kiện.

Ngành Thuế thành phố đang triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”

Đáng chú ý, ngành Thuế thành phố đang triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, tập trung chuẩn hóa dữ liệu, giải quyết vướng mắc về mã số thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Trong đó, ưu tiên xử lý những trường hợp đã ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh từ 5 đến trên 10 năm trước; tăng cường hướng dẫn, rà soát hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Công tác hoàn thuế cũng ghi nhận những kết quả đáng chú ý. Trong 10 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã ban hành gần 4.900 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng, chủ yếu đối với hoạt động xuất khẩu.

Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động đã xử lý trên 618.000 hồ sơ, chiếm khoảng 99% tổng số hồ sơ hoàn thuế đã giải quyết.

Việc đẩy nhanh hoàn thuế góp phần bổ sung dòng tiền, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của người nộp thuế.

Bên cạnh đó, Thuế thành phố tiếp tục thực hiện các chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế, miễn, giảm thuế và tiền thuê đất theo quy định, góp phần giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, gắn nhiệm vụ quản lý thu ngân sách với tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, qua đó duy trì nguồn thu ổn định, bền vững.