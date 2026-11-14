Thuế tỉnh Thái Nguyên tập huấn chính sách thuế mới cho hơn 1.300 doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên Fanpage Thuế tỉnh Thái Nguyên, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các hội, hiệp hội doanh nghiệp và hơn 1.300 hộ kinh doanh và người nộp thuế trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự tập huấn chính sách thuế. Ảnh: Trung Đoàn

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng ban Pháp chế (Cục Thuế) đã trực tiếp phổ biến, hướng dẫn những điểm mới của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và các chính sách thuế mới năm 2026 đến hộ kinh doanh và người nộp thuế.

Nội dung tập trung làm rõ những quy định mới, hướng dẫn cách thức thực hiện, đồng thời trao đổi về các vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Hội nghị cũng dành thời gian giải đáp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người nộp thuế trong quá trình thực hiện chính sách. Qua đó, giúp các tổ chức, cá nhân nắm bắt đầy đủ hơn những thay đổi của pháp luật thuế, chủ động rà soát hoạt động kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định, hạn chế sai sót phát sinh.

Việc tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế không chỉ giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật mà còn góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, hiểu và thực hiện đúng chính sách thuế còn giúp chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp.

Thông qua hội nghị tập huấn, Thuế tỉnh Thái Nguyên hướng tới thống nhất nhận thức và phương pháp tổ chức thực hiện chính sách thuế trong toàn ngành; đồng thời nâng cao chất lượng công tác quản lý, tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm tăng cường sự đồng hành giữa cơ quan thuế với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh./.