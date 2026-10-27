Thuế Tp.HCM tuyên dương khen thưởng 358 doanh nghiệp tiêu biểu

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế Tp.HCM ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, các doanh nghiệp đã nỗ lực thích ứng với biến động của thị trường, tìm kiếm cơ hội phát triển, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh.

Theo ông Dũng, những nỗ lực này không chỉ góp phần duy trì hoạt động kinh doanh, tạo việc làm và bảo đảm thu nhập cho người lao động, mà còn đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Sự lớn mạnh và thịnh vượng của doanh nghiệp cũng chính là sự thịnh vượng của Thành phố; nuôi dưỡng nguồn thu bền vững từ sự phát triển của doanh nghiệp là nền tảng cốt lõi của công tác quản lý tài chính…

Tại hội nghị Thuế Tp.HCM tổ chức trao tặng Giấy khen của Cục Thuế cho 100 doanh nghiệp và Giấy khen của Thuế TP cho 258 doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025.

Trưởng Thuế Tp.HCM khẳng định, sự hợp tác, chia sẻ và tuân thủ của doanh nghiệp là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và ổn định. Khi doanh nghiệp phát triển lành mạnh, hoạt động hiệu quả và thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, TP sẽ có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong thời gian tới, Thuế Tp.HCM tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, chuyển đổi số toàn diện, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính theo thẩm quyền; hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế thụ hưởng kịp thời các ưu đãi về chính sách thuế của nhà nước để cộng đồng doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.