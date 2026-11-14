Thuế TP Hà Nội giải đáp vướng mắc về hóa đơn và thủ tục đóng mã số thuế

Kiểm soát rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý vướng mắc về hóa đơn

Thuế TP. Hà Nội cho biết, trong công tác quản lý hóa đơn điện tử luôn đặt ra yêu cầu: kiểm soát chặt chẽ rủi ro, ngăn ngừa gian lận nhưng đồng thời phải hướng dẫn rõ ràng, xử lý kịp thời các vướng mắc chính đáng, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp không bị gián đoạn.

Thuế Hà Nội giải đáp vướng mắc và hướng dẫn doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn khi bị ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế, đồng thời triển khai chiến dịch làm sạch, hỗ trợ hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế nhanh chóng.

Cơ quan này cho biết, ngừng sử dụng hóa đơn là một trong các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được quy định tại Điều 49 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15. Người nộp thuế thuộc trường hợp bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng mà vẫn phát sinh giao dịch cần xuất hóa đơn, người nộp thuế có thể gửi văn bản, hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và nộp đủ số thuế phải nộp thì chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo kể từ khi nhận đủ hồ sơ và nộp đủ số thuế, cơ quan thuế thực hiện cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử cho người nộp thuế theo quy định.

Người nộp thuế cần lưu ý, khi nhận được thông báo nợ thuế từ cơ quan quản lý thuế, người nộp thuế cần xác định đúng số nợ, nguyên nhân, khả năng khắc phục và phối hợp với cơ quan thuế trong quá trình xử lý.

Người nộp thuế đến giao dịch và được hỗ trợ rà soát hồ sơ, xử lý thủ tục hành chính nhanh chóng tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế.

Theo Thuế TP. Hà Nội, các năm qua, cơ quan thuế thường xuyên cảnh báo và cung cấp kịp thời thông tin về hóa đơn của các doanh nghiệp rủi ro, doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh đến cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế để rà soát, xử lý. Trên cơ sở tài liệu được cung cấp, cơ quan thuế sẽ đối chiếu, đánh giá và ghi nhận những giao dịch có đầy đủ hồ sơ, phù hợp quy định; đồng thời, xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm về hóa đơn.

Thuế TP. Hà Nội khuyến cáo người nộp thuế cần chủ động tra cứu thông tin thuế, hóa đơn thường xuyên trên ứng dụng hóa đơn điện tử, website ngành thuế hoặc tài khoản thuế điện tử (eTax), lưu giữ đầy đủ hồ sơ như hợp đồng, hóa đơn, chứng từ thanh toán, chứng từ giao nhận hàng hóa hoặc tài liệu khác thể hiện giao dịch thực tế và liên hệ ngay với cơ quan thuế khi phát sinh vướng mắc hoặc nhận được yêu cầu giải trình.

"Sự chủ động, minh bạch của người nộp thuế cùng việc hướng dẫn kịp thời của cơ quan thuế chính là cách hiệu quả nhất để rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế chi phí và phòng ngừa rủi ro", Thuế TP. Hà Nội nhấn mạnh.

Cơ quan thuế tăng cường hướng dẫn trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi giúp cộng đồng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục về hóa đơn và mã số thuế đúng quy định.

Làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp

Cũng theo Thuế TP. Hà Nội, việc một doanh nghiệp đã dừng hoạt động nhưng vẫn chưa hoàn tất thủ tục về thuế có thể kéo theo nhiều hệ lụy: hồ sơ tồn đọng, nghĩa vụ thuế chưa được thực hiện đầy đủ, thậm chí ảnh hưởng đến người đại diện theo pháp luật. Bởi vậy, thực hiện Quyết định số 595/QĐ-CT ngày 08/5/2026 của Cục Thuế, Thuế TP. Hà Nội triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” với mục tiêu không chỉ làm sạch dữ liệu mà quan trọng hơn là gỡ vướng cho người nộp thuế, tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động hoặc khôi phục kinh doanh theo đúng quy định.

Hơn 617.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động (trạng thái 03, 06) đang nợ ngân sách hơn 29.000 tỷ đồng, và hàng trăm nghìn trường hợp nợ thuế đã bị các địa phương công khai danh sách.

Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế khi thực hiện thủ tục về thuế, Thuế thành phố đã kết xuất toàn bộ dữ liệu người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03), người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06); triển khai đồng bộ các giải pháp: làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu, phân luồng hồ sơ, tách bạch rõ giữa nhóm hồ sơ cần hỗ trợ, tháo gỡ để giải quyết nhanh với nhóm hồ sơ cần kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm; chủ động liên hệ với người nộp thuế để xử lý hồ sơ tồn đọng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tình hình tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ mới phát sinh; đảm bảo xử lý đúng thời hạn theo quy định.

Để việc giải quyết được đồng bộ, hiệu quả, Thuế TP. Hà Nội đã chủ động phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, công an thành phố, UBND xã phường trong công tác rà soát, phân loại, xử lý các trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; chuẩn hóa thông tin đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế và định danh cá nhân người đại diện pháp luật và xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế; xử lý hành vi giả mạo, lấy cắp thông tin và các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Thuế, Thuế TP. Hà Nội đã ban hành chương trình hành động, nhiệm vụ trọng tâm với kế hoạch triển khai hết sức cụ thể cho từng đơn vị; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, xuyên suốt từ Thuế thành phố đến các Thuế cơ sở.

Điểm cốt lõi của chiến dịch là phân loại đúng để hướng dẫn đúng. Đối với trường hợp giải thể, cơ quan thuế hướng dẫn rà soát các tờ khai còn thiếu, hồ sơ quyết toán, tình trạng sử dụng hóa đơn và hoàn thành nghĩa vụ thuế. Đối với trường hợp tiếp tục kinh doanh, người nộp thuế được hướng dẫn khôi phục hiệu lực mã số thuế, cập nhật thông tin và phối hợp xác minh địa chỉ hoạt động. Với trường hợp có dấu hiệu bị mạo danh, sử dụng trái phép thông tin để thành lập doanh nghiệp, cơ quan thuế rà soát thông tin và phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an để xác minh, xử lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Thiết lập kênh hỗ trợ, bảo đảm quyền lợi người nộp thuế

Bên cạnh việc công khai thông tin, danh sách, đầu mối hỗ trợ trên website https://hanoi.gdt.gov.vn, Thuế TP. Hà Nội đã xây dựng nhiều sản phẩm hướng dẫn dễ tiếp cận như poster, infographic, video clip, tài liệu hỏi - đáp và bài viết về tình trạng mã số thuế 03, 06, thủ tục giải thể, khôi phục, chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Các nội dung được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, lan tỏa qua mạng xã hội và phối hợp với cơ quan báo chí để chuyển tải đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh bằng nhiều hình thức phù hợp.

Để người nộp thuế không phải tự tìm kiếm nhiều đầu mối, Thuế TP. Hà Nội đã thiết lập kênh hỗ trợ chuyên trách qua tổng đài 1900 886 889 (bấm phím 1), địa chỉ thư điện tử LamsachMSThanoi@gdt.gov.vn để tiếp nhận thông tin và hướng dẫn, phản hồi ngay trong ngày. Đồng thời, cơ quan thuế tăng cường kiểm tra nội bộ, kỷ luật công vụ, công khai kênh tiếp nhận phản ánh, kiên quyết phòng ngừa tình trạng gây phiền hà, phát sinh thủ tục hoặc chi phí ngoài quy định.

Công tác hướng dẫn trực tiếp được chú trọng triển khai, giúp người dân và hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót khi xử lý hồ sơ thuế.

Thuế TP. Hà Nội khuyến cáo cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế và người dân cần chủ động rà soát hồ sơ khai thuế, quyết toán, hóa đơn, khoản nợ và giấy tờ liên quan trước khi thực hiện các thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Trường hợp phát sinh vướng mắc về nghĩa vụ thuế, tham khảo các hướng dẫn trên website ngành thuế (https://hanoi.gdt.gov.vn), hoặc liên hệ ngay với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, gọi điện đến tổng đài hỗ trợ của Thuế thành phố Hà Nội (1900 886 889) để được hướng dẫn, giải đáp một cách đầy đủ, chính xác. Thuế TP. Hà Nội cam kết thực hiện các thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo đúng trình tự, thời gian quy định. Đối với người nộp thuế đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06), trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế thực hiện chuyển trạng thái mã số thuế của người nộp thuế và các đơn vị phụ thuộc của người nộp thuế về trạng thái 06 lý do 03 "Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế" trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế (theo hướng dẫn tại công văn số 8283/CT-NVT ngày 03/11/2026 của Cục Thuế về việc hướng dẫn thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế).

Bên cạnh đó, Thuế TP. Hà Nội thường xuyên theo dõi, tổng hợp các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ cho người nộp thuế; kịp thời tổng hợp, đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện.