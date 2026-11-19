Đối tượng tham gia chương trình Hóa đơn may mắn là các hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã khởi tạo từ máy tính tiền của người bán là tổ chức, cá nhân trên địa bàn Tp.HCM do Thuế Tp.HCM quản lý.

Trong đó, dữ liệu mở thưởng quý 1/2026 gồm các hóa đơn được cơ quan thuế cấp mã từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/3/2026. Đối với quý 2/2026, phạm vi dữ liệu được tính từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Thuế Tp.HCM tổ chức chương trình Hóa đơn may mắn.

Mỗi kỳ mở thưởng có 34 giải, gồm 1 giải nhất trị giá 50 triệu đồng; 3 giải nhì, mỗi giải 20 triệu đồng; 5 giải ba, mỗi giải 10 triệu đồng và 25 giải khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng mỗi quý là 185 triệu đồng. Với hai kỳ mở thưởng quý 1 và quý 2, tổng số tiền thưởng lên tới 370 triệu đồng.

Sau khi công bố kết quả, Thuế Tp.HCM sẽ gửi thông báo đến người trúng thưởng qua hình thức điện tử hoặc thông báo giấy kèm tờ khai cung cấp thông tin. Người trúng thưởng có trách nhiệm liên hệ, cung cấp thông tin định danh và số tài khoản ngân hàng để làm thủ tục nhận thưởng.

Theo Thuế Tp.HCM thời hạn cuối cùng để người trúng thưởng cung cấp thông tin là ngày 19/12/2026. Sau thời điểm này, kết quả trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.

Thuế Tp.HCM sẽ thực hiện trả thưởng bằng hình thức chuyển khoản trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng hoặc kể từ khi hết thời hạn cung cấp thông tin của người trúng thưởng.