Thuế tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh đưa chính sách thuế mới vào cuộc sống, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Đa dạng hóa hình thức truyền thông, kết hợp trực tiếp và nền tảng số

Năm 2026 được xem là dấu mốc quan trọng với nhiều thay đổi lớn trong hệ thống pháp luật về thuế, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức và cá nhân.

Cụ thể, từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 chính thức có hiệu lực thi hành. Cùng với đó, Luật số 09/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế quan trọng (thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tiêu thụ đặc biệt) cùng hệ thống các nghị định hướng dẫn của Chính phủ (Nghị định 252, 253 và 254/2026/NĐ-CP) đã tạo hành lang pháp lý đồng bộ.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026. Ảnh: Nguyễn Thúy

Các quy định mới tập trung vào những nội dung cốt lõi như: hoàn thiện quy trình đăng ký, kê khai, nộp thuế; điều chỉnh chính sách thuế thu nhập cá nhân; siết chặt quản lý thuế đối với thương mại điện tử và đẩy mạnh áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử. Trước khối lượng văn bản mới lớn, yêu cầu đặt ra cho cơ quan thuế là phải kịp thời “giải mã” chính sách, giúp người nộp thuế nắm bắt đầy đủ và hạn chế tối đa sai sót trong quá trình thực thi.

Xác định tuyên truyền, phổ biến pháp luật là nhiệm vụ xuyên suốt, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã linh hoạt đổi mới phương thức tiếp cận, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Trong đó, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu, trực tiếp hướng dẫn điểm mới và giải đáp vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Song song đó, các hội nghị đối thoại định kỳ tiếp tục là “cầu nối” hiệu quả để ngành Thuế lắng nghe, tháo gỡ khó khăn ngay tại cơ sở, củng cố sự đồng hành giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.

Cạnh đó, trang thông tin điện tử của Thuế tỉnh Thanh Hóa và các nền tảng mạng xã hội cũng được khai thác tối đa để đăng tải kịp thời văn bản hướng dẫn, tin bài cảnh báo lưu ý. Thông tin được truyền tải nhanh, ngắn gọn, giúp người nộp thuế dễ dàng tra cứu mọi lúc, mọi nơi.

Đáng chú ý, thay vì những văn bản khô khan, Thuế tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh biên soạn tờ rơi, cẩm nang, infographic với nội dung cô đọng, tập trung vào các bước thực hiện thủ tục, giúp người dân và hộ kinh doanh dễ nhớ, dễ làm theo.

Ông Nguyễn Văn Thủy - Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa cho rằng, sự kết hợp hài hòa giữa kênh trực tiếp và trực tuyến không chỉ mở rộng độ phủ thông tin mà còn nâng cao tính chủ động của người nộp thuế trong việc tự giác tuân thủ và giám sát thực thi pháp luật.

Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, Thuế tỉnh Thanh Hóa quán triệt quan điểm: phổ biến, giáo dục pháp luật không phải là hoạt động mang tính thời điểm mà phải được duy trì thường xuyên, gắn chặt với chất lượng phục vụ.

Theo đó, mỗi công chức thuế được yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững chuyên môn để tư vấn, giải đáp chính xác, thống nhất; lấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc.

Ở chiều ngược lại, việc cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh chủ động cập nhật, thực hiện đúng nghĩa vụ thuế cũng chính là nền tảng để kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và bền vững.

Thời gian tới, với phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, Thuế tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác truyền thông, nâng cao chất lượng hỗ trợ, qua đó đưa pháp luật thuế thực sự đi vào chiều sâu và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội./.