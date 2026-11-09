Thuế tỉnh Tuyên Quang quay số lựa chọn Hóa đơn may mắn quý III năm 2026

Đại diện Thuế tỉnh Tuyên Quang và các đại biểu thực hiện quay số lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý III năm 2026.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” được triển khai trên cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, với hình thức lựa chọn ngẫu nhiên các hóa đơn đủ điều kiện tham gia. Việc quay số được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

Thông qua chương trình, ngành Thuế tiếp tục khuyến khích người dân chủ động yêu cầu người bán lập hóa đơn khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ. Đây là giải pháp góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, hạn chế thất thu ngân sách nhà nước.

Sau khi có kết quả quay số, Thuế tỉnh Tuyên Quang sẽ thực hiện các bước tiếp theo để thông báo kết quả và tổ chức trao thưởng cho các cá nhân trúng thưởng theo quy định.