Thuế tỉnh Thái Nguyên tăng tốc thu ngân sách và chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế

Khai thác triệt để dư địa thu và làm sạch dữ liệu mã số thuế

Kết quả thu ngân sách 10 tháng đầu năm 2026 của Thuế tỉnh Thái Nguyên ghi nhận sự tăng trưởng tích cực với mức hoàn thành 81% dự toán pháp lệnh và đạt tỷ lệ 112% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất số thu nội địa đạt 83% dự toán pháp lệnh tương đương mức tăng 126% so với cùng kỳ. Số liệu này phản ánh sự phục hồi ổn định của các hoạt động kinh tế trên địa bàn và hiệu quả từ các biện pháp quản lý tài chính.

Trong hai tháng cuối năm cơ quan thuế xác định tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý để hoàn thành mức cao nhất nhiệm vụ được giao. Các đơn vị nghiệp vụ tập trung rà soát và khai thác triệt để khoản thu từ tiền sử dụng đất tiền thuê đất tài nguyên và khoáng sản. Cùng với việc đôn đốc nguồn thu Thuế tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh Chiến dịch 595 về làm sạch mã số thuế giúp tháo gỡ triệt để các vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh. Cơ quan quản lý cũng chú trọng vận động hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp siết chặt quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh và người lao động có thu nhập từ hai nơi trở lên.

Đẩy mạnh cải cách hành chính và xử lý rủi ro hóa đơn điện tử

Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được Thuế tỉnh Thái Nguyên xác định là nhiệm vụ trọng tâm với nguyên tắc lấy sự thuận lợi và mức độ hài lòng của người nộp thuế làm thước đo đánh giá. Các bộ phận chuyên môn được giao nhiệm vụ tiếp nhận hướng dẫn và giải quyết hồ sơ đúng thời hạn quy định. Cơ quan thuế quán triệt việc hạn chế tối đa tình trạng yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần hoặc phát sinh các thủ tục và chi phí không cần thiết cho người dân. Hệ thống quản lý thực hiện nghiêm túc 8 quy tắc cốt lõi trong giải quyết thủ tục hành chính không ngừng cải thiện chất lượng phục vụ.

Lãnh đạo cơ quan thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc xử lý kịp thời các cảnh báo rủi ro về sử dụng hóa đơn điện tử và thực hiện nghiêm túc các kết luận kiến nghị từ kiểm toán nhà nước. Ông Đỗ Trọng Nghĩa Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo toàn ngành đề cao tinh thần trách nhiệm và tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Việc kết hợp chặt chẽ giữa quản lý thu cưỡng chế nợ thuế và kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đóng vai trò then chốt nâng cao hiệu lực quản lý tài chính bảo đảm nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.