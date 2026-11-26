Thuế TP. Cần Thơ mở rộng điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính. Ảnh: Thùy Dương/BNEWS/TTXVN

Thuế TP. Cần Thơ cho biết, từ ngày 25/11, người nộp thuế trên địa bàn có thể trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính về thuế tại 14 điểm thuộc trụ sở Thuế Thành phố và các Thuế cơ sở.

Cụ thể, trên cơ sở Quyết định số 1472/QĐ-CT ngày 28/10/2026 của Cục trưởng Cục Thuế về việc thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Thuế tỉnh, thành phố và Thuế cơ sở.

Thuế TP. Cần Thơ chính thức đưa vào vận hành Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuế từ ngày 25/11, với tổng số 14 điểm, gồm 1 điểm đặt tại trụ sở Thuế thành phố và 13 điểm đặt tại các Thuế cơ sở trực thuộc.

Thời gian phục vụ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuế từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần (không kể ngày nghỉ theo quy định), theo khung giờ: buổi sáng: 07h00 - 11h00; buổi chiều: 13h00 - 17h00.

Lãnh đạo Thuế TP. Cần Thơ cho biết, việc đặt các điểm tiếp nhận ngay tại trụ sở cơ quan Thuế nhằm thống nhất đầu mối, chuẩn hóa quy trình và minh bạch hóa giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính thuế.

Đội ngũ công chức tham gia Bộ phận một cửa là những công chức nắm vững quy trình, nghiệp vụ từ các bộ phận chuyên môn đảm bảo hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính chính xác, kịp thời cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân.

Bên cạnh việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa, Thuế TP. Cần Thơ cũng khuyến khích người nộp thuế ưu tiên thực hiện các thủ tục hành chính ở mức độ toàn trình trên môi trường điện tử.

Việc đẩy mạnh giao dịch điện tử không chỉ giúp người nộp thuế tiết kiệm thời gian, chi phí di chuyển, chủ động trong việc nộp hồ sơ mà còn góp phần đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số quốc gia của ngành thuế.

Trường hợp có vướng mắc hoặc cần được hướng dẫn về thủ tục hành chính thuế, người nộp thuế có thể gọi điện đến cơ quan thuế quản lý theo số điện thoại của từng đơn vị trong danh sách dưới đây để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.