Theo Thuế tỉnh Tuyên Quang, riêng tháng 10/2026, tổng thu nội địa do đơn vị thực hiện đạt 564,8 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, số thu đạt 5.961,6 tỷ đồng, tương đương 86,5% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, có 10/17 khoản thu đạt tiến độ dự toán từ 83,3% trở lên và tăng trưởng so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 98,1% dự toán, tăng 27,8%; thuế thu nhập cá nhân đạt 103,4% dự toán, tăng 7,8%; lệ phí trước bạ đạt 97,8% dự toán, tăng 7,4%; phí và lệ phí đạt 100,4% dự toán, tăng 35,2%.

Theo ông Trương Thế Hùng, Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang, trong 10 tháng qua, đơn vị đã triển khai các chính sách miễn, giảm thuế, phí và lệ phí theo nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ; đồng thời duy trì hoạt động hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức.

Cụ thể, ngành Thuế đã hỗ trợ 2.219 lượt người nộp thuế thông qua điện thoại, UltraViewer và các nền tảng hỗ trợ của ngành. Qua đó, các vướng mắc cơ bản được giải quyết kịp thời, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thuế tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người nộp thuế

Trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, riêng tháng 10, đơn vị tiếp nhận 8 hồ sơ và giải quyết hoàn thuế điện tử với số tiền 25,6 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, số tiền hoàn thuế đạt hơn 256 tỷ đồng.

Công tác kiểm tra thuế được triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sử dụng phân tích rủi ro từ dữ liệu quản lý để lựa chọn đối tượng. Đến hết tháng 10, đơn vị đã thực hiện 391 cuộc kiểm tra, trong đó kết thúc 344 cuộc; tập trung vào các doanh nghiệp có dấu hiệu kê khai chưa đúng, chưa đầy đủ.

Tăng tốc thu hồi nợ, chống thất thu ngân sách

Trong hai tháng cuối năm, Thuế tỉnh Tuyên Quang xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các chính sách thuế mới và hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện chế độ sổ sách kế toán, sử dụng hóa đơn, chứng từ, đặc biệt là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Cùng với đó, đơn vị tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; tập trung hoàn thành kế hoạch kiểm tra thuế, kiểm tra nội bộ và nâng cao chất lượng công tác quản lý.

Thuế tỉnh Tuyên Quang tập trung hoàn thành kế hoạch kiểm tra thuế, kiểm tra nội bộ và nâng cao chất lượng công tác quản lý.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là triển khai quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ thuế, rà soát và làm sạch dữ liệu, phân loại nợ theo khả năng thu; xử lý các khoản nợ sai, nợ ảo, nợ chờ điều chỉnh. Ngành Thuế đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ tổng nợ trên tổng thu ngân sách dưới 7,5%, nợ thuế, phí ở mức 4,5% và nợ có khả năng thu dưới 5%.

Ngoài ra, Thuế tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, xã, phường trong trao đổi, kết nối dữ liệu phục vụ quản lý thu ngân sách; triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, rà soát dữ liệu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2027.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số cũng tiếp tục được đẩy mạnh. Đơn vị duy trì mục tiêu 100% thủ tục hành chính thuế được cung cấp trực tuyến toàn trình, liên thông, không phụ thuộc địa giới hành chính; đồng thời nâng cao chất lượng giải quyết phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế qua đường dây nóng và các kênh thông tin của ngành.