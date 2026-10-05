Thuế tỉnh thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt 1.650 tỷ đồng

9 tháng đầu năm 2026, tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 1.650 tỷ đồng, bằng 98,2% dự toán Bộ Tài chính giao, 96,5% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 7/17 khoản thu đã hoàn thành dự toán Trung ương giao, 6/17 khoản thu hoàn thành dự toán HĐND tỉnh giao.

Lãnh đạo Thuế tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Một số khoản thu tăng so với cùng kỳ, như: thu phí cửa khẩu tăng 98,1%, thu khác ngân sách tăng 12,8%, thu thuế, phí còn lại tăng 10,5%. Công tác kiểm tra, chống thất thu và quản lý nợ thuế tiếp tục được tăng cường. Toàn ngành thực hiện 81 cuộc kiểm tra, kiến nghị xử lý 13,47 tỷ đồng, ước thu hồi hơn 700 tỷ đồng tiền nợ thuế. Tỷ lệ chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân đạt 60,6%, tổ chức đạt 98,4%; 799 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

3 tháng cuối năm, Thuế tỉnh tiếp tục theo dõi sát tiến độ thu, triển khai các giải pháp chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ đọng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ người nộp thuế; tăng cường sử dụng eTax Mobile đối với hộ kinh doanh và mở rộng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026.