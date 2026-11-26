Cán bộ thuế hướng dẫn người dân kê khai, thực hiện thủ tục thuế.

Theo danh sách của Thuế tỉnh Thanh Hóa, số liệu nợ thuế được chốt đến tháng 10/2026. Trong tổng số hơn 1.285 tỷ đồng tiền nợ thuế của 66 doanh nghiệp, nợ gốc hơn 718,4 tỷ đồng, tiền chậm nộp hơn 566,5 tỷ đồng.

Các khoản nợ được phân theo từng nhóm nghĩa vụ, gồm: thuế, phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản thu khác.

Danh sách công khai kèm theo thông tin về mã số thuế, tên doanh nghiệp, địa chỉ, tổng số tiền nợ và chi tiết các khoản nợ, làm cơ sở để người nộp thuế rà soát, đối chiếu và thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị các doanh nghiệp có tên trong danh sách chủ động kiểm tra, đối chiếu số liệu, khẩn trương nộp đầy đủ các khoản thuế, phí và nghĩa vụ tài chính còn nợ vào ngân sách nhà nước, đồng thời phối hợp với cơ quan thuế để xử lý những vướng mắc phát sinh (nếu có).

Danh sách doanh nghiệp nợ thuế xem tại đây.