Phân loại cụ thể từng nhóm hồ sơ trạng thái 03 và trạng thái 06

Thực tế triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế tại Tuyên Quang cho thấy công tác xử lý các mã số thuế tồn đọng không dừng lại ở việc rà soát hay cập nhật lại trạng thái trên hệ thống quản lý. Đằng sau mỗi mã số thuế thường gắn với các thủ tục hành chính chưa hoàn tất, nghĩa vụ tài chính cần đối chiếu hoặc thông tin đăng ký chưa đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Trường hợp Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Hà Nội tại Tuyên Quang là một ví dụ điển hình cho thực trạng doanh nghiệp đã ngừng hoạt động trên thực tế nhưng thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế vẫn dang dở. Bà Hà Thị Vân, người đại diện theo pháp luật của chi nhánh, cho biết một số vướng mắc trước đây khiến đơn vị chưa thể khép lại hồ sơ. Sau khi tiếp cận thông tin và hướng dẫn từ chiến dịch làm sạch mã số thuế, chi nhánh đã khẩn trương bổ sung, hoàn thiện đầy đủ giấy tờ theo quy định. Thực tế này đòi hỏi người đại diện doanh nghiệp phải nắm rõ tiến độ xử lý, các nghĩa vụ còn tồn đọng và thời hạn nhận thông báo, trong khi cơ quan Thuế cần khoanh vùng chính xác phần việc chưa hoàn thành để hướng dẫn xử lý, nhất là đối với các hồ sơ kéo dài qua nhiều kỳ quản lý.

Theo số liệu từ Thuế tỉnh Tuyên Quang, trong 10 tháng năm 2026, cơ quan thuế đã cấp mã số thuế cho 80 doanh nghiệp và tổ chức. Trong cùng giai đoạn, địa bàn tỉnh ghi nhận 496 đơn vị ngừng hoạt động đang thực hiện thủ tục, 483 đơn vị tạm ngừng kinh doanh và 1.427 đơn vị hoàn tất đóng mã số thuế. Triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu, đơn vị vừa xử lý các hồ sơ phát sinh từ đầu năm, vừa tập trung rà soát lượng lớn mã số thuế tồn đọng từ nhiều năm trước do các nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Lũy kế đến hết tháng 10/2026, Thuế tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết 5.661 trường hợp chấm dứt hiệu lực và khôi phục mã số thuế thuộc nhiều nhóm người nộp thuế, bao gồm cả hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Đối với nhóm trạng thái 03 (người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế), nhiều đơn vị trực thuộc đạt tỷ lệ xử lý cao như Thuế cơ sở 4 đạt 83,9%, Thuế cơ sở 1 đạt 76,1% và Thuế cơ sở 2 đạt 67,6%.

Đối với nhóm trạng thái 06 (người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký), khi lập danh sách doanh nghiệp và tổ chức theo hướng dẫn của Cục Thuế, Thuế tỉnh Tuyên Quang đã chủ động tách riêng các đơn vị đã nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Cách phân loại này tạo cơ sở đối chiếu thông tin và xác định rõ các khâu cần giải quyết ngay hoặc cần xác minh thêm, tránh áp dụng chung một cách xử lý cho toàn bộ các trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, qua đó hạn chế tình trạng hồ sơ bị kéo dài.

Tăng cường phối hợp liên ngành và giải quyết dứt điểm nghĩa vụ tài chính

Bên cạnh việc phân loại hồ sơ, công tác phối hợp giữa cơ quan Thuế và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đóng vai trò then chốt trong việc tháo gỡ độ lệch giữa thông tin đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Ngay từ đầu chiến dịch làm sạch mã số thuế, UBND tỉnh Tuyên Quang đã giao Thuế tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh và chính quyền cấp xã, phường để đối chiếu thông tin và hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện thủ tục. Quá trình này ưu tiên khai thác dữ liệu sẵn có tại các cơ quan nhà nước để giảm thiểu việc yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin.

Đối với các trường hợp cần kiểm chứng thông tin chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện theo pháp luật, lực lượng Công an trực tiếp phối hợp đối chiếu với cơ sở dữ liệu dân cư. Biện pháp này đặc biệt phát huy tác dụng khi rà soát những hồ sơ có dấu hiệu thông tin cá nhân bị lợi dụng trái phép để đăng ký kinh doanh. Đồng thời, đại diện lãnh đạo Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết toàn bộ quy trình, thủ tục và thời hạn giải quyết đều được công khai tại bộ phận một cửa và trên cổng thông tin điện tử. Khi người nộp thuế hoàn thành hồ sơ và nghĩa vụ tài chính, cơ quan Thuế chịu trách nhiệm kiểm tra, ban hành thông báo tương ứng và cập nhật trạng thái trên hệ thống đúng thời hạn.

Trong thời gian tới, Thuế tỉnh Tuyên Quang tập trung giải quyết các hồ sơ còn vướng nghĩa vụ tài chính, trọng tâm là nhóm có khoản nợ thuế đang theo dõi. Cơ quan thuế tiếp tục rà soát người nộp thuế ở trạng thái 03 và trạng thái 06 đang có nợ thuế để thực hiện khoanh nợ đúng quy định hoặc chấm dứt khoanh nợ khi người nộp thuế đã nộp đủ tiền vào ngân sách nhà nước. Với các doanh nghiệp đã thanh toán xong nghĩa vụ, cơ quan Thuế thực hiện đối chiếu số tiền đã nộp và cập nhật hồ sơ nợ trước khi trả kết quả thủ tục về mã số thuế. Đơn vị đồng thời đẩy mạnh hướng dẫn các doanh nghiệp hợp nhất, bị sáp nhập hoàn tất nghĩa vụ tài chính để chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo đúng trình tự pháp luật.

Ở cấp cơ sở, lãnh đạo Thuế tỉnh yêu cầu duy trì nghiêm chế độ tiếp nhận, trả kết quả qua bộ phận một cửa và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp xã, phường trong đối chiếu dữ liệu hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Đối với các trường hợp mới chuyển sang trạng thái 03 và trạng thái 06 từ ngày 1/10/2026, cơ quan thuế tổ chức theo dõi riêng để tách bạch khối lượng phát sinh mới với danh sách tồn đọng đã thống kê trước đó. Việc xử lý mã số thuế tồn đọng theo phương châm rõ hồ sơ, rõ vướng mắc và rõ trách nhiệm không chỉ giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuận lợi rút lui hoặc khôi phục mã số thuế quay lại thị trường, mà còn nâng cao chất lượng dữ liệu quản lý, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của địa phương.