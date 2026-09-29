Thuế Tp.HCM: ''Làm sạch'' mã số thuế bước vào giai đoạn mới

Số liệu được chốt đến ngày 31/8/2026. Trong đó, Thuế Tp.HCM công bố 19.198 người nộp thuế, với 9.248 trường hợp ở trạng thái 03, tức đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; 9.950 trường hợp ở trạng thái 06, tức không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo thông báo của cơ quan thuế. 29 Thuế cơ sở công bố 665.372 trường hợp còn lại.

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục kê khai thuế tại Thuế Tp.HCM

Xác định lại ''bức tranh'' doanh nghiệp

Trong quản lý thuế, mã số thuế không chỉ là một dãy số phục vụ kê khai và nộp thuế. Đây còn là một trong những dữ liệu nền để cơ quan quản lý xác định tình trạng hoạt động, nghĩa vụ thuế và quá trình tuân thủ của người nộp thuế. Khi một doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng mã số thuế vẫn tồn tại ở trạng thái chưa hoàn tất thủ tục, dữ liệu trên hệ thống có thể không phản ánh đúng thực tế kinh doanh.

Tình trạng này kéo theo nhiều hệ quả: hồ sơ giải thể tồn đọng, khó xác định doanh nghiệp thực sự còn hoạt động, tăng chi phí xử lý của cơ quan quản lý và tạo khoảng trống trong việc theo dõi nghĩa vụ thuế.

Bộ Tài chính cho biết trên toàn quốc có khoảng 617.000 mã số thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh không còn hoạt động hoặc có thông tin chưa được cập nhật đầy đủ. Trong đó, gần 292.000 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hiệu lực mã số thuế; khoảng 325.500 doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký và đang có nợ thuế.

Đây chính là lý do ngành Thuế nâng nhiệm vụ thường xuyên thành chiến dịch ''Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh''.

Tại Tp.HCM, quy mô dữ liệu công khai cho thấy khối lượng công việc đặc biệt lớn. Theo cơ quan thuế, số trường hợp tại các Thuế cơ sở có sự khác biệt đáng kể. Thuế cơ sở 2, quản lý địa bàn TP. Thủ Đức trước đây, có hơn 71.000 trường hợp. Thuế cơ sở 16, tương ứng địa bàn quận Tân Bình trước đây, có gần 59.000 trường hợp.

Một số địa bàn như quận 7, Tân Phú và quận 12 trước đây cũng có hơn 43.000 trường hợp. Trong khi đó, Thuế cơ sở 20, địa bàn huyện Cần Giờ trước đây, có 1.029 trường hợp. Sự chênh lệch này phần nào phản ánh quy mô và mật độ hoạt động kinh tế khác nhau giữa các địa bàn, đồng thời đặt ra yêu cầu xử lý không thể chỉ bằng một cách tiếp cận đồng nhất.

Hướng dẫn người nộp thuế tra cứu tình trạng mã số thuế tại Thuế Tp.HCM.

Tp.HCM đứng trước bài toán xử lý khối lượng lớn

Một điểm quan trọng của chiến dịch là ''làm sạch'' không đồng nghĩa với việc xóa bỏ hàng loạt mã số thuế. Trong 8 tháng đầu năm 2026, toàn ngành Thuế đã hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp, tổ chức, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025.

Trong số này, 23.017 trường hợp chủ động đề nghị chấm dứt trong năm 2026, còn 71.974 trường hợp có hồ sơ từ năm 2025 trở về trước và được xử lý trong chiến dịch. Ở chiều ngược lại, cơ quan thuế đã hỗ trợ rà soát, khôi phục mã số thuế cho 3.554 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều này cho thấy mục tiêu cuối cùng không phải làm cho số lượng mã số thuế giảm xuống bằng mọi giá, mà là đưa dữ liệu về đúng trạng thái thực tế.

Tại Tp.HCM, tỷ lệ xử lý chiến dịch của cơ quan thuế được ghi nhận ở mức 19,6%, thấp hơn mức trung bình 36% toàn ngành. Tuy nhiên, nếu xét về số lượng tuyệt đối, Tp.HCM là địa phương xử lý được khối lượng lớn nhất. Điều này phản ánh một thực tế: tại một địa bàn có quy mô doanh nghiệp và hộ kinh doanh rất lớn, tỷ lệ phần trăm chưa thể phản ánh đầy đủ khối lượng công việc.

Nhưng khi danh sách 684.570 trường hợp đã được công khai, yêu cầu tiếp theo sẽ không còn dừng ở việc thống kê. Câu hỏi quan trọng hơn là bao nhiêu trường hợp được xác minh, bao nhiêu mã số thuế được chấm dứt, bao nhiêu doanh nghiệp được khôi phục và bao nhiêu trường hợp có nghĩa vụ thuế cần tiếp tục xử lý.

Nếu hoàn thành tốt, việc làm sạch dữ liệu sẽ giúp cơ quan thuế có một ''bản đồ'' người nộp thuế sát thực tế hơn. Đây cũng là nền tảng để chuyển từ quản lý theo hồ sơ sang quản lý dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro.