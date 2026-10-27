Thuế Tp.HCM đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục khai nộp thuế tại Thuế Tp.HCM.

Quản lý thuế hướng đến nền tảng dữ liệu chính xác

Một doanh nghiệp thay đổi địa chỉ, ngừng hoạt động hoặc chấm dứt kinh doanh không chỉ làm phát sinh yêu cầu cập nhật thông tin hành chính. Nếu dữ liệu không được điều chỉnh kịp thời, cơ quan quản lý có thể gặp khó khăn trong việc xác định tình trạng hoạt động, theo dõi nghĩa vụ tài chính và thực hiện các biện pháp quản lý phù hợp.

Trong bối cảnh quản lý thuế ngày càng dựa nhiều vào dữ liệu điện tử, thông tin về người nộp thuế cần được cập nhật, đối chiếu và chuẩn hóa thường xuyên. Đây là điều kiện quan trọng để hạn chế những khoảng trống trong quản lý, nhất là đối với các trường hợp có dấu hiệu không chấp hành nghĩa vụ thuế.

Theo báo cáo 9 tháng năm 2026, Thuế Tp.HCM tiếp tục rà soát doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế và triển khai các biện pháp quản lý phù hợp nhằm hạn chế tình trạng lợi dụng việc thành lập, giải thể hoặc ngừng hoạt động để trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Đặt trong tổng thể nhiệm vụ quản lý thu, hoạt động này gắn với yêu cầu nhận diện rủi ro và bảo đảm thu đúng, thu đủ ngân sách nhà nước. Dữ liệu đầy đủ giúp cơ quan thuế có cơ sở tốt hơn để xác định đối tượng cần rà soát, theo dõi khoản nợ và xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Tuy nhiên, việc doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký không tự động đồng nghĩa với hành vi trốn thuế. Tình trạng này cần được xác minh theo quy định, làm rõ nguyên nhân và nghĩa vụ liên quan trước khi áp dụng biện pháp xử lý. Điều đó đòi hỏi quá trình chuẩn hóa dữ liệu phải đi cùng việc cập nhật thông tin chính xác, phối hợp giữa các cơ quan liên quan và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Công chức Thuế Tp.HCM hướng dẫn khai thuế qua mạng internet.

Gắn làm sạch dữ liệu với quản lý nợ và phòng ngừa vi phạm

Bên cạnh chuẩn hóa thông tin người nộp thuế, Thuế Tp.HCM tiếp tục tăng cường quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế với nhiều hoạt động như tập trung phân loại nợ, xác định nguyên nhân và khả năng thu hồi, đôn đốc các khoản nợ phát sinh cũng như áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định đối với trường hợp chây ỳ, không chấp hành nghĩa vụ thuế.

Các hoạt động này có mối liên hệ chặt chẽ với việc chuẩn hóa dữ liệu, bởi khi dữ liệu về tình trạng hoạt động và địa chỉ của người nộp thuế được cập nhật, cơ quan quản lý có thêm cơ sở để xác định đúng đối tượng, đánh giá khả năng thu hồi nợ và lựa chọn biện pháp xử lý phù hợp.

Đồng thời, việc theo dõi tình trạng doanh nghiệp cần gắn với quản lý rủi ro hóa đơn, kê khai và nộp thuế. Thuế Tp.HCM cho biết đang tăng cường kiểm tra doanh nghiệp có rủi ro cao về hóa đơn, rà soát những trường hợp kê khai lỗ nhiều năm, tỷ suất lợi nhuận thấp bất thường, giao dịch liên kết hoặc có dấu hiệu chuyển giá. Những biện pháp này hướng đến mục tiêu hạn chế các hành vi lợi dụng kẽ hở quản lý để giảm nghĩa vụ thuế không đúng quy định.

Ở góc độ môi trường đầu tư, dữ liệu minh bạch và cơ chế quản lý nhất quán cũng góp phần tạo sân chơi bình đẳng hơn giữa các doanh nghiệp. Những đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ không phải chịu bất lợi kéo dài so với các trường hợp cố tình né tránh nghĩa vụ tài chính.

Theo Thuế Tp.HCM, trong giai đoạn tiếp theo, yêu cầu quan trọng là duy trì việc cập nhật dữ liệu thường xuyên, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng và khai thác thông tin phục vụ dự báo, quản lý rủi ro. Làm sạch dữ liệu không chỉ là xử lý các trường hợp đã phát sinh bất thường, mà còn phải góp phần ngăn ngừa rủi ro ngay từ đầu.

Khi dữ liệu chính xác trở thành nền tảng của quản lý thuế, việc xác định nghĩa vụ, hỗ trợ người nộp thuế và chống thất thu ngân sách sẽ có điều kiện được thực hiện hiệu quả, minh bạch hơn.