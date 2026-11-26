Thuế tỉnh Thanh Hóa công khai danh sách 66 doanh nghiệp nợ thuế
Thuế tỉnh Thanh Hóa công khai danh sách 66 doanh nghiệp nợ thuế tháng 11/2026 với tổng số tiền nợ hơn 1.285 tỷ đồng. Việc công khai nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế, góp phần thu hồi nợ đọng, bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
Theo danh sách của Thuế tỉnh Thanh Hóa, số liệu nợ thuế được chốt đến tháng 10/2026. Trong tổng số hơn 1.285 tỷ đồng tiền nợ thuế của 66 doanh nghiệp, nợ gốc hơn 718,4 tỷ đồng, tiền chậm nộp hơn 566,5 tỷ đồng.
Các khoản nợ được phân theo từng nhóm nghĩa vụ, gồm: thuế, phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản thu khác.
Danh sách công khai kèm theo thông tin về mã số thuế, tên doanh nghiệp, địa chỉ, tổng số tiền nợ và chi tiết các khoản nợ, làm cơ sở để người nộp thuế rà soát, đối chiếu và thực hiện nghĩa vụ theo quy định.
Thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị các doanh nghiệp có tên trong danh sách chủ động kiểm tra, đối chiếu số liệu, khẩn trương nộp đầy đủ các khoản thuế, phí và nghĩa vụ tài chính còn nợ vào ngân sách nhà nước, đồng thời phối hợp với cơ quan thuế để xử lý những vướng mắc phát sinh (nếu có).
Danh sách doanh nghiệp nợ thuế xem tại đây.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thue-tinh-thanh-hoa-cong-khai-danh-sach-66-doanh-nghiep-no-thue-310556.htm