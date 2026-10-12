Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 90% dự toán

Báo cáo của Thuế tỉnh Sơn La cho thấy, thu từ thuế, phí đạt 3.532 tỷ đồng, bằng 94,1% dự toán, tăng 19,9% so với cùng kỳ. Trong khi đó, thu tiền sử dụng đất đạt 786 tỷ đồng, bằng 78,6% dự toán trung ương giao và giảm 22,8% so với cùng kỳ. Sự khác biệt này cho thấy, tiến độ thực hiện giữa các nhóm thu chưa đồng đều, đòi hỏi cơ quan Thuế tiếp tục rà soát, đánh giá sát khả năng thực hiện từng khoản thu để có giải pháp điều hành phù hợp.

Trong đó, có 12/16 khoản thu, sắc thuế đạt trên 75% dự toán HĐND tỉnh giao; 10/16 khoản thu, sắc thuế tăng trưởng so với cùng kỳ. Một số nguồn thu đóng góp đáng kể gồm khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 1.413,3 tỷ đồng; công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 1.108,3 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân đạt 189,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tiến độ thu chung vẫn chịu tác động từ các chính sách miễn, giảm thuế, phí và lệ phí. Chính sách giảm thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay làm giảm thu ngân sách khoảng 170 tỷ đồng; giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng làm giảm khoảng 180 tỷ đồng. Ngoài ra, miễn lệ phí môn bài ước giảm khoảng 9 tỷ đồng, nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh từ 100 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm làm giảm khoảng 20 tỷ đồng.

Công chức Thuế tỉnh Sơn La hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Đánh giá kết quả 9 tháng, ông Hà Minh Đức - Trưởng Thuế tỉnh Sơn La cho rằng, kết quả trên đã phản ánh nỗ lực của đơn vị trong tổ chức thực hiện dự toán, quản lý người nộp thuế và triển khai các giải pháp điều hành sát thực tiễn. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh còn đối mặt với nhiều khó khăn, việc duy trì đà tăng thu góp phần tạo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những tác động từ chính sách miễn, giảm thuế đặt ra yêu cầu vừa thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ theo quy định, vừa chủ động tìm kiếm dư địa tăng thu từ các lĩnh vực còn tiềm năng. Theo đó, đơn vị tập trung rà soát nguồn thu, đánh giá các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro để có giải pháp quản lý phù hợp, khơi thông nguồn lực, góp phần tăng thu và chống thất thu ngân sách. Đây cũng là nhiệm vụ cần tiếp tục được chú trọng trong những tháng cuối năm.

Trong quý IV/2026, ông Đức cho biết, Thuế tỉnh Sơn La đặt mục tiêu thu ngân sách đạt từ 1.450 tỷ đồng trở lên, gồm 1.085 tỷ đồng từ thuế, phí và các khoản thu khác, cùng 365 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất. Để đạt mục tiêu này, Thuế tỉnh bám sát tiến độ từng tháng, từng địa bàn, thường xuyên đánh giá các khoản thu còn thấp và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong rà soát nguồn thu.

Đồng thời, công tác kiểm tra thuế tiếp tục được triển khai theo hướng dựa trên dữ liệu và phân tích rủi ro. Các lĩnh vực được chú trọng gồm doanh nghiệp có giao dịch liên kết, hoạt động thương mại điện tử, bất động sản, doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm và những trường hợp có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn. Tập trung đúng đối tượng giúp nâng cao hiệu quả kiểm tra, hạn chế thất thu.

Cùng với đó, chuyển đổi số cũng là giải pháp quan trọng để hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Công tác chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế, phân tích rủi ro và quản lý hóa đơn điện tử tiếp tục được đẩy mạnh. Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, đồng bộ và khai thác hiệu quả, cơ quan Thuế có điều kiện phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, nâng cao chất lượng giám sát và phục vụ người nộp thuế tốt hơn.

Theo Trưởng Thuế tỉnh Sơn La, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2026, trong quý IV Thuế tỉnh tiếp tục phối hợp đồng bộ với các sở, ngành, chính quyền địa phương. Trong đó, gắn trách nhiệm từng đơn vị với kết quả thực hiện, tăng cường hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và kiên quyết xử lý hành vi vi phạm để khai thác hiệu quả nguồn thu.