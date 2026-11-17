Doanh nghiệp FDI giữ vai trò quan trọng

Ngày 17/11, Thuế TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) tổ chức buổi toạ đàm chia sẻ các thay đổi về chính sách thuế cần lưu ý, trọng tâm quản lý của cơ quan thuế và những hành động doanh nghiệp cần thực hiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, bộ phận doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) luôn được Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam xác định là một thành phần kinh tế quan trọng, là động lực thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Việt Dũng.

Theo ông Dũng, tại TP. Hồ Chí Minh, khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài không chỉ đóng góp dòng vốn lớn, công nghệ hiện đại, phương thức quản trị tiên tiến. Mà còn là một trong những nguồn thu chủ lực, góp tỷ lệ rất cao trong ngân sách nhà nước.

“Thời gian qua, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn để phát triển sản xuất kinh doanh. Với sự nỗ lực của ngành thuế cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, nhiệm vụ thu ngân sách của TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao”, ông Dũng nói.

Đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh ghi nhận và gửi lời cảm ơn sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp FDI tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng mở rộng đầu tư, tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt chính sách thuế và tiếp tục là trụ cột đóng góp tích cực cho ngân sách thành phố.

Ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết thêm, Thuế TP. Hồ Chí Minh cam kết sẽ luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, lâu dài và bền vững.

Tại sự kiện, TS. Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch VAFIE cũng cho rằng, với không gian phát triển đã được mở rộng, quy mô thị trường lớn và hệ thống doanh nghiệp đa dạng, TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước những cơ hội mới để phát huy vai trò trung tâm kinh tế, tài chính và hội nhập quốc tế của khu vực.

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) chia sẻ. Ảnh: Việt Dũng.

“Trong 10 tháng đầu năm nay, thành phố đã thu hút được khoảng 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng rất mạnh, tiến gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lũy kế đến nay đã có hơn 22.000 dự án đang hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 157 tỷ USD. Đây là một con số về nguồn vốn đầu tư rất lớn”, TS. Nguyễn Anh Tuấn nói.

Doanh nghiệp phải chủ động kiểm soát rủi ro

Chủ tịch VAFIE cho biết thêm, trong bối cảnh luật pháp, chính sách về thuế đã và đang được cải cách mạnh mẽ, nhiều luật về thuế và nghị định hướng dẫn đã được Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung. Nhiều chuyên gia từng nhận định: Việc cập nhật toàn bộ sự thay đổi về chính sách đối với chuyên gia đã khó, đối với doanh nghiệp lại càng khó khăn hơn.

Do đó, việc tổ chức những cuộc hội thảo nhằm cập nhật các điểm mới của luật pháp, chính sách, giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt thay đổi, qua đó nâng cao tính tuân thủ là hết sức cần thiết.

Sự kiện thu hút đại diện nhiều doanh nghiệp FDI trên địa bàn. Ảnh: Việt Dũng.

Dưới góc độ là chuyên gia thuế, ông Thạch Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Tư vấn Thuế, EY Việt Nam chia sẻ, trước những thay đổi của chính sách và phương thức quản lý thuế, doanh nghiệp không chỉ cần bảo đảm thực hiện đúng nghĩa vụ kê khai, nộp thuế mà còn phải nâng cao năng lực quản trị dữ liệu nội bộ.

Theo ông Tuấn Anh, công tác quản lý thuế đang chuyển dịch mạnh mẽ từ kiểm soát thủ tục sang quản lý dựa trên dữ liệu và đánh giá rủi ro. Cơ quan thuế ngày càng tăng cường đối chiếu thông tin giữa các hệ thống dữ liệu, phân loại người nộp thuế theo mức độ rủi ro để có biện pháp quản lý phù hợp. Vì vậy, doanh nghiệp cần bảo đảm dữ liệu giao dịch được chuẩn hóa, lưu trữ đầy đủ và có khả năng truy xuất, giải trình khi cơ quan thuế yêu cầu.

Thực tế, trong quá trình thanh tra, kiểm tra, không ít doanh nghiệp gặp khó khăn khi cung cấp hồ sơ chứng minh tính thực tế của các giao dịch, đặc biệt là chi phí dịch vụ phát sinh giữa công ty mẹ và công ty con ở nước ngoài. Theo ông Tuấn Anh, việc không có đủ tài liệu chứng minh dịch vụ đã được cung cấp có thể khiến doanh nghiệp gặp rủi ro trong quá trình giải trình và bảo vệ các khoản chi phí được kê khai.

Dẫn khuyến nghị của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), ông Tuấn Anh cho biết, quản lý thuế trên thế giới đang trải qua quá trình chuyển đổi từ số hóa thủ tục, cải tiến quy trình và khai thác dữ liệu đến kết nối trực tiếp giữa hệ thống quản lý thuế với hệ thống quản trị của doanh nghiệp. Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả trong số hóa thủ tục thuế, đồng thời đang đẩy mạnh khai thác dữ liệu và từng bước tiến tới kết nối hệ thống.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần chủ động rà soát hệ thống quản trị thuế, cập nhật chính sách mới, chuẩn hóa quy trình lưu trữ chứng từ và nâng cao khả năng kiểm soát dữ liệu giao dịch. Tuân thủ thuế vì thế không còn đơn thuần là việc hoàn thành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đúng hạn, mà đang trở thành một phần quan trọng trong năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro của doanh nghiệp./.

Theo Thuế TP. Hồ Chí Minh, kết quả thu ngân sách 10 tháng đầu năm 2026 đạt 606.360 tỷ đồng, đạt 96,7% dự toán năm và tăng 18,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 129.619 tỷ đồng, chiếm 21,3% tổng số thu do Thuế TP. Hồ Chí Minh quản lý, đạt 98% dự toán năm và tăng 16,5% so với cùng kỳ.