Thuế TP. Hà Nội đưa vào hoạt động 27 điểm một cửa từ ngày 16/11

Triển khai đồng bộ cơ chế một cửa trên toàn địa bàn Thủ đô

Việc đưa các điểm một cửa đi vào hoạt động bám sát các hành lang pháp lý và chỉ đạo của cấp trên. Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 309 vào tháng 8 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Ở cấp bộ ngành, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2505 từ năm 2006 thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan thuế.

Trên cơ sở đó, Cục Thuế tiếp tục ban hành Quyết định số 1472 vào cuối tháng 10 năm 2026 để thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cấp tỉnh và cấp cơ sở. Cụ thể hóa các chủ trương này, Thuế thành phố Hà Nội và 25 đơn vị thuế cơ sở đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chính thức khai trương 27 điểm một cửa trên toàn địa bàn. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ mang lại phương thức phục vụ chuyên nghiệp, minh bạch và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người nộp thuế.

Theo thông báo chính thức, các điểm tiếp nhận và trả kết quả sẽ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, nghỉ các ngày lễ theo quy định. Khung giờ phục vụ được bố trí thống nhất gồm buổi sáng từ 8 giờ đến 12 giờ và buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

Đẩy mạnh giao dịch điện tử và hỗ trợ người nộp thuế

Bên cạnh việc vận hành các điểm tiếp nhận trực tiếp, cơ quan thuế Thủ đô khuyến khích người dân và doanh nghiệp tận dụng tối đa các dịch vụ công trực tuyến. Hiện nay, nhiều thủ tục hành chính thuế đã được cung cấp ở mức độ toàn trình. Thuế thành phố Hà Nội đề nghị người nộp thuế ưu tiên thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử nhằm tiết kiệm chi phí di chuyển, chủ động thời gian và góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Để kịp thời giải đáp vướng mắc và hỗ trợ tra cứu thông tin, Thuế thành phố Hà Nội duy trì tổng đài đường dây nóng qua số 1900 886889. Đồng thời, cơ quan thuế cũng tích hợp mã QR để người nộp thuế dễ dàng tra cứu chi tiết địa chỉ của 27 điểm tiếp nhận trên toàn địa bàn thành phố.