Cơ quan thuế Bắc Ninh cải thiện hiệu quả hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: Thuế thành phố Bắc Ninh

Nâng cao chất lượng dự báo nguồn thu, tập trung quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và bất động sản là những nhiệm vụ Thuế TP. Bắc Ninh đặt ra trong năm 2027.

Theo Thuế TP. Bắc Ninh, năm 2027, hoạt động công nghiệp, thu hút đầu tư, thương mại, dịch vụ và phát triển đô thị được dự báo tiếp tục là những động lực tăng trưởng của địa phương. Tuy nhiên, biến động kinh tế thế giới và sự phát triển của các mô hình kinh doanh mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý thuế.

Trên cơ sở đó, cơ quan thuế xác định tiếp tục nâng cao chất lượng phân tích, dự báo nguồn thu; theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh và tiến độ thu theo từng địa bàn, khu vực kinh tế để chủ động phương án điều hành. Việc rà soát nguồn thu, phân công trách nhiệm quản lý và đánh giá khả năng thực hiện dự toán sẽ được thực hiện thường xuyên.

Đáng chú ý, các lĩnh vực có quy mô doanh thu lớn và tiềm ẩn rủi ro thất thu như doanh nghiệp FDI, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và bất động sản sẽ được tập trung quản lý. Cơ quan thuế tiếp tục khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử để phân tích, nhận diện dấu hiệu bất thường trong kê khai, kịp thời kiểm tra và xử lý vi phạm.

Đối với lĩnh vực đất đai, Thuế TP. Bắc Ninh tăng cường phối hợp với các ngành chức năng rà soát tiến độ triển khai dự án, xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh và đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách. Công tác quản lý nợ thuế cũng tiếp tục được chú trọng, trong đó tập trung phân loại nợ, đôn đốc các khoản có khả năng thu và áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với những trường hợp đủ điều kiện, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ theo chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh nhiệm vụ quản lý nguồn thu, cơ quan thuế tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ thuế điện tử, cải thiện hiệu quả hỗ trợ người nộp thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ.

Những định hướng quản lý trên được xây dựng từ thực tiễn điều hành thu ngân sách năm 2026, trong bối cảnh Bắc Ninh có nhiều động lực tăng trưởng từ công nghiệp công nghệ cao, thu hút đầu tư và phát triển đô thị. Năm 2026 cũng là năm địa phương chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mở rộng không gian phát triển và đặt ra yêu cầu cao hơn đối với quản lý nguồn thu.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, cơ quan thuế đã chủ động rà soát nguồn thu theo từng địa bàn, khu vực kinh tế; phân công trách nhiệm cụ thể và thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện dự toán. Qua đó, kịp thời tham mưu giải pháp điều hành, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong số đó, khu vực FDI được chú trọng quản lý do có quy mô đóng góp lớn vào ngân sách địa phương. Số thu từ khu vực này trong 10 tháng năm 2026 đạt 20.483 tỷ đồng, bằng 92,3% dự toán và tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh cũng ghi nhận mức tăng trưởng khá. Ước cả năm 2026, số thu từ khu vực này đạt 12.012 tỷ đồng, bằng 128,2% dự toán, tăng 37,3% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy đóng góp ngày càng lớn của hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ trong nước.

Cùng với quản lý các khu vực kinh tế, cơ quan thuế tăng cường khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử phục vụ phân tích, kiểm tra, nhận diện dấu hiệu bất thường trong kê khai doanh thu, phát hiện và xử lý hành vi gian lận. Công tác quản lý nợ được thực hiện theo hướng phân loại từng khoản nợ, xác định khả năng thu hồi, tập trung xử lý các khoản nợ lớn, kéo dài, nhất là nợ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

Kết quả thu ngân sách tại Bắc Ninh tiếp tục đạt tiến độ tích cực. Hết tháng 10/2026, thu nội địa trên địa bàn đạt 63.494,6 tỷ đồng, bằng 107,4% dự toán năm và tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Ước thực hiện cả năm 2026, tổng thu nội địa đạt 73.125,7 tỷ đồng, bằng 123,7% dự toán được giao và tăng 15,2% so với năm trước.

Trong cơ cấu thu, tiền sử dụng đất tiếp tục là khoản thu có đóng góp đáng kể. Hết tháng 10, khoản thu này đạt 18.433 tỷ đồng; ước cả năm đạt 19.951 tỷ đồng, bằng 153,4% dự toán và tăng 11,9% so với năm 2025. Kết quả này gắn với tiến độ triển khai các dự án đô thị và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn.

Đối với thu từ thuế và phí, ước thực hiện cả năm đạt 53.174 tỷ đồng, bằng 115,4% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Các khoản thu phí, lệ phí đạt 114,9% dự toán; thu từ cổ tức và lợi nhuận sau thuế đạt 149,4% dự toán.