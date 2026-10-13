Thuế TP. Hải Phòng thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 80.000 tỷ đồng

13/20 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ thu bình quân

Báo cáo của Thuế TP. Hải Phòng cho thấy, so với dự toán pháp lệnh, có 13/20 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ thu bình quân năm (trên 75%), đó là khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương đạt 108,3%; khu vực DNNN địa phương đạt 77,3%; khu vực đầu tư nước ngoài đạt 88,5%; khu vực ngoài quốc doanh đạt 104,1%; lệ phí trước bạ đạt 78%; phí, lệ phí đạt 83%; thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 99,2%; thu từ hoạt động xổ số đạt 97,7%; thu tiền sử dụng khu vực biển đạt 361,3%...

So với cùng kỳ, có 14/20 chỉ tiêu tăng: Khu vực DNNN trung ương tăng 55,9%; khu vực DNNN địa phương tăng 2,5%; khu vực đầu tư nước ngoài tăng 36,3%; khu vực ngoài quốc doanh tăng 49,9%; lệ phí trước bạ tăng 10,9%; phí, lệ phí tăng 13,3%; thuế sử dụng đất nông nghiệp tăng 40,5%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 10,1%; thu tiền cho thuê đất tăng 86,5%; thu từ hoạt động xổ số tăng 19,9%; thu tiền sử dụng khu vực biển tăng 377,2%...

Đánh giá kết quả thu 9 tháng, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho rằng, cơ cấu thu ngân sách nhà nước (NSNN) chuyển dịch dần sang thu bền vững, dựa trên nền tảng kiến tạo môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh minh bạch, hiệu quả.

Công chức Thuế TP. Hải Phòng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác kiểm tra thuế. Ảnh: CTV.

Luỹ kế 9 tháng năm 2026, số thu thuế, phí từ hoạt động sản xuất, kinh doanh chiếm 72,5% trong tổng thu nội địa, tỷ trọng tăng 15% so với cùng kỳ, 12% so với cả năm 2025. Cơ cấu thu từ tiền sử dụng đất trên tổng thu giảm xuống chỉ còn chiếm 27,5%.

Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho hay, công tác quản trị dữ liệu và quản lý rủi ro được duy trì ổn định, kế hoạch chuyển đổi số được theo dõi tiến độ và báo cáo định kỳ theo quy định. Phòng Quản trị dữ liệu và quản lý rủi ro đã và đang nghiên cứu xây dựng nhiều ứng dụng hỗ trợ và ứng dụng AI để phân tích, thu thập thông tin, phục vụ giải quyết công việc hiệu quả. Đã hoàn thành 28/28 nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2026, trong đó 26 nhiệm vụ là các công cụ, ứng dụng đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

Mặc dù các chính sách tháo gỡ, hỗ trợ, giãn, giảm thuế và tình hình kinh tế tác động, ảnh hưởng rất lớn đến dự toán thu, nhưng công tác thu NSNN trên địa bàn 9 tháng vẫn đảm bảo tiến độ đề ra thông qua việc triển khai hiệu quả các giải pháp đã đề ra.

Đáng chú ý, Thuế TP. Hải Phòng đã chủ động phổ biến và làm rõ các chính sách thuế quan trọng, việc phổ biến, tuyên truyền sớm các Nghị định, Thông tư giúp người nộp thuế có đủ thời gian tìm hiểu và chuẩn bị, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật khi các chính sách mới chính thức có hiệu lực.

Đặc biệt, trong quý III/2026, Thuế thành phố phối hợp với Sở Tư pháp, Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức 2 hội nghị: Phổ biến kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2026; hướng dẫn, phổ biến kiến thức pháp luật và giải đáp vướng mắc, khó khăn về thuế cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Phấn đấu hoàn thành cao nhất số thu nội địa 2026

Theo ông Trường, Thuế thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ triển khai Chiến dịch làm sạch mã số thuế. Việc xử lý các trường hợp mã số thuế ở trạng thái 03 và 06 đã có chuyển biến rõ nét so với tháng trước, đặc biệt đối với các mã số thuế ở trạng thái 03 của doanh nghiệp, tổ chức; tỷ lệ xử lý đạt 64,83%, xếp thứ 6/34 Thuế tỉnh, thành phố trong cả nước.

Về kết quả kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, 9 tháng, đơn vị đã hoàn thành kiểm tra 2.758 doanh nghiệp, đạt 102% nhiệm vụ được giao. Tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt tăng qua kiểm tra là 1.877,9 tỷ đồng, giảm lỗ 3.719 tỷ đồng, giảm khấu trừ 195,485 tỷ đồng...

Lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng cho biết, trong 3 tháng cuối năm, đơn vị tập trung rà soát, đánh giá nguồn thu, xây dựng kịch bản, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ đấu giá thu tiền sử dụng đất và thu hồi nợ các dự án còn đang nợ; phối hợp Sở Tài chính để tham mưu điều hành thu phù hợp, phấn đấu hoàn thành cao nhất số thu nội địa 2026.

Đồng thời, bám sát các khoản thu, sắc thuế được gia hạn theo quy định để đôn đốc, kịp thời nộp NSNN.

Trên cơ sở đánh giá thực hiện thu năm 2026, Thuế thành phố phối hợp với Sở Tài chính và UBND các xã, phường, thực hiện rà soát các nguồn thu, xây dựng, giao dự toán thu NSNN năm 2027 đảm bảo bao quát toàn bộ các nguồn thu trên địa bàn, đảm bảo mục tiêu tăng thu theo chỉ đạo chung, phù hợp tình hình thực tế.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện Chiến dịch Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn, đồng hành với người nộp thuế thông qua đa kênh, nhiều hình thức đa dạng. Đồng thời, quản lý tốt công tác nợ, thực hiện kiểm tra, chống thất thu NSNN đối với các lĩnh vực, ngành nghề, khu vực có rủi ro cao về thuế…