Thuế tỉnh Thái Nguyên xác định 72 giải thưởng 'Hóa đơn may mắn'

Quang cảnh chương trình.

Chương trình có 5.062.309 hóa đơn tham gia, phát sinh từ ngày 1/10/2025 đến ngày 30/9/2026. Các hóa đơn được trích xuất từ cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế, có thông tin người mua và đáp ứng các điều kiện theo kế hoạch.

Việc lựa chọn được thực hiện ngẫu nhiên trên phần mềm “Hóa đơn may mắn” của Cục Thuế, dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát chương trình và Tổ thư ký, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch.

Qua 6 kỳ quay thưởng, Ban Tổ chức xác định 72 giải, gồm: 6 giải Nhất, 12 giải Nhì, 24 giải Ba và 30 giải Khuyến khích, với tổng giá trị giải thưởng 144 triệu đồng.

Tổ giám sát thực hiện bấm số lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn may mắn.

Danh sách hóa đơn trúng thưởng được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Thuế tỉnh Thái Nguyên và các phương tiện thông tin đại chúng. Cơ quan Thuế sẽ thông báo trực tiếp đến các cá nhân, hộ kinh doanh có hóa đơn trúng thưởng, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nhận thưởng theo quy định.

Chương trình nhằm khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, góp phần bảo vệ quyền lợi người mua và hình thành thói quen tiêu dùng văn minh. Qua đó thúc đẩy sử dụng hóa đơn điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu kinh doanh, chống thất thu ngân sách.