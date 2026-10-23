Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Tăng cường phối hợp, tháo gỡ vướng mắc

Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của Bộ Tài chính và ngành Thuế, Thuế TP. Hồ Chí Minh xác định mục tiêu rút ngắn thời gian xử lý đối với hồ sơ đủ điều kiện, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Đồng thời bảo đảm việc xác định và xử lý đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật.

Theo Thuế TP. Hồ Chí Minh, việc xử lý chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể doanh nghiệp đã được triển khai từ những ngày đầu năm 2026. Cụ thể, ngày 28/1/2026, Thuế TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai quản lý thuế đối với người nộp thuế có trạng thái 03, 06 trên địa bàn Thành phố năm 2026.

Cán bộ Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn người nộp thuế thực hiện kê khai trên hệ thống qua điện điện thông minh. Ảnh: Việt Dũng.

Tiếp đó, ngày 17/6/2026, đơn vị ban hành Chương trình hành động thực hiện chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” theo Quyết định số 595/QĐ-CT ngày 8/5/2026 của Cục Thuế.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình thực hiện, một số trường hợp có thể phát sinh vướng mắc khiến thời gian xử lý hồ sơ kéo dài. Nguyên nhân thường gặp là doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế hoặc đã ngừng hoạt động trong thời gian dài. Không còn nhân sự và người đại diện phối hợp cung cấp hồ sơ, giải trình các nội dung liên quan.

Bên cạnh đó, những doanh nghiệp có nhiều đơn vị phụ thuộc, hoạt động tại nhiều địa bàn hoặc có giao dịch cần xác minh, đối chiếu cũng có thể cần thêm thời gian để tổng hợp và xử lý nghĩa vụ thuế.

Để tháo gỡ các vướng mắc này, Thuế TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh sự phối hợp của người nộp thuế là yếu tố quan trọng, giúp hồ sơ có đầy đủ thông tin, dữ liệu và đáp ứng điều kiện theo quy định. Đối với các trường hợp còn tồn tại nghĩa vụ hoặc có dấu hiệu rủi ro, cơ quan thuế tiếp tục áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước.

Một trong những giải pháp được triển khai là tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh. Ngày 15/10/2026, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh có Công văn số 30412/STC-ĐKKD đề nghị Thuế TP. Hồ Chí Minh và 29 Thuế cơ sở trực thuộc cử cán bộ đầu mối để chủ động phối hợp, trao đổi thông tin khi phát sinh sự cố kỹ thuật hoặc giao dịch chưa được truyền kịp thời giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cơ quan thuế.

Ngày 16/10/2026, Sở Tài chính tiếp tục có Công văn số 30574/STC-ĐKKD đề nghị Thuế TP. Hồ Chí Minh đôn đốc các Thuế cơ sở trực thuộc phản hồi thông tin về việc doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời hạn 2 ngày làm việc. Thời gian kể từ ngày nhận được thông tin về việc giải thể doanh nghiệp từ Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, qua rà soát Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Bộ Tài chính, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính không còn hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp tồn đọng, quá thời hạn xử lý theo quy định mà chưa trả kết quả trên hệ thống.

Đáng chú ý, toàn bộ hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đã nhận được ý kiến của cơ quan thuế xác nhận doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế đều đã được Phòng Đăng ký kinh doanh trả kết quả thông báo doanh nghiệp đã giải thể bằng bản điện tử trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cần chủ động hoàn thành nghĩa vụ thuế khi giải thể

Để rút ngắn thời gian kiểm tra, đối chiếu nghĩa vụ thuế, đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh cho rằng, cần có sự phối hợp giữa người nộp thuế và cơ quan thuế ngay từ khâu chuẩn bị hồ sơ.

Về phía người nộp thuế, Cục Thuế đã gửi thư ngỏ, trong đó hướng dẫn người nộp thuế quét mã QR để tải tài liệu hướng dẫn về các loại hồ sơ cần chuẩn bị, hoàn thiện và cung cấp cho cơ quan thuế khi thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động, giải thể doanh nghiệp.

Về phía cơ quan thuế, Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế về chính sách, quy định pháp luật và thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế thông qua các kênh thông tin, phương thức giao dịch điện tử theo quy định.

Cơ quan thuế cũng thực hiện công khai thông tin, thông báo cụ thể những nội dung còn thiếu hoặc chưa hoàn thành để doanh nghiệp chủ động phối hợp xử lý, hạn chế việc phải bổ sung hồ sơ nhiều lần. Đồng thời, tăng cường phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm việc trao đổi thông tin, xử lý hồ sơ được thực hiện đồng bộ, đúng thẩm quyền và trình tự.

Đối với doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, không còn phát sinh doanh thu nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể, cơ quan thuế sẽ căn cứ tình trạng hồ sơ và dữ liệu quản lý để xác định các nghĩa vụ còn tồn tại, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục theo đúng quy định.

Thuế TP. Hồ Chí Minh lưu ý, việc doanh nghiệp không còn phát sinh doanh thu không đồng nghĩa với việc đương nhiên đã hoàn thành nghĩa vụ thuế. Do đó, doanh nghiệp cần chủ động rà soát tình trạng kê khai, quyết toán, các khoản thuế còn phải nộp và những nghĩa vụ liên quan trước khi thực hiện thủ tục giải thể.

Với doanh nghiệp còn nghĩa vụ kê khai, quyết toán hoặc nợ thuế, cơ quan thuế căn cứ hồ sơ cụ thể để xác định những nội dung chưa hoàn thành, hướng dẫn kê khai, quyết toán, bổ sung hồ sơ, nộp các khoản thuế còn thiếu và xử lý nghĩa vụ liên quan theo quy định.

Cơ quan thuế sẽ rà soát và thông báo một lần để người nộp thuế biết, hoàn thành nghĩa vụ thuế. Đối với doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, không còn khả năng liên hệ hoặc chưa chủ động phối hợp, cơ quan thuế tiếp tục rà soát thông tin, xác minh tình trạng hoạt động và thực hiện các biện pháp quản lý theo thẩm quyền. Đồng thời, phối hợp với cơ quan liên quan, thông báo đến cơ quan chủ quản hoặc cơ quan cấp phép để xử lý theo quy định pháp luật.

Việc xử lý các khoản nợ thuế được thực hiện trên cơ sở xác định đúng số tiền còn phải nộp, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và các điều kiện áp dụng theo quy định hiện hành.

Thuế TP. Hồ Chí Minh khẳng định quan điểm đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn thành thủ tục chấm dứt hoạt động thuận lợi, minh bạch. Cùng với đó, công tác quản lý thuế phải được thực hiện công bằng, hiệu quả, bảo đảm thu đúng, thu đủ ngân sách nhà nước./.

Qua rà soát Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Bộ Tài chính, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh không còn hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp tồn đọng, quá thời hạn xử lý theo quy định mà chưa trả kết quả trên hệ thống.